德川家康的女性觀：鍾情寡婦還是喜歡聰慧的賢內助？

包括正室、繼室（續弦）及側室在內，德川家康一生有21位妻子（人數眾說紛紜）。妻妾成群，自然也兒女滿堂。有說法認為，家康將有生育經驗懷孕概率大的女性納為側室。那麼家康的女性觀究竟是怎樣的呢？

嬰幼兒生存率低下的時代 當權者都希望後代能繼承自己的權勢與財產。 過去嬰幼兒的生存率很低。舉個例子，江戶時代中後期，1歲以內嬰兒的死亡率逾15%（《從人口看日本史》，講談社學術文庫）。雖然是濃尾地區（橫跨愛知縣、歧阜縣和三重縣的平原地區）的統計數字，但其他地區估計也相差無幾。 在醫療、治安和飲食條件惡劣的戰國時代，死亡率想必只會高於這個比例。即便長大成人，也可能死於戰亂。因此，當權者希望儘量多生育子女。只要子女眾多，存活下來的人數肯定也會相應地增加。 統一天下並開創江戶幕府的德川家康，也深諳確保後嗣的重要性，見於家譜和史料記載的子嗣多達16人。正室築山殿育有一子一女，與繼室朝日姬（豐臣秀吉的妹妹）之間沒有子嗣。其餘14名子女（10子4女）由19位側室中的10人所生（側室和子嗣人數眾說紛紜）。其中有幾人夭折，正室築山殿及嫡子信康則是家康親自處決的。據傳拋妻棄子一舉與多年的勁敵武田家有關。當時，家康派想與武田家一戰到底，而信康和築山殿一派希望改善與武田的關係，雙方在路線上產生了衝突。 因此，家康與側室所生的子嗣便被委以繼承德川家的重任。以之後的第二代將軍德川秀忠為首，福井（福井縣）、尾張（愛知縣）、紀伊（和歌山縣）、水戶（茨城縣）各藩藩祖都是側室所出，女兒們也都嫁入有權有勢的大名家。 德川家的繁榮，這群側室功不可沒。

山梨縣早川町的阿萬銅像。她和家康生育的兩個兒子賴宣和賴房，分別是紀州藩和水戶藩的藩祖。之後的御三家裡有兩家都繼承了阿萬的血脈（PIXTA）

聰慧的側室阿茶局和阿梶 家康的側室來自不同的家庭，有從敵對大名家歸附德川的家臣之女，也有神官之女、關東名門大名家的女兒。也有觀點認為，從側室的成員來看，家康喜歡寡婦。 家康的側室及其子嗣 黃欄是成為家康側室前就有過生育經驗的女性 側室名字 ／ 出身 子出生順序及姓名（成年後） 西郡局／原本敵對的鵜殿長持之女 二女，督姬（池田輝政妻） 小督局／三河國神官之女 二子，結成秀康（福井藩藩祖） 西鄉局／今川氏家臣戶塚氏之女 三子，德川秀忠（第二代將軍）

四子，松平忠吉（清州藩主） 阿竹／武田氏家臣之女 三女，振姬（蒲生家妻→淺野家妻） 阿都摩／穴山信君養女 五子，武田信吉（21歲去世） 茶阿局／出身不明 六子，松平忠輝（家康死後被流放）七子，松千代（夭折） 阿龜／石清水八幡宮神職分家之女 八子，仙千代（成為別家養子，夭折）

九子，義直（尾張藩藩祖） 阿久／北條氏家臣之女 四女，松姬（夭折） 阿萬／正木賴忠之女 十子，賴宣（紀伊藩藩祖）

十一子，賴房（水戶藩藩祖） 阿梶／關東名門遠山氏之女（？） 五女，市姬（與伊達政宗之子有婚約，夭折） 阿富／出身不明 無 阿夏／伊勢北畠氏家臣之女 無 阿六／今川氏家臣黑田氏之女 無 阿仙／武田氏家臣之女 無 阿梅／豐臣氏家臣之女 無 阿茶局／武田氏家臣之女 無 阿牟須／武田氏家臣之女 無 阿松／出身不明 無（也有說法認為與家康有私生子） 三条氏／出身不明 無（也有說法認為與家康有私生子） 誠然，在亂世中生存，為確保後繼有人而娶寡婦也不無可能，但僅憑上表中西鄉局、茶阿局、阿龜、阿茶局幾人以寡婦之身成為家康側室就斷定家康「鍾情寡婦」，似乎也不太合理。 不如說，家康喜歡能在公私兩方面提供助力、性格剛強且頭腦清晰的女性。家康女性觀的特點正在於此。 代表人物是阿茶局。這位女性在成為家康側室前就嫁過人，也生育過子女，喪夫後家康對其一見傾心，收為側室。 有傳說稱阿茶局深得家康信任，就連上戰場也會帶她同行。此外，她還負責第二代將軍德川秀忠和家康的四子松平忠吉的教育。在1614年發生的「大阪冬之陣」戰役中，她作為德川方面的使者與對方談判，多次展現出卓越的外交手腕。雖然她一直沒能懷孕，卻依然深得家康的寵愛。因為家康對女人的期望，絕不只是生育子女。 而另一位側室阿梶並非寡婦，講述她聰明才智的故事收錄在《故老諸談》中。 家康問阿梶：「什麼東西最好吃？」阿梶回答：「鹽巴。」「沒鹽巴，什麼菜都沒味道，不好吃。」接著她又說，「但不管東西多好吃，鹽放多了，就沒法吃了。」家康聽了暗歎：「若為男子，定是不凡之將才。」

記載著阿梶「鹽巴」故事的《故老諸談》（國立公文書館藏） 家康將阿梶所生之女市姬（五女）許給了伊達政宗的嫡子，可惜市姬年僅4歲就夭折了。此外，阿梶沒有生育其他子女。不過十一子賴房的生母阿萬去世後，家康就將賴房過繼到阿梶膝下，由她養育成人。後來賴房開創了御三家之一的水戶藩。據傳阿梶生活節儉，窄袖便服都洗褪色了也沒更換新裝（《戰國女性史談》，潮出版社）。 雖未如願誕下麟兒，阿茶局和阿梶這兩位極其聰慧的側室依然受到家康重用。