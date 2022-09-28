斷交50年，靠民意形成的臺日友好

日臺斷交半世紀

對東亞而言，2022年是一個迎接許多歷史事件的年份。5月15日是沖繩回歸日本的50週年；1997年香港回歸後，7月1日剛好是約定「50年不變」的一半，亦即25週年；而9月29日迎來的，是中日邦交正常化與臺日斷交後，這兩個歷史事件的50週年。希望藉由本文思考臺（華）日斷交50年之意義。

1972年，從唱片A面換到B面的臺灣 「中日建交50週年」與「臺日斷交50週年」形成一組無限反射鏡。若以唱片來形容，1972年，中華人民共和國成為了唱片的A面，中華民國（臺灣）便成為B面（譯註：唱片公司將較為流行的重點歌曲放在A面，較為小眾的曲目則安排在B面）。從1950年代起，經過1960年代，A面與B面逆轉。從蔣介石換成毛澤東，主角換人演出。中華民國從聯合國消失無蹤，蔣介石與毛澤東也似乎看完了勝負，相繼在1975年與1976年去世。中國的「代表權爭奪戰」，由中華人民共和國獲得勝利，大勢底定。 不過，現在我們日本人眼前見到的中日與臺日現況，與50年前相較，呈現出完全不同的樣貌。近年來，比起中日之間呼喊「日中友好」的聲音，更常聽到的是呼喊「日臺友好」的聲音。從2000年前後開始，圍繞著歷史問題與尖閣諸島（釣魚臺群島）、反日遊行、軍事擴張、稀土制裁等問題，中日關係持續緊張；與此相比，臺日之間的情感漸入佳境，逐年愈見明朗。 日本內閣府進行的「關於外交的輿論調查」（2021年度版）之中，對於中國「感到不親近」（43.5％）與「沒有太多想法，但硬要說的話，感到不親近」（35.4％）組成的中國否定派，對比「沒有太多想法，但硬要說的話，感到親近」（17.2％）與「感到親近」（3.4％）的中國肯定派，形成八比二的壓倒性差距。在中國，對於日本的相關輿論，整體而言，亦很難說是良好狀態。這是中日間近年來基本上沒有什麼變化的輿論結構。

日本人對於臺灣展現壓倒性的善意 另一方面，針對日本人的臺灣觀感所進行的調查，則呈現對稱性的結果。

出自臺北駐日經濟文化代表處網站 臺灣的對日窗口臺北駐日經濟文化代表處，定期在日本進行輿論調查，根據今年3月發表的內容，對於「亞洲地區最感親近國家」的提問，回答「臺灣」的日本人高達46.6%。回答「南韓」的人有15.8%，「新加坡」12.5％，「泰國」7.9%，「越南」3.1％，「中國」3.0％，臺灣大幅領先，明顯位居首位。 臺灣的對日輿論亦極為良好，日本對臺窗口「日本臺灣交流協會」所進行的輿論調查裡，累積了許多資料，相較其他國家，臺灣對日本的好感度呈現壓倒性的高度友好。

出自公益財團法人日臺交流協會發表資料 日本與締結邦交的國家變得疏遠，卻與斷交的國家變得親密──仔細一想，真是不可思議。如此現況向我們叩問了什麼？那便是「民意」的重要性。