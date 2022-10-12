臺灣是重要夥伴及友人——訪問前外務省亞洲局長池田維

—池田先生在當外交官的時候，目睹了臺日斷交，以及中日恢復邦交的歷史性時刻吧。

當時美國總統尼克森（任期1969-1974年）訪問中國，對日本外交帶來的影響甚鉅。當總統尼克森訪中行程公布的1971年7月，我自己是在東京擔任外務省總部的事務官。之後，因為在與中國恢復邦交前夕的72年秋天，被派駐位在北京的「中日備忘錄事務所」，所以就個人而言，也對這時期的記憶相當深刻。

當時，尼克森訪中的消息一出，可以說是驚天動地，國際外交出現如此重大的轉變，是日本政府完全始料未及的，甚至有人把這樣的衝擊稱為「惡夢」。實際上在華盛頓，當時的駐美大使牛場信彥，是在總統尼克森即將宣布訪中的前一刻，才接到美國國務卿的電話通知。

72年7月，田中角榮內閣正式成立，之後推動中日邦交正常化，並且與臺灣斷交，不過現在回顧起來，也有批評聲浪認為日本政府似乎操之過急了點，也許背後確實有「不能落美國之後」的心理因素在作祟。但實際上，美國是在尼克森訪中後，過了近6年之久才與臺灣斷交，反觀日本是轉眼之間就與臺灣一刀兩斷了。

非「承認」「同意」而是「理解」

—不過，在擬定中日邦交正常化的《中日聯合聲明》時，日本似乎在內容上也絞盡腦汁的樣子。

關於臺灣地位問題，面對中國所主張的「臺灣是中國領土不可分割的一部分」，日本政府表達出「充分理解並且尊重」的態度，避免使用像是承認・同意這樣的字眼。還有，日本的一貫立場是在《舊金山和約》裡僅提到放棄臺灣，並未明言臺灣主權的歸屬國。但中國方面大力宣稱的只有日本對中國的所有主張照單全收的印象，但事實卻並非如此。

—即使在日本社會裡，中國的主張也經常被用在宣傳上，一般普遍以為日本政府了接受「一個中國」原則。

依照中美間的聯合公報（即《中美建交公報》），美國對於中國的主張是使用英文「acknowledge」一詞（中文的「認識」），不是用「recognize（承認）」或「agree（同意）」這樣的明確的用語，基本上與《中日聯合聲明》一樣是使用含糊的字眼。

—有可能是把《中日聯合聲明》作為範本了吧？

當時東西冷戰下，美國的內容應該是充分參酌了《中日聯合聲明》吧。後來被稱為「戰略模糊」，我認為這是同床異夢的美中關係的源頭。

—雖然有「72年體制」(*1)之說，這個局勢持續了半個世紀之久，相當不簡單。

就日本來說，在對應中國之際，把與同盟國美國的關係作為磐石是有必要的。美國偶爾會採取出乎日本預料之外的行動，關於這點，日本必須密切注意。



1972年的自民黨副總裁椎名悅三郎特使造訪臺北，說明日本政府立場以求日中邦交正常化進行順利。照片為機場前向椎名特使團激烈抗議的市民，1972年（時事）