日本和臺灣的防衛、安保合作刻不容緩！──專訪參議院議員佐藤正久

日本和臺灣的防衛、安保合作刻不容緩！──專訪參議院議員佐藤正久政治外交
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日本和臺灣才是「一衣帶水」的關係
—請教您和臺灣之間的緣分。
臺灣，我訪問了5、6次。我在美國陸軍指揮參謀學院留學時，有位來自臺灣的同學，他在高雄市任高官時我跟他見了面；他在馬祖南竿當司令官時我也訪問過當地，並受邀參觀了地下司令部、醫院等設施。
我還視察過花蓮。3000公尺以上的臺灣中央山脈，對於中國而言，發射飛彈時將成為一大障礙。我感覺要命中花蓮等東部地區十分困難。同時也造訪了當地的空軍基地。
做為國會議員，我經歷了日臺執政黨間的「2加2」（外交、防衛政策的領袖級）會談。除此之外，和臺灣有關的事務之中，我還致力與帛琉之間的合作，未來打算與美國、澳洲、紐西蘭和臺灣之間展開各項合作計畫。
—當今日本和臺灣，即使沒有外交關係，各界都認為處在關係最好的時期。如此深化的友好情誼，您覺得理由何在？
最大的理由，在於彼此間能夠共享價值觀的這一點。同時還有臺灣人對日本時代的評價吧。
自由、民主、法治的部分，臺灣是一個相當程度上可以共享價值觀的夥伴，和「霸權擴張主義」的中國不同。日本和臺灣的民眾彼此在民調上「互有好感」項目也呈現出很大比例。
—做為自民黨內立案外交政策的立場，您是如何定位臺灣的呢？
從地緣政治學來看，日臺也是「一衣帶水」的關係。臺灣和先島群島只離110公里左右。臺灣又處在日本的海上交通線上。日本從海外進口的物資有相當多是經由巴士海峽、臺灣海峽的。尤其原油9成以上會通過巴士海峽。對日本而言，說臺灣是處在生命線上也不為過。
此外，從經濟安全保障的角度來看，臺灣也非常重要。臺灣生產著世界最尖端半導體的9成，如果這些工廠停產，很容易想像日美歐等許多國家將遭受慘痛影響。
臺灣地處東海、南海、太平洋等三方的地理位置。作為安全保障，臺灣究竟是我們自由主義陣營的一員，或是靠近中國這一方，將會影響甚大。從中國來看，如果可以在巴士海峽擁有影響力，潛艦將能從海南島自由出入太平洋，同時也能牽制美國海軍進出南海。
集結自由主義陣營來預防「臺灣有事」
—隨著美中對立的加深，許多人開始討論「臺灣有事」的危機性。您認為現在美中和日本最重要的課題是什麼，又應採取什麼樣的態度呢？
對於中國，日本和美國至今都採取「曖昧戰略」，但我認為應該把這個曖昧成分縮小。關於中國所說的「一個中國原則」的官方立場，日本是採取「充分理解、尊重」，而美國則是「ackenowledge」（認識到）。然而如果現狀改變，則將不限於現在的立場。
「不限於現在的立場」這個部分，當現況真的發生改變時，美國是否真的會武力干涉，日本是否會介入，日美都沒有明確表示。但是，如果「曖昧部分」今後不縮小，一旦臺灣真的發生事情時，保護當地日僑或是第三國僑民等行動（的準備）將變為非常困難。也就是說，日美和臺灣政府之間，有必要針對這件事提前設想並做好準備。
如果這種事情真的發生，外國人的保護和救援將會以美軍來主導。日本政府只想救出日本人的作法將不可行。美軍將全盤掌控，日本等同盟國、友邦國派遣飛機來臺灣，對希望撤離的外國人進行身家調查，然後才能搭機離開臺灣。
這些暫時避難飛機的降落地點，大概會是日本。有一部分會是菲律賓吧。如果把臺灣比做烏克蘭，日本就扮演著波蘭的角色。如同烏克蘭人經過波蘭再往第三國逃難一樣，在臺灣有事之際，許多人將會從日本再轉往第三國。
目前事先的協議及準備都尚未開始。但是這次中國在軍演時發射了飛彈，且落彈地在日本的EEZ（專屬經濟海域）。因此國內開始研討的腳步應該會加速。2022年年底公布的「戰略3文書」（作為外交、安全保障根本的「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」以及「中期防衛力整備計畫」的3文書）中，保護僑民、保護國民將會成為焦點。問題在於目前臺灣沒有從防衛省派遣的駐地武官。需要解決的事情很多，現在才要開始。
—想請問您是如何考慮事先防止「臺灣有事」的外交。
日本從安倍執政時期，就開始構建在某種程度上可稱為「中國防衛網」的外交行動。有必要整備，包括美國、澳洲、加拿大、英國、法國等自由主義陣營的勢力總和，能大於中國侵犯臺灣的能力或軍事力量的態勢。
這就是（臺灣的國際政治學者林泉忠教授倡導的）「345中國包圍網」，3是「AUKUS」（美國、英國、澳洲），4是「QUAD」（日本、美國、澳洲、印度），5是「五眼聯盟」（美國、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大）。除此之外，做為中國包圍網還可列舉「CPTPP」（環太平洋夥伴關係協定）、「IPEF」（印太經濟框架）等組織。
如何拉攏NATO（北大西洋公約組織）這點上，也有如「FOIP（自由開放的印度太平洋）」構想。包括英法德的歐洲各國也構建了印太戰略，促使歐洲對該地的關注不斷高漲。
英國脫歐後申請加入CPTPP。在軍事上「伊莉莎白女王」號等航母打擊群也停靠日本，兩國關係不斷加深。航空自衛隊的次世代戰機也將以日英共同開發的方向進行。
安全保障領域的強化關係尤其重要
—近來美國的政治家、高官不斷地前往臺灣訪問，日本是否也在考慮促進雙邊交流？
日本高官的臺灣訪問恐怕是不會出現的。不論是首相也好，眾參兩院的議長也罷，都不會有的。好比先前中國在美國眾議院議長裴洛西訪臺後以軍演對抗，中國會利用高官訪臺為藉口製造「新常態」（New Normal）。例如臺灣海峽中臺之間的「中線」不存在等主張。當下，日本先採取行動是下策，而且還要考慮在中國的日僑安全。但另一方面，日臺間的議員交流應該要更加頻繁。有關人道上的領域、防災等方面應該強化合作關係。
我擔任自民黨外交部會長（注：採訪當時）後，就首次在黨內的政務調查會中創設臺灣政策PT（專案小組）。即便是時代的潮流，我認為還是具有劃時代意義。日中邦交正常化後，自民黨內和臺灣的對話皆是由青年局主導下進行的。它屬於幹事長（秘書長）室下面的，但僅是以友好、交流為前提的組織。
還有日華議員懇談會等議員聯盟的交流。但由於是跨黨派組織立場不同，因此不能做為討論安全保障、經濟安保時的窗口。於是藉此成立臺灣PT，啟動了日臺執政黨間的外交防衛「2加2」會談。對於這樣的對話方式，加拿大和澳洲的政治家也表示強烈興趣。
同時希望能促進傳染病和氣候變遷、防災對策等合作。去年3月，臺灣和美國在海上保安領域上簽訂協定。但我們向來提倡日美臺要一起做海上搜救訓練。但強化關係最重要的還是防衛、安全保障領域，我認為已是刻不容緩。
圖片全由nippon.com編輯部攝影
標題圖片：參議院議員佐藤正久