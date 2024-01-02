燕三條遠藤製作所：堅持鍛造技術，生產征服世界的精品高爾夫球杆

燕三條遠藤製作所：堅持鍛造技術，生產征服世界的精品高爾夫球杆技術 運動 財經
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征服世界的「燕之技術」
新潟縣燕三條因卓越的金屬加工技術而享譽世界。這裡的金屬加工業從江戶時代製作日式鐵釘發展而來，長期以來為體育界提供了強有力的支援。這裡有一家全球屈指可數的高爾夫球杆杆頭製造企業，擁有多年積累的精良技術。
這家企業名為「遠藤製作所」。日本高爾夫名將松山英樹也很喜歡使用配有這家企業製造的杆頭的高爾夫球杆，2021年他奪得美國名人賽冠軍時，當地媒體一片沸騰——「燕之技術征服了世界」。
但這家企業並不為人所知，因為他們生產的大部分高爾夫產品都是為其他企業OEM的。
遠藤製作所創立於1950年，起初主要生產縫紉機零件，後來業務拓展到廚房用品。1968年開始涉足高爾夫球具領域，契機是當時一家製造高爾夫球杆杆身的公司委託他們製作杆頭。
公司創始人遠藤榮松（已故）在其著作《燕啊，再次展翅高飛吧》（新潟日報事業社出版）一書中這樣寫道：「我想，當時幾乎沒有幾家日本企業擁有製作球杆的技術經驗。那是美國企業壟斷高爾夫球杆市場的時代。」
他們曾運用製造廚房用品的技術嘗試製造杆頭，但業務始終無法走上正軌。新技術的開發以失敗告終，由於找不到打造成品所必需的研磨工廠，所以一直無法提高生產率，導致此項業務持續虧損。
但遠藤從未想過放棄高爾夫事業。
「雖然沒有收益，但我仍然咬牙堅持，逐漸提高了高爾夫球杆頭的製造技術。我一直有一種預感，高爾夫市場今後會迎來巨大的發展。」
當時的日本，正處在經濟高速成長和列島改造熱潮的鼎盛時期。各地紛紛修建高爾夫球場，參與比賽的人也開始增多。
上世紀70年代中後期，高爾夫事業迎來了騰飛的契機。日本一家設有高爾夫球部門的大企業試圖進軍高爾夫球杆市場，委託遠藤製作所OEM生產球杆。
於是，遠藤製作所開始為這家大企業簽下的超一流職業選手製造球杆。關於這段時期的經歷，遠藤在著書中這樣回憶道：「當時，那位元職業選手根據不同的條件和身體狀況分別使用了3種國外製球杆。每次比賽結束後，那家大公司都會讓我們一起討論各種球杆的優劣。我們公司的職員總是絞盡腦汁地思考他說的話。即使拿出公司精心製作的產品，他也經常只是說一句『不行』。」
要把超一流職業選手所說的感覺反映到杆頭上十分困難，一次又一次被推翻重來，不知道何時是盡頭。但在反覆溝通的過程中，開發員抓住了製造球杆的本質，最終生產出了讓職業選手滿意的球杆。這款產品1986年上市銷售，很快就成為了暢銷品。
用「鍛造」培養起來的信任
如今，遠藤製作所已在業界奠定了不可撼動的地位，而他們從涉足高爾夫事業之初，就始終在一項技術上不斷追求精益求精，這就是「鍛造」。
高爾夫球杆頭由金屬加工製成，具有代表性的加工方法分為「鑄造」和「鍛造」兩種。鑄造是把加熱後的液體金屬澆注到模具中的加工技術，而鍛造則是通過對金屬施加壓力而使其成形。
無論是鑄造還是鍛造，都可以製造出形狀基本相同的杆頭，但職業選手和業餘高手都喜歡鍛造杆頭。這是因為施加巨大的壓力之後，金屬的密度增加，強度會更高。
2018年成為第5任社長的渡部大史介紹說：「雖然擊球後的飛行距離差距不大，但只有通過敲打金屬鍛造出來的杆頭，才能在擊打瞬間給人帶來吸附感。男子高爾夫職業巡迴賽的選手幾乎全都使用鍛造杆頭。」
越是高手，越愛用鍛造杆頭。但製造這種杆頭需要大型衝壓機，成本高於鑄造，也比較費工夫，這讓製造商很傷腦筋。
但是，遠藤製作所從涉足高爾夫事業之初，就一直堅持採用鍛造技術。究其原因，創始人遠藤榮松在著書中表示，「只有鍛造這種加工方法才能啟動材料本身的優良特質，鍛造杆頭具有鑄造杆頭所不具備的『絕佳擊打感』，且『控球容易度』更高，我們正是基於這種信念而選擇了堅持鍛造技術」。
生產鍛造杆頭的關鍵在於製作優質的衝壓模具，而關於這方面的不易，高爾夫事業部高爾夫部的小谷松利光部長如是說。
「製作優質的衝壓模具需要技藝高超的工匠，聽說這也是高爾夫事業起步之初，創始人花費心血最多的一項工作。模具可謂是經驗的結晶，我們擁有豐富的經驗和龐大的資料，對自己模具的精度很有信心，絕不會輸給中國和臺灣的競爭對手。」
上世紀70年代經濟高速成長，日本經歷了兩次石油危機，原本順風順水的高爾夫事業遭遇了縮減經費的逆境。
即便是在業績下滑的情況下，遠藤製作所依然沒有改變主動進取的態度。該公司於1975年將擁有高品質鍛造工廠的「株式會社協鍛」納為旗下子公司，兩年後的1977年創立了自有品牌「EPON GOLF」。「目標是成為『沒有遠藤就製造不出好球杆』的業界龍頭」——正如遠藤榮松在著書中所寫，他們意志堅定，決不甘心只是躋身於無數代工企業之列。
談到EPON GOLF的意義，現任社長渡部大史說：「在OEM的過程中，本公司積累了大量的經驗，我們會通過EPON開展試驗，或者反過來把通過EPON嘗試的材料或製作方法推薦給供應商。我們認為，採用B to C的方式與客戶直接交流溝通，而不是B to B的方式在企業間進行交易，這樣做的好處是更容易將本公司打磨出的製造方法推薦給業務夥伴。」
為了和外國品牌一較高低而做出的決斷
上世紀90年代以後，鈦金屬開始受到追捧，遠藤製作所又致力於攻克這種加工難度高的新材料，並成功實現了量產。日本國內某家頂尖大企業委託他們生產的鈦合金鍛造杆頭受到空前歡迎，各大著名廠商紛紛上門洽談合作。
之後，遠藤製作所不斷推出熱銷產品，成為業界的領軍者。如今在日本，幾乎找不到第二家規模堪與其匹敵的鍛造杆頭廠商。不過，從80年代中期開始，日圓急劇升值，再加上鍛造技術的進步，他們也被捲入了與中國和臺灣的激烈競爭之中。
在這樣的背景下，創始人遠藤榮松做出了一個重大決斷。他決定將製造部門轉移到海外，並選中了泰國作為目的地。除了可以控制生產成本外，還有一個重要原因是該國總體對日友好，政局比較穩定。
光是讓海外的生產工作走上正軌就已經十分不易，而遠藤製作所在進軍泰國的同時，還要解決多年的課題，即實現研磨和鍍金程序的內部承包。由於杆頭的研磨需要高度嫺熟的技術，所以開始一段時期總是出現大量的不良品，但在堅持不懈的指導下，技術水準終於達到標準。由此，遠藤製作所建立起了可以在公司內部完成製作杆頭所需全部程序的生產體制。
即便是在鑄造技術日趨精良的現在，職業選手和業餘高手依然喜歡使用鍛造杆頭。遠藤製作所可謂日本國內的不敗王者，企業從創業之初就不斷在這項技術上追求卓越，甚至如今把生產基地轉移到泰國後，「燕三條打造」的品質依然穩定。
而承接美國巨頭OEM業務的中國和臺灣的廠商都是遠藤製作所的競爭對手。雖然規模上有所遜色，但渡部社長對自家產品的品質擁有絕對的自信。
「客戶經常說，只要交給你們，就能拿到好產品，而且幾乎沒有不良品。雖然中國和臺灣的廠商技術也不錯，但我總是聽說，項目負責人必須多次前往當地確認產品品質。我們始終珍視客戶『可以放心交給遠藤』的信任感，今後也將繼續以誠懇的態度回應這份信任。」
標題圖片：主模具是製造杆頭的基礎，由技術熟練的工匠手工打造而成（遠藤製作所提供）