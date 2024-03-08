德川家康的女性觀：鍾情寡婦還是喜歡聰慧的賢內助？歷史 政治外交 家庭
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嬰幼兒生存率低下的時代
當權者都希望後代能繼承自己的權勢與財產。
過去嬰幼兒的生存率很低。舉個例子，江戶時代中後期，1歲以內嬰兒的死亡率逾15%（《從人口看日本史》，講談社學術文庫）。雖然是濃尾地區（橫跨愛知縣、歧阜縣和三重縣的平原地區）的統計數字，但其他地區估計也相差無幾。
在醫療、治安和飲食條件惡劣的戰國時代，死亡率想必只會高於這個比例。即便長大成人，也可能死於戰亂。因此，當權者希望儘量多生育子女。只要子女眾多，存活下來的人數肯定也會相應地增加。
統一天下並開創江戶幕府的德川家康，也深諳確保後嗣的重要性，見於家譜和史料記載的子嗣多達16人。正室築山殿育有一子一女，與繼室朝日姬（豐臣秀吉的妹妹）之間沒有子嗣。其餘14名子女（10子4女）由19位側室中的10人所生（側室和子嗣人數眾說紛紜）。其中有幾人夭折，正室築山殿及嫡子信康則是家康親自處決的。據傳拋妻棄子一舉與多年的勁敵武田家有關。當時，家康派想與武田家一戰到底，而信康和築山殿一派希望改善與武田的關係，雙方在路線上產生了衝突。
因此，家康與側室所生的子嗣便被委以繼承德川家的重任。以之後的第二代將軍德川秀忠為首，福井（福井縣）、尾張（愛知縣）、紀伊（和歌山縣）、水戶（茨城縣）各藩藩祖都是側室所出，女兒們也都嫁入有權有勢的大名家。
德川家的繁榮，這群側室功不可沒。
聰慧的側室阿茶局和阿梶
家康的側室來自不同的家庭，有從敵對大名家歸附德川的家臣之女，也有神官之女、關東名門大名家的女兒。也有觀點認為，從側室的成員來看，家康喜歡寡婦。
家康的側室及其子嗣
黃欄是成為家康側室前就有過生育經驗的女性
|側室名字 ／ 出身
|子出生順序及姓名（成年後）
|西郡局／原本敵對的鵜殿長持之女
|二女，督姬（池田輝政妻）
|小督局／三河國神官之女
|二子，結成秀康（福井藩藩祖）
|西鄉局／今川氏家臣戶塚氏之女
|三子，德川秀忠（第二代將軍）
四子，松平忠吉（清州藩主）
|阿竹／武田氏家臣之女
|三女，振姬（蒲生家妻→淺野家妻）
|阿都摩／穴山信君養女
|五子，武田信吉（21歲去世）
|茶阿局／出身不明
|六子，松平忠輝（家康死後被流放）七子，松千代（夭折）
|阿龜／石清水八幡宮神職分家之女
|八子，仙千代（成為別家養子，夭折）
九子，義直（尾張藩藩祖）
|阿久／北條氏家臣之女
|四女，松姬（夭折）
|阿萬／正木賴忠之女
|十子，賴宣（紀伊藩藩祖）
十一子，賴房（水戶藩藩祖）
|阿梶／關東名門遠山氏之女（？）
|五女，市姬（與伊達政宗之子有婚約，夭折）
|阿富／出身不明
|無
|阿夏／伊勢北畠氏家臣之女
|無
|阿六／今川氏家臣黑田氏之女
|無
|阿仙／武田氏家臣之女
|無
|阿梅／豐臣氏家臣之女
|無
|阿茶局／武田氏家臣之女
|無
|阿牟須／武田氏家臣之女
|無
|阿松／出身不明
|無（也有說法認為與家康有私生子）
|三条氏／出身不明
|無（也有說法認為與家康有私生子）
誠然，在亂世中生存，為確保後繼有人而娶寡婦也不無可能，但僅憑上表中西鄉局、茶阿局、阿龜、阿茶局幾人以寡婦之身成為家康側室就斷定家康「鍾情寡婦」，似乎也不太合理。
不如說，家康喜歡能在公私兩方面提供助力、性格剛強且頭腦清晰的女性。家康女性觀的特點正在於此。
代表人物是阿茶局。這位女性在成為家康側室前就嫁過人，也生育過子女，喪夫後家康對其一見傾心，收為側室。
有傳說稱阿茶局深得家康信任，就連上戰場也會帶她同行。此外，她還負責第二代將軍德川秀忠和家康的四子松平忠吉的教育。在1614年發生的「大阪冬之陣」戰役中，她作為德川方面的使者與對方談判，多次展現出卓越的外交手腕。雖然她一直沒能懷孕，卻依然深得家康的寵愛。因為家康對女人的期望，絕不只是生育子女。
而另一位側室阿梶並非寡婦，講述她聰明才智的故事收錄在《故老諸談》中。
家康問阿梶：「什麼東西最好吃？」阿梶回答：「鹽巴。」「沒鹽巴，什麼菜都沒味道，不好吃。」接著她又說，「但不管東西多好吃，鹽放多了，就沒法吃了。」家康聽了暗歎：「若為男子，定是不凡之將才。」
家康將阿梶所生之女市姬（五女）許給了伊達政宗的嫡子，可惜市姬年僅4歲就夭折了。此外，阿梶沒有生育其他子女。不過十一子賴房的生母阿萬去世後，家康就將賴房過繼到阿梶膝下，由她養育成人。後來賴房開創了御三家之一的水戶藩。據傳阿梶生活節儉，窄袖便服都洗褪色了也沒更換新裝（《戰國女性史談》，潮出版社）。
雖未如願誕下麟兒，阿茶局和阿梶這兩位極其聰慧的側室依然受到家康重用。
晚年開始鍾愛年輕女子？
另一方面，到了晚年後，家康似乎更喜歡讓年輕的側室隨侍左右。阿夏17歲時被56歲的家康收為側室，大阪夏之陣時也伴其左右，很受寵愛。阿梅15歲時被59歲的家康納為側室。前文的阿梶生下市姬是1607年，當時家康已年過六旬。
戰國亂世一路拼殺過來的這位男子步入暮年後，女性觀發生變化，開始向年輕女性尋求心靈的治癒，這也不稀奇。
最後再簡單介紹一下《披沙揀金》中記錄的家康的女性觀。這本書據傳成書於1836-1837年，是幕府黎明期的三代將軍家康、秀忠和家光的言行錄。
「武士之妻妾不同於公家女子，姿色偏平庸者佳。」「戰國女子比今時男子更勤勞。」
普遍認為，這些言論是家康在回顧戰國時代的經歷時留下的，所以應該是在他步入晚年之後了。
家康的這些言行為或許也可以說為後世所杜撰，不過，跟一見美女就不顧一切想要占為己有的太閣豐臣秀吉相比，確實是天壤之別。可以認為，至少在天保時期，家康在世人眼中是持有這種女性觀的。
雖然與現代相比，那個時代的家庭觀和女性觀都截然不同，但這位平定天下的男子注重女子的內在或許更勝於容姿，他更希望勤勞勇敢的女性做自己的賢內助。
標題圖片：阿茶局創建的雲光院（東京都江東區）收藏的肖像畫。家康死後她並未出家，而是繼續輔佐第二代秀忠、第三代家光，推動幕府與朝廷的融合政策，展現出政治手腕。1637年去世，享年83歲（筆者攝影）