以臺北為舞臺的臺灣文學

在日本閱讀臺灣文學

經歷過清朝、日本及國民黨統治的臺北，即便受到歷史翻弄，仍然發展出自成一格的城市面貌。有多數的臺灣文學作品便以這樣的臺北作為舞台，本文將介紹6篇傑出小說：《龍山寺的曹老人》《燃燒的女人》《台北人》《古都》《天橋上的魔術師》《私家偵探》。