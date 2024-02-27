探究將源自日本的「甩尾」汽車文化拓展到全世界的《頭文字D》的深度魅力

以舊型車款接連打敗眾多強敵，獲得「公路最快」的稱號――這個擄獲許多年輕人心靈的「飆車手」灰姑娘故事，不只在日本獲得好評，也受到全世界歡迎，成了甩尾文化滲透人心的爆點。這部漫畫如今依舊是飆車手漫畫的金字塔，擁有廣大的人氣。本文試圖剖析《頭文字D》的魅力。

以速度最快為目標的汽車歷史 德國人卡爾．弗里德里希．賓士讓搭載汽油引擎的「汽車」問世，是在1885年的時候。 隨後，開發汽車的工程也迅速在法國發酵。十九世紀在歐洲誕生的汽車，有很強的一面是被當時的富裕層用來炫富的「威信財產」。不過進入二十世紀後，美國出現了亨利．福特這號人物。1908年，他在底特律著手生產福特T型車，製造汽車從此以大量生產為前提，躍升為一巨大產業。 到了二十世紀中葉，輪到「日本車」抬頭。本田（HONDA）、豐田（TOYOTA）等廠牌開始推出價格親民，信賴度又高的汽車，用戶擴及全世界。 其中的熱情就這樣與汽車的歷史同在，並一路伴隨，此熱情即是人們「對速度的憧憬」（或者應該說正因為有著對速度的憧憬，才成為開發汽車的原動力）。 競速車賽從汽車產業的發展期開始就已經存在，亨利．福特也是因為在美國和才剛開始進軍汽車事業的亞歷山大．溫頓賽車，在取得勝利後，事業才開始受到關注。 汽車以一項產業之姿蓬勃發展之際，汽車競賽也以一門運動開始成長茁壯，可說是範圍廣闊。人們不只會在專用賽車場和跑道上競速，各地喜歡賽車的年輕人更是齊聚一堂，自然而然衍生出把公路當成舞臺，進行以「最快」為目標的非官方車賽。 重野秀一的漫畫《頭文字D》就是一部描寫人們對速度的熱情而進行非官方車賽的名作。

2022年秋天開始的「重野秀一」原畫展，目前巡迴全國各地。表定2月4日為止在博多，3月1日～17日在大阪展出。 ©重野秀一／講談社

灰姑娘飆車手 《頭文字D》於1995年到2013年，在講談社《Young Magazine》上連載。 故事中登場的都是「飆車手」。所謂的飆車手，是指喜愛汽車，也喜愛開車奔馳，並在週末開著愛車，集結到「山頂」，然後攻略山路的人。他們不只會和同伴競爭，有時也會和其他車隊競速，或是比較愛車的性能和開車技術。 故事始於群馬縣的秋名山。群馬縣有名為「上毛三山」的三座山，山上有許多縣內著名的下坡道。在《頭文字D》裡登場的秋名山是虛構的山，但原型應該就是「上毛三山」中的榛名山。 本作主角是藤原拓海。在故事開始時，他還是高中生。拓海本身沉默寡言，不過他那經營豆腐店家業的父親，卻比他更沉默寡言。拓海從以前就已經手握汽車方向盤，幫忙父親工作。 他總是奔馳在秋名山的坡道上，在一大早幫忙送豆腐。開車對他來說不是興趣，而是工作。他在少年時期，為了替無聊的工作稍微增添樂趣，下了各種功夫，就這麼在不知不覺間，學會高超的開車技術。 舉例來說，讓車子滑行，卻不降低引擎轉數奔馳的「甩尾」，就是極為高等的技術。他卻在不為人知的情況下融會貫通。 隨後，拓海的技術令「飆車手」大吃一驚，名號也因此打響 。以赤城山為主場的車隊「赤城Red Suns」來到秋名山。他們的名目是為了舉辦「交流會」，但實際上是為了賽車，他們要刷新秋名山的計時紀錄。Red Suns當中有高橋涼介和啟介這對縣內著名的兄弟車手。他們的愛車是搭載轉子引擎的RX-7。而秋名當地並沒有能和高橋兄弟抗衡的車手。 解救這個危機的人，就是藤原拓海。當秋名山聚集了許多觀眾，車賽氣氛替整座山升溫時，拓海開著印有「藤原豆腐店」的老舊自用小客車出現。根本毫無緊張感。不管怎麼看，他都只是個呆呆的年輕人。然而一旦開始駕車，他隨即發揮天才般的技術。而且還展現「水溝跑法」這個技巧，甩開高橋啟介，令觀眾驚豔不已。這一晚，這個有些怪異的天才，展開了他的「公路最快傳說」。 拓海開的車是豐田的AE86史普林特．特雷諾（Sprinter Trueno）。一般人熟知的名稱是「86」，在故事當時，已經是舊型車種，但拓海卻開著這臺86，一一甩開RX-7、GT-R、LANCER Evolution這些性能遠遠優異的車種。跑山路時，上坡道的勝敗關鍵與車子的馬力有直接關聯，但下坡道和速降賽卻不同。在「理論上」，車手的技術是可以彌補車子的性能差異。 拓海開著這臺「藤原豆腐店」自用小客車，與其他改造成跑車的高性能車種尬車，跑出勢均力敵之上的車賽，實在非常帥氣，因此擄獲許多讀者的心。

與《頭文字D》的主角同名的機油品牌「TAKUMI」，推出了聯名的機油商品。廣告照片的背景是印有「藤原豆腐店」的86。 ©重野秀一／講談社