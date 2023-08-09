從《高校太保》到《東京卍復仇者》，混混漫畫中的「不良少年」系譜

日本的青少年漫畫中，有一種以不良少年為主角的「混混漫畫」，從以前開始，就很受歡迎，現在也是擁有很多忠實讀者的經典類型。但在現代社會中，被稱作「混混」、「不良少年」的年輕人已經銳減。那是一份共鳴？還是一種嚮往？現在就一同來解讀眾多名作筆下的「不良少年」的肖像與系譜吧。

年輕人嚮往的不良少年美學 為什麼年輕人會嚮往不良少年呢？當時的不良少年不只是青春精力旺盛，無處發洩，他們的核心存在著一種美學。 1982年的發燒曲《男人的勳章》（嶋大輔）中，有一句歌詞是「作風剛烈正是男人的勳章」。「剛烈」有「強硬到底」的意思。當時的剛烈不良少年們，不會改變自己的「美學」，始終強硬地堅持自己的作風。說到他們到底對什麼事物如此堅持，那就是「名為國家的壯烈物語」。 人類歷經20世紀上半葉的戰爭後，西方先進國家將戰時全體總動員的體制平移至生產上，因此獲得空前絕後的繁榮。這就是英國歷史學家艾瑞克．霍布斯邦所說的「黃金時代」。 日本和德國也跟著實現「高度經濟成長」。經濟學者野口悠紀雄在《1940年體系－再見了戰時經濟》中指出，日本如今社會制度的原型，也出現在戰時下。 正因原本是戰時的體系，當時的社會擁有一種「整體感」。但「整體」換個說法，就是共同體當中的一個齒輪。隨著社會變得富裕，以年輕人為中心的反抗社會開始形成。「我才不要當齒輪」、「我才不想當個平凡的上班族」，這樣「叛逆」的想法逐漸擴散。 對年輕人來說，「共同體」是奪走自由，把穩定強塞給人的存在。在家中，首當其衝的就是父母，在學校，則是老師。所謂的「太保」，其實也姑且有他們的一派表面說詞，說他們是「剛烈地」抗拒大人們強壓給他們的安定，並追求自由的「純情叛逆者」。 當時的大人對年輕人也很寬容，覺得「我以前也走偏過」、「人調皮一點也好」。此外，不良少年中後來也有些人成為警察、老師、政治家等維護秩序的「達官顯貴」，這也算是一種「混混常態」。

從不良少年變成高中母校老師，接著當上橫濱市教育委員和大學講師，媒體給了他一個「混混老師」綽號的義家弘介（左）。他接受安倍晉三首相（右）的請託，參加2007年的參議院議員選舉，並且當選。後來成為眾議院議員，並擔任文部科學大臣政務官（時事） 然而爾後，像這樣「剛烈＝不良少年」的處世之道，卻從根基開始鬆動。經過泡沫經濟崩毀，關鍵的國家逐漸委靡。

不良文化的變遷 在這樣一個社會轉換期出現的紅極一時的作品，就是《變色龍》（加瀨敦．1990）和《疾風傳說 特攻之拓》（原作／佐木飛朗斗、漫畫／所十三．1991）。 這兩部作品的主角並非原本就是個道地的不良少年。在故事剛開始時，他們是被霸凌的人，上高中後才「改變形象」。 《變色龍》的舞臺位於千葉。主角是矢澤榮作。他擁有的武器不是臂力和膽量，而是虛張聲勢和精明。外表看起來也不是很強。但他堅持到最後一刻的韌性，還有令人嘖嘖稱奇的賊運，都帶領他走向成功。最後成長為震撼全國混混的不良少年領袖。

《變色龍》（左）1990年～2000年間連載於《週刊少年Magazine》，單行本總共有47集。《疾風傳說 特攻之拓》也是《週刊少年Magazine》的作品，於1991年～1997年間連載。單行本一共有27集（nippon.com編輯部） 《疾風傳說 特攻之拓》的主角淺川拓，原本也是個被霸凌的人。後來遇見人稱「橫濱邪道」的飆車族鳴神秀人，這才開始想要變強。 拓趁著轉學的機會，加入「爆音小僧」這個飆車族團體，接著很神奇地獲得大老們的認可，潛藏在體內的太保才能因此逐漸展露。儘管他沒有武力，卻擁有為了同伴站出來，引發奇蹟的能力。本作的舞臺在橫濱，其世界觀包含著對「不良少年的黃金時代」的熱忱。 這兩部作品的累計發行量都超過3000萬，即使到了現在，依舊能抓住新書迷的心，已是傳說級的作品。但當連載結束時，社會也再度產生巨大的變革。 過去以「高大的政府」立足的國家，變成了「低矮的政府」。社會失去穩定，變成自由競爭體制。人們別說是「不想當個平凡的上班族」，根本已經進入連獲得平凡都很難的時代了。 隨著如此的變化，不良少年也失去了「純情的叛逆者」此冠冕堂皇的理由，逐漸變成只為一己慾望胡鬧的存在。他們在娛樂作品中的主題，也從「對大人社會的反抗」，變成希望大家能多關注他們的「認同渴望」，角色的呈現則是逐漸偏「萌」。在青年雜誌裡，混混和萌也開始共存。 尾崎豐是過去擁有指標性人氣的歌手，他在1983年的歌曲《15歲之夜》中，加入一段歌詞――偷走機車狂飆。但現代的年輕人卻無法理解這句歌詞。據說會得到「不能偷別人的東西吧？」這樣的回答。尤其在都會區，「混混」已經迅速成為過去式。不過這代表社會的成熟，也是一種洗鍊。