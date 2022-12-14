臺灣LGBTQ文學——性別平等的語言與故事

在日本閱讀臺灣文學

臺灣在2019年5月，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。但是，可以說臺灣文學從40年前就開始為這一天做準備。為了追求性別平等而持續摸索適當的語言，透過故事向社會發聲，持續擴大言論空間。本文精選《孽子》《鱷魚手記》《下一個天亮》《向光植物》四部文學作品來介紹。