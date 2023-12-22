德川家康藉「征夷大將軍」之權威以瓦解豐臣體制

諸大名之領地實為家康所賜

關原之戰獲勝後，家康迅速著手進行戰後處理，主要為以下3點。

① 以論功行賞的名義，調整諸大名之領國

針對在關原戰役裡參與西軍的大名，沒收或減封其領地，轉而分配給在東軍與家康並肩作戰且獲戰功者。

② 礦山之直轄化

將佐渡相川金山（佐渡）、黑川金山（甲斐）、石見銀山（石見）及生野銀山（但馬）納入手中，並融入德川家的財政體系。這些礦山的權益原屬豐臣秀吉家所有。

秀吉時代直屬於豐臣家的礦山（藍網底轉移為德川家所有）

佐渡相川金山 佐渡 久慈金山 常陸 黑川金山 甲斐 井川金山 駿河 茂住金山 飛驒 北袋銀山 越前 多田銀山 播磨 生野銀山 但馬 中瀨金山 播磨・但馬 石見銀山 石見

③ 掌控京都

設立京都所司代以維持治安，同時監視天皇、朝廷與西國（西日本）的大名。其中最為警戒之處，便是豐臣的根據地──大坂（譯註：大阪之舊名）。

無論何項政策，其目標皆為瓦解豐臣體制，其中特別重要的是①。變換領國，亦即所謂的「領地宛行」（りょうちあてがい），任命大名：「汝治理○○之國，石高為○○石」。此權限原屬取得天下之人的豐臣所有，以彰顯諸大名作為臣下之主從關係。

實施「領地宛行」之際，依照慣例會發放附有畫押（署名）的「宛行狀」（文書），但此時卻未出具文書，僅由家康的使者口頭傳達。

這意味著，當時家康尚未掌有發放文書之權限，僅為秀賴的「代理人」（譯註：原文為「名代」）。家康避免擅自出具文書而顯得橫徵暴斂，這可視為對於豐臣家展現出一定程度的考慮與尊重。

雖說如此，即便僅是口頭傳達，由家康傳達命令的這個事實，應該在諸大名心中留下了「領地乃拜家康所賜」之印象。

同時，此期間，豐臣秀賴自秀吉繼承日本總石高（譯註：日本幕府時代用以表示土地生產力的一種制度，其計算方式是以公定的土地預估生產量「石盛」乘以面積而得）的12％，即擁有220萬石生產力的統治範圍，遭縮減至攝津、河内、和泉三國共65萬石。其原因在於，秀賴並未參與關原之戰，毫無戰功之故。對此，豐臣家未有抵抗之跡象。

此外，家康大力疏通朝廷，將豐臣家世襲的關白職位，歸還給公家的九條家掌管。此事亦未遭到豐臣家之反抗。或許是因為秀賴之母淀殿認為這不過是秀賴成年前的暫時措施，然而家康並不認為是一時之計，而是為了瓦解豐臣體制的佈局。

其後，家康必須獲得官方認可的權威。當時的權威來自於天皇敕封之官職。而該職位便是「征夷大將軍」。