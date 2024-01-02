燕三條遠藤製作所：堅持鍛造技術，生產征服世界的精品高爾夫球杆

征服世界的「燕之技術」

新潟縣燕三條因卓越的金屬加工技術而享譽世界。這裡的金屬加工業從江戶時代製作日式鐵釘發展而來，長期以來為體育界提供了強有力的支援。這裡有一家全球屈指可數的高爾夫球杆杆頭製造企業，擁有多年積累的精良技術。

這家企業名為「遠藤製作所」。日本高爾夫名將松山英樹也很喜歡使用配有這家企業製造的杆頭的高爾夫球杆，2021年他奪得美國名人賽冠軍時，當地媒體一片沸騰——「燕之技術征服了世界」。



2021年，松山英樹奪得高爾夫四大賽事之一的美國名人賽冠軍，2021年4月11日，美國喬治亞州（時事）

但這家企業並不為人所知，因為他們生產的大部分高爾夫產品都是為其他企業OEM的。

遠藤製作所創立於1950年，起初主要生產縫紉機零件，後來業務拓展到廚房用品。1968年開始涉足高爾夫球具領域，契機是當時一家製造高爾夫球杆杆身的公司委託他們製作杆頭。

公司創始人遠藤榮松（已故）在其著作《燕啊，再次展翅高飛吧》（新潟日報事業社出版）一書中這樣寫道：「我想，當時幾乎沒有幾家日本企業擁有製作球杆的技術經驗。那是美國企業壟斷高爾夫球杆市場的時代。」

他們曾運用製造廚房用品的技術嘗試製造杆頭，但業務始終無法走上正軌。新技術的開發以失敗告終，由於找不到打造成品所必需的研磨工廠，所以一直無法提高生產率，導致此項業務持續虧損。

但遠藤從未想過放棄高爾夫事業。

「雖然沒有收益，但我仍然咬牙堅持，逐漸提高了高爾夫球杆頭的製造技術。我一直有一種預感，高爾夫市場今後會迎來巨大的發展。」

當時的日本，正處在經濟高速成長和列島改造熱潮的鼎盛時期。各地紛紛修建高爾夫球場，參與比賽的人也開始增多。

上世紀70年代中後期，高爾夫事業迎來了騰飛的契機。日本一家設有高爾夫球部門的大企業試圖進軍高爾夫球杆市場，委託遠藤製作所OEM生產球杆。

於是，遠藤製作所開始為這家大企業簽下的超一流職業選手製造球杆。關於這段時期的經歷，遠藤在著書中這樣回憶道：「當時，那位元職業選手根據不同的條件和身體狀況分別使用了3種國外製球杆。每次比賽結束後，那家大公司都會讓我們一起討論各種球杆的優劣。我們公司的職員總是絞盡腦汁地思考他說的話。即使拿出公司精心製作的產品，他也經常只是說一句『不行』。」

要把超一流職業選手所說的感覺反映到杆頭上十分困難，一次又一次被推翻重來，不知道何時是盡頭。但在反覆溝通的過程中，開發員抓住了製造球杆的本質，最終生產出了讓職業選手滿意的球杆。這款產品1986年上市銷售，很快就成為了暢銷品。



遠藤製作所的總公司位於因金屬加工業而聞名的新潟縣燕市。公司還將高爾夫業務發展到了泰國（遠藤製作所提供）