臺灣文學100年的幽靈——臺灣歷史的光與影

苦等未婚夫的女鬼：佐藤春夫《女誡扇綺譚》



《女誡扇綺譚》

在臺灣文學史中，若提到幽靈小說的嚆矢，可回溯至近百年前、佐藤春夫於1925年發表的《女誡扇綺譚》(*1)吧(*2)。敘事者是日本報社記者的「我」，在臺灣友人・世外民的邀請下，造訪古都臺南，在旅途中聽聞女鬼出沒的傳說，便前往廢屋探險。一踏進過去曾是豪邸的荒廢古宅，耳邊傳來女子聲，說：「為什麼不早點來？」。關於那個聲音的主人，世外民說是沒落的富商女兒死後化成的鬼魂，在此苦苦等待不再出現的未婚夫。但究竟真相為何呢？

《女誡扇綺譚》是佐藤春夫以1920年來臺旅行的經驗為基礎寫成的小說。利用耽美派的描寫解開幽靈之謎，最後也穿插了佐藤本人所見的真實臺灣，至今仍讓許多讀者為之入迷。2020年，臺南的國立臺灣文學館還舉辦了「百年之遇----佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」。

那麼，戰後的臺灣文學裡又出現了什麼樣的幽靈呢？

中國鬼故事的說書人：司馬中原

日文的「幽靈」，在中文裡又稱為「鬼」。若講到臺灣的「鬼故事大師」，非司馬中原（1933-）莫屬了。司馬中原生於中國南京，是1948年隨著國民黨軍隊來到臺灣的軍人，自軍中退伍後專事寫作，被稱為軍中作家。

司馬中原的怪談文學裡也有臺灣的鬼故事，但是他受到《聊齋志異》等中國古典文學影響深刻，題材以中國的童年時代從祖父母或父母親那一輩聽來的故事，以及自己和朋友在國共內戰的親身經歷為主。1990年代主持的人氣廣播節目「午夜奇談」經典臺詞「中國人怕鬼、西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，恐怖哦！」，讓小孩聽了都毛骨悚然，許多臺灣民眾至今仍印象深刻。

1997年，臺灣史被列為國史，統一採用歷史教科書《認識臺灣》。在那之前，臺灣的學校教育把中國歷史視為國史，而不是以臺灣為主體。因此戰後直到司馬中原發表怪談文學的90年代為止，有許許多多的中國鬼魂穿越了時空，進入臺灣人的生活中。