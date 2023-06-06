熱愛禪與茶道，詼諧幽默之世界觀下的戰國奇才古田織部

精通禪學，為「茶道」而活的武士領主

日本從7世紀中葉起開始推行中央集權，到8世紀初期基本確立了以天皇為首的貴族集團政權統治全國的體系。

不久後，在日本邊境新開拓的土地上，武士階層抬頭。12世紀，武士階層建立了以將軍為首的武士集團政權——幕府。權威歸天皇，武力歸將軍，日本中世確立了這樣的體系。但到了中世後半期，各地硝煙四起，日本進入了藩國割據的戰國時代。

日本四面環海，是一個與大陸隔絕的島國。或許因為民族遷移少，日本自古便是一個世襲色彩濃厚的社會（即便在當代，日本也有約3成的國會議員是世襲的）。然而戰國時代例外，那是「狹路相逢勇者勝」比拼實力的時代，武士出身的領主——戰國大名在全國各地湧現。

歐洲中世紀的諸侯們不僅有獅子般的勇氣，還兼具「狐狸般的狡黠」。日本的戰國大名中，也有那麼一群人物，兼具匹夫之勇和現代人所謂的「軟實力」。

在他們當中流行的文化潮流便是茶道。山田芳裕的漫畫作品《戰國鬼才傳》就描繪了既是精通茶道的茶人，又是為戰鬥而生的武士——戰國武將古田織部的一生。該作品獲得了第14屆手塚治蟲文化獎漫畫大獎，並於2011年被製作成了TV動畫版。



2014年京都市北區的古田織部美術館開館，對外展示與織部有淵源的茶具、美術品和歷史資料等（共同）

讓古田織部「彌足深陷」的茶道是一種由主人點茶款待賓客的行為。茶道相關道具和流程都是規定好的，而且並不是單純的餐桌禮儀。

明治時代，在美國波士頓美術館擔任中國和日本美術部主任的岡倉覺三（即岡倉天心）寫了一本《茶書》（The Book of Tea），向外國人介紹茶道。書裡有這樣一句話：「茶道是以崇拜那些存在於日常生活俗事中的美為基礎而成立的一種儀式。」

換言之，茶道是一種儀式，從喝茶這一極其稀鬆平常的日常習慣中，發現與宇宙原理相通的具有普遍性的美。岡倉說，其奧義「就在於對不完美之物的崇拜」。



一說到茶道，大家都覺得禮法複雜，儀式講究，因而門檻很高。但最近，讓本國年輕人和外國人都能輕鬆學習茶道的地方越來越多了，島根縣松江市的中村茶鋪（時事）

「茶道」的「道」和「柔道、武士道」的「道」是一樣的。在英語中一般被翻譯成「Way」。那麼這條「Way」的終點是什麼呢？是與禪的「開悟」相通的精神高度。事實上，日本歷史上著名的茶道巨匠千利休便堅持禪修毫不懈怠。

茶道在戰國武將中間掀起一股追捧狂潮。這樣一來，盛茶的容器自然也變得講究了。這裡比較令人費解的是茶道的價值觀念，容我再重覆一遍：茶道的世界，禪是其基石。在不起眼的日常中發現與宇宙相通的美，是其禮法。所以，按茶道的邏輯，並不是用寶石製作的閃閃放光的豪華道具價值更大，反而「躺在漁夫家泥巴地上缺了一角的茶碗才是稀世珍寶」。

於是，茶器的價值就只能由那些公認具有慧眼的人物予以鑒定。前文提及的千利休在當時就是公認最具慧眼的人。

《戰國鬼才傳》的主人公古田織部是歷史上的真實人物，他是千利休的高徒。後來繼承了利休的衣缽，成為「天下第一茶人」。



2013年，該作品在「新潟動漫節Vol.4」上展出，並與各色藝術家聯名創作相關商品（新潟動漫節執行委員會）