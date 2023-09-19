戰國時代屈指可數的謀略家——曾經重挫德川家康的真田昌幸

戰國時代屈指可數的謀略家——曾經重挫德川家康的真田昌幸歷史
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戰術巧妙之策謀者・真田昌幸
1585（天正13）年8月，德川家康派兵攻進攻真田昌幸聚集兵力的信濃國上田城（目前為長野縣上田市）。根據『三河物語』所記載，家康軍勢約有7000多人。而對陣的真田軍則僅有200騎兵與1500多名雜兵。從數量上來看，毫無勝算。
在這場戰役裡，據說真田昌幸策劃了一個刻意誘使德川軍接近的戰術。根據『三河物語』以及上田市設置的合戰解說看板所敘述，一般認為，當時的戰況發展如下。
首先由真田昌幸發動奇襲，但佯裝不敵而刻意撤退。德川軍隨即展開追擊，越過防衛線，逼近上田城。正當情勢危急之際，真田昌幸的長子信幸從砥石城率領援軍現身，從側面突擊德川軍。據傳，德川軍也犯下戰術失誤，例如並未實行城下火攻，此本為鞏固勝利的基本戰術。
德川軍陷入極度混亂中，除此之外，上田城更不斷派兵出擊，最終只好開始撤退。信幸率領的軍隊也進行追擊。撤退的德川軍士兵遭到無情攻擊，據說有些人在敗逃途中，試圖渡河卻慘遭溺斃。
『三河物語』記載德川方面的戰死者為300人，但該書之目的在於歌頌德川之顯赫功績，不會留下令其難堪的紀錄，因此實際數字可能更多。另一方面，在真田方的記錄裡，信幸向家臣說明「（討伐敵人）千三百余」的數字，亦有特意強調戰果的可能性。
總而言之，雖然無法得知確切數字，不過一般認為真田軍的戰死者相對較少，此戰由何方獲勝，顯而易見。因此可以說，在這場戰役裡，真田昌幸充分發揮其戰術謀略，展現出運籌帷幄的一面。
接下來雙方持續交戰，德川與真田也在附近的丸子城（同樣位於長野縣上田市）對戰，而真田亦成功守住了此城。在上田城與丸子城進行的兩場戰役，合稱為第一次上田合戰。
德川與真田之間的小規模衝突一直持續到11月，但最終德川家康決定完全從信濃地區撤退。其中一個原因在於，德川的重臣石川數正突然叛變。因為知曉德川重大機密的人物叛離，所帶來的風險難以預測。
圍繞戰略要地上野國沼田之爭端
真田昌幸到底是什麼樣的人物？
真田昌幸曾為武田信玄麾下武將。其父真田幸隆約於1544至1546（天文13至15）年歸順信玄，昌幸隨後成為信玄之人質與近侍（譯註：日本戰國時期，武將常將自己的年幼子嗣送至歸附的大名身旁服侍，以表示忠誠之心，並建立深厚關係）。昌幸的卓越才智受到賞識，大約在1561（永祿4）年，成為了信玄親信。這一年，武田信玄與上杉謙信之間，發爆發了川中島的激戰。
即便信玄於1573（元龜4）年辭世，昌幸仍仕於武田家，並在後繼的武田勝賴麾下效力。然而在1575（天正3）年，武田在長篠之戰裡慘敗於織田與德川所組成的聯軍，因此進入轉換期。昌幸的兄長信綱，也是真田家的領主，於長篠戰死，昌幸繼承領主之位，並遷移至武田統治下，距本家領地上田也鄰近的上野國的西部。
不過，上野國的東部由越後的上杉家統治，南方則有關東的北條家，情勢極為複雜。在上杉統治的上野國東部，其中一個戰略要地為沼田。此處地形為臺地，四面環山，加上位於海拔400公尺的沼田城，以其城池堅固而聞名於世，讓該地成為重要的軍事據點。
沼田成為「火藥庫」。
雖然當時武田與北條締結同盟（甲相同盟），但對於沼田這個戰略要地，仍是野心勃勃。北條亦同。不過正因為是戰略要地，彼此都難以搶佔先機出手攻略。處於如此情況之下，真田昌幸這個男人，採取敏捷迅速的行動。昌幸逃過北條的目光，對沼田的在地領主施展策略。北條向勝賴提出抗議，在無可奈何之下，勝賴向昌幸發送書信，指示其謹慎行事。
然而，仍導致沼田在1578（天正6）年9月遭北條接收。
因此，甲相同盟於1579年7月崩解。自此時起，昌幸和北條之間展開爭奪沼田的戰爭，不久後家康亦參與其中。
依照局勢敏捷迅速的進退轉換，令人驚嘆不已
昌幸圖謀逆襲，再度著手誘降沼田的在地領主。他擅長策反敵人轉為內應，拉攏其至己方。在1581（天正9）年6月，成功奪回該地的統治權。
在9個月後的1582（天正10）年3月11日，勝賴在織田信長的進攻下自盡，武田家滅亡。昌幸在失去了主君之後，其後的行動令人瞠目結舌。
【天正10年】
- 在勝賴去世後不久，獻上一匹黑灰毛色的馬予信長，表示臣下之禮。
- 6月2日，當信長因本能寺之變去世後，立即歸順於上杉家。
- 7月9日，派遣使者向北條家效忠。
- 在9月28日，因應家康之要求，歸附於德川家。
昌幸的行動可謂不拘一格，並非僅是攀附強者而已。歷史學者平山優認為：「他的目標可能在於保有岩櫃城與沼田城。」昌幸為圖生存，全力以赴。
在僅僅數個月內，昌幸看透北條的實力，反過頭來與家康聯手出兵北條。形勢不佳的北條向家康提出和解，希望化干戈為玉帛。10月29日，德川與北條締結同盟。但條件成為爭議焦點。
德川同意北條對於上野的統治支配，並要求昌幸交出沼田城。昌幸無法接受這個條件，但家康卻承諾北條。家康不愧也是條老狐狸。
此外，或許可能是德川家康忙於對抗當時敵對的豐臣秀吉，因此直到1585（天正13）年之前，仍未將這個條件傳達給昌幸。直到當年的4至6月，才對昌幸施加壓力，命令他交出沼田城。
昌幸堅決不從。畢竟，在獲得家康的承諾之前，他便以一己之力拿下沼田，因此並無理由服從。雙方未能達成共識，不歡而散。
昌幸立即接近上杉，為了即將來臨的直接對決作準備。另一方面，家康在8月召集軍隊，派兵前往信濃。如此一來，故事便回到開頭所提到的第一次上田合戰。
然而，德川家康在這場合戰裡遭受沉痛慘敗。此次敗戰也影響到後來的關原之戰（1600年／慶長5年），德川家康面對真田之際，再次嚐到敗戰之苦。
標題圖片：〈錦繪真田父子上田籠城圖〉描繪的是1600（慶長5年）的第二次上田合戰，這場戰役為關原之戰的前哨戰。圖中央是昌幸，左邊是幸村（信繁）。此外，根據真田家的家傳記事『上田軍記』，幸村也曾參加第一次上田合戰，但事實不明（上田市立博物館藏）
［參考文獻］（以下皆為暫譯）
- 『真田三代』平山優 / PHP新書
- 『巨大謎團 真田一族』 / PHP文庫
- 『真田昌幸』黒田基樹 / 小學館
- 『在地領主 戰國時代的另一位主角』黑田基樹 / 平凡社新書