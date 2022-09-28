斷交50年，靠民意形成的臺日友好

斷交50年，靠民意形成的臺日友好政治外交
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1972年，從唱片A面換到B面的臺灣
「中日建交50週年」與「臺日斷交50週年」形成一組無限反射鏡。若以唱片來形容，1972年，中華人民共和國成為了唱片的A面，中華民國（臺灣）便成為B面（譯註：唱片公司將較為流行的重點歌曲放在A面，較為小眾的曲目則安排在B面）。從1950年代起，經過1960年代，A面與B面逆轉。從蔣介石換成毛澤東，主角換人演出。中華民國從聯合國消失無蹤，蔣介石與毛澤東也似乎看完了勝負，相繼在1975年與1976年去世。中國的「代表權爭奪戰」，由中華人民共和國獲得勝利，大勢底定。
不過，現在我們日本人眼前見到的中日與臺日現況，與50年前相較，呈現出完全不同的樣貌。近年來，比起中日之間呼喊「日中友好」的聲音，更常聽到的是呼喊「日臺友好」的聲音。從2000年前後開始，圍繞著歷史問題與尖閣諸島（釣魚臺群島）、反日遊行、軍事擴張、稀土制裁等問題，中日關係持續緊張；與此相比，臺日之間的情感漸入佳境，逐年愈見明朗。
日本內閣府進行的「關於外交的輿論調查」（2021年度版）之中，對於中國「感到不親近」（43.5％）與「沒有太多想法，但硬要說的話，感到不親近」（35.4％）組成的中國否定派，對比「沒有太多想法，但硬要說的話，感到親近」（17.2％）與「感到親近」（3.4％）的中國肯定派，形成八比二的壓倒性差距。在中國，對於日本的相關輿論，整體而言，亦很難說是良好狀態。這是中日間近年來基本上沒有什麼變化的輿論結構。
日本人對於臺灣展現壓倒性的善意
另一方面，針對日本人的臺灣觀感所進行的調查，則呈現對稱性的結果。
臺灣的對日窗口臺北駐日經濟文化代表處，定期在日本進行輿論調查，根據今年3月發表的內容，對於「亞洲地區最感親近國家」的提問，回答「臺灣」的日本人高達46.6%。回答「南韓」的人有15.8%，「新加坡」12.5％，「泰國」7.9%，「越南」3.1％，「中國」3.0％，臺灣大幅領先，明顯位居首位。
臺灣的對日輿論亦極為良好，日本對臺窗口「日本臺灣交流協會」所進行的輿論調查裡，累積了許多資料，相較其他國家，臺灣對日本的好感度呈現壓倒性的高度友好。
日本與締結邦交的國家變得疏遠，卻與斷交的國家變得親密──仔細一想，真是不可思議。如此現況向我們叩問了什麼？那便是「民意」的重要性。
民主化讓臺灣顯現己身
中日關係的開展源自菁英人士之間的關係。日本方面由田中派・大平派（譯註：以田中角榮與大平正芳掌權的二大派閥）所象徵的自民黨親中派、外務省的中國幫（譯註：日本外務省相當於外交部，中國幫的原文為「チャイナスクール」，China School）、朝日新聞等媒體負責擔任鼓吹推動「日中友好」的主要角色。相對於此，中國方面亦以黨、政、官媒作為對日交流的主要窗口。另一方面，當時的臺灣淪為幾乎遭日本社會遺忘的存在。而造成如此狀況的原因在於，臺灣當時由蔣介石與蔣經國父子進行獨裁統治，國際形象極為惡劣。
在「日中友好」的耀眼光輝之下，臺灣完全籠罩於其陰影之中。其後進入1980年代，臺灣經濟開始高度成長，被譽為「亞洲四小龍」，逐漸獲得矚目。即使如此，臺灣在日本幾乎是不那麼起眼的存在。
顛覆如此趨勢的關鍵在於臺灣本身的變化。李登輝擔任總統的1990年代，臺灣展開民主化進程，曾為黨外勢力的民進黨亦擴大政治勢力，臺灣的民主主義充滿活力。如此一來，日本也開始提高對於「新臺灣」的關注。我將1990年代至2010年的這段期間定位成「臺灣進入日本視野的時代」。
即便如此，臺灣仍是屈居弱勢的存在。包含筆者曾任朝日新聞臺北特派員的時期，直至2010年前後，報社內眾人都說「唯有4年1次的總統大選之際，臺灣新聞才會登上頭版」。實際上我在2007年前往臺灣赴任後，直至2010年之間，唯有2008年的總統大選，才撰寫了頭版的整頁報導。
改變趨勢的東日本大震災
日本與臺灣的相互接近，其決定性因素在於本站亦曾進行報導的東日本大震災之際，來自臺灣的援助捐款。當時一般認為捐款金額為200億日幣，若以最近貶值的日幣匯率換算，將高達300億日幣。全世界一枝獨秀的巨額捐款，主要從臺灣民眾的小額捐款匯集而成，其後送至日本。從結果來看，這項捐款成為了戰後臺日關係裡最大的遺產。
臺灣民眾溫厚的關懷與同情，讓日本人由衷感激。其後，呼喊「日臺友好」的聲音在日本廣為流傳，雙方的交流亦年年活躍興盛。雖然在這3年之間來往中斷，但懷念對方的日本人出現所謂「喪失臺灣症候群（臺灣LOSS）」，以及臺灣人也有「喪失日本症候群（日本LOSS）」，成為在雙方社會裡常常談論的用語。
所謂外交，畢竟是管理國與國之機的關係，終極目的在於打造出由良好的相互情感支撐的兩國關係。由於日本是民主國家，政府無法實行輿論不支持的外交政策。日本過往藉由ODA（政府開發援助）盛大推展對中友好政策，便是在日本對中國觀感尚佳的時代才得以成立。
在這層意義上，若檢視目前中日之間無法稱作良好的相互情感，以及領袖往來亦艱難的外交關係，從結果來看，可說是個留下諸多遺憾的半世紀。另一方面，相當諷刺的是日本與臺灣之間的關係，在沒有正式邦交的狀況下，卻留下了許多成果。
臺灣形成一片悼念安倍的氣氛
其代表性的例子，便是臺灣社會對於日本前首相安倍晉三逝世的反應。
臺灣的高雄市在9月24日，進行了安倍晉三銅像的揭幕典禮。對於安倍晉三，臺灣社會持續進行追悼活動，比起日本，可以說是有過之而無不及。這都是由於他提起「臺灣有事便是日本有事」，以及臺灣苦於缺少疫苗之際，向當時的日本首相菅義偉進言支援疫苗並實行等種種事蹟，獲得臺灣社會大眾的評價之故。
另一方面，前總統李登輝2020年逝世之際，日本方面亦大幅報導。關於作為政治家的評價，日本與臺灣有時會出現差異。日本對於李登輝的評價比臺灣方面高，而臺灣對於安倍晉三的評價比在日本的評價高。這個情況有其道理，外國政治家進入各自視野的姿態，與本國的樣貌相異，本來就是理所當然。不過，至少自己抱持尊敬之心的政治家存在於對方國家裡的這件事，在深化相互理解上擁有很大的意義。
臺日這50年的關係裡，經歷各種迂迴曲折，亦有起伏與對立。不過，只要觀察這幾年來的動向便能理解，重新定義臺日關係的發展正在向前推進。
在日本政府每年公布的外交藍皮書裡，臺灣過去僅稱為「重要地區」，但最近大幅升級為「對於日本而言，臺灣是共享自由民主、基本人權、法治等基本價值，具有密切經濟關係與人民往來、至要之夥伴，重要的朋友」（2021年度版）。日本現任首相岸田文雄在國會演說等場合，亦沿襲如此的表現方式。
成為相互必要的鄰國
其背後有著美中新冷戰的世界性趨勢，也存在著中國的威脅增大所造成的區域不穩定因素，因此日本強化與臺灣的關係，可以說是時勢所趨。另一方面，日本近年來重視臺灣，很大的原因在於臺灣本身的國力強化，成為對日本而言不可或缺的鄰國。
臺灣巨大的半導體製造企業台積電，日本即使耗費4000億日幣，也希望台積電能在日本設廠。在觀光客方面，比起中國人，日本的地方政府更加期待臺灣人的到來。即使在人均GDP方面，有說法指出臺灣將在2028年超越日本。如群雁飛行般，由日本帶領亞洲各國前行的關係性，經過50年，已成過往雲煙。
在中日關係裡至今提倡的「平等互惠」一語，反而現在最適合用於形容臺日關係，目前正朝向這樣的時代邁進。臺日友好的趨勢潮流，目前看起來將持續維持。那便是花費50年以民意之力打破外交與國家制約的證明。
標題圖片：安倍晉三前首相先生過世之後，日臺交流協會前豎起一片留言牆，其牆被群眾的留言填滿（AFP／時事）