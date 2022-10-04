日本和臺灣的防衛、安保合作刻不容緩！──專訪參議院議員佐藤正久

日本和臺灣才是「一衣帶水」的關係

—請教您和臺灣之間的緣分。

臺灣，我訪問了5、6次。我在美國陸軍指揮參謀學院留學時，有位來自臺灣的同學，他在高雄市任高官時我跟他見了面；他在馬祖南竿當司令官時我也訪問過當地，並受邀參觀了地下司令部、醫院等設施。

我還視察過花蓮。3000公尺以上的臺灣中央山脈，對於中國而言，發射飛彈時將成為一大障礙。我感覺要命中花蓮等東部地區十分困難。同時也造訪了當地的空軍基地。

做為國會議員，我經歷了日臺執政黨間的「2加2」（外交、防衛政策的領袖級）會談。除此之外，和臺灣有關的事務之中，我還致力與帛琉之間的合作，未來打算與美國、澳洲、紐西蘭和臺灣之間展開各項合作計畫。

—當今日本和臺灣，即使沒有外交關係，各界都認為處在關係最好的時期。如此深化的友好情誼，您覺得理由何在？

最大的理由，在於彼此間能夠共享價值觀的這一點。同時還有臺灣人對日本時代的評價吧。

自由、民主、法治的部分，臺灣是一個相當程度上可以共享價值觀的夥伴，和「霸權擴張主義」的中國不同。日本和臺灣的民眾彼此在民調上「互有好感」項目也呈現出很大比例。

—做為自民黨內立案外交政策的立場，您是如何定位臺灣的呢？

從地緣政治學來看，日臺也是「一衣帶水」的關係。臺灣和先島群島只離110公里左右。臺灣又處在日本的海上交通線上。日本從海外進口的物資有相當多是經由巴士海峽、臺灣海峽的。尤其原油9成以上會通過巴士海峽。對日本而言，說臺灣是處在生命線上也不為過。

此外，從經濟安全保障的角度來看，臺灣也非常重要。臺灣生產著世界最尖端半導體的9成，如果這些工廠停產，很容易想像日美歐等許多國家將遭受慘痛影響。

臺灣地處東海、南海、太平洋等三方的地理位置。作為安全保障，臺灣究竟是我們自由主義陣營的一員，或是靠近中國這一方，將會影響甚大。從中國來看，如果可以在巴士海峽擁有影響力，潛艦將能從海南島自由出入太平洋，同時也能牽制美國海軍進出南海。