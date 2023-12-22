德川家康藉「征夷大將軍」之權威以瓦解豐臣體制

德川家康藉「征夷大將軍」之權威以瓦解豐臣體制歷史 文化 政治外交
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諸大名之領地實為家康所賜
關原之戰獲勝後，家康迅速著手進行戰後處理，主要為以下3點。
① 以論功行賞的名義，調整諸大名之領國
針對在關原戰役裡參與西軍的大名，沒收或減封其領地，轉而分配給在東軍與家康並肩作戰且獲戰功者。
② 礦山之直轄化
將佐渡相川金山（佐渡）、黑川金山（甲斐）、石見銀山（石見）及生野銀山（但馬）納入手中，並融入德川家的財政體系。這些礦山的權益原屬豐臣秀吉家所有。
秀吉時代直屬於豐臣家的礦山（藍網底轉移為德川家所有）
|佐渡相川金山
|佐渡
|久慈金山
|常陸
|黑川金山
|甲斐
|井川金山
|駿河
|茂住金山
|飛驒
|北袋銀山
|越前
|多田銀山
|播磨
|生野銀山
|但馬
|中瀨金山
|播磨・但馬
|石見銀山
|石見
③ 掌控京都
設立京都所司代以維持治安，同時監視天皇、朝廷與西國（西日本）的大名。其中最為警戒之處，便是豐臣的根據地──大坂（譯註：大阪之舊名）。
無論何項政策，其目標皆為瓦解豐臣體制，其中特別重要的是①。變換領國，亦即所謂的「領地宛行」（りょうちあてがい），任命大名：「汝治理○○之國，石高為○○石」。此權限原屬取得天下之人的豐臣所有，以彰顯諸大名作為臣下之主從關係。
實施「領地宛行」之際，依照慣例會發放附有畫押（署名）的「宛行狀」（文書），但此時卻未出具文書，僅由家康的使者口頭傳達。
這意味著，當時家康尚未掌有發放文書之權限，僅為秀賴的「代理人」（譯註：原文為「名代」）。家康避免擅自出具文書而顯得橫徵暴斂，這可視為對於豐臣家展現出一定程度的考慮與尊重。
雖說如此，即便僅是口頭傳達，由家康傳達命令的這個事實，應該在諸大名心中留下了「領地乃拜家康所賜」之印象。
同時，此期間，豐臣秀賴自秀吉繼承日本總石高（譯註：日本幕府時代用以表示土地生產力的一種制度，其計算方式是以公定的土地預估生產量「石盛」乘以面積而得）的12％，即擁有220萬石生產力的統治範圍，遭縮減至攝津、河内、和泉三國共65萬石。其原因在於，秀賴並未參與關原之戰，毫無戰功之故。對此，豐臣家未有抵抗之跡象。
此外，家康大力疏通朝廷，將豐臣家世襲的關白職位，歸還給公家的九條家掌管。此事亦未遭到豐臣家之反抗。或許是因為秀賴之母淀殿認為這不過是秀賴成年前的暫時措施，然而家康並不認為是一時之計，而是為了瓦解豐臣體制的佈局。
其後，家康必須獲得官方認可的權威。當時的權威來自於天皇敕封之官職。而該職位便是「征夷大將軍」。
「將軍」乃握有開設幕府權限之人
讓我們簡單解說一下歷史，了解征夷大將軍一職究竟為何。
提及征夷大將軍，許多人或許會聯想到坂上田村麻呂（さかのうえの・たむらまろ）。田村麻呂於791（延曆10）年參與了討伐蝦夷（えみし / 位於日本東北地方，未歸順中央政府的集團）的軍事行動，在797（延曆16）年獲桓武天皇任命為征夷大將軍。
當時，連關東地區亦尚未開發。至於更北的東北地區，幾乎毫無情報，因此須整軍備武以防叛亂，征夷大將軍便是統帥軍隊之要職。
然而，由於後來開設鎌倉幕府的征夷大將軍源賴朝，將根據地設於東國之鎌倉，不知不覺間，逐漸形成一種約定俗成的說法：東國（譯註：東日本）的統治者＝征夷大將軍＝源氏的棟梁（領袖）。
不過在鎌倉幕府時期，由朝廷召來的藤原氏之子嗣擔任第4至第5代將軍，被稱為「攝家將軍」，而從第6代開始，則由皇族就任該職，稱為「宮將軍」。在1333（元弘3）年的建武新政期間，後醍醐天皇的皇子護良（もりよし）親王，便曾任征夷大將軍。
征夷大將軍並非一定限於「源氏」，但源賴朝與開設室町幕府的足利尊氏，兩人皆出於「源氏」，此點引起了家康的注意。他認為，若能就任征夷大將軍，便可開設幕府，因此必須成為源氏之一員。
實際上，在1603（慶長8）年2月12日降旨宣布征夷大將軍人選之際，家康獲天皇認定為「源氏長者」（作為源氏領袖，擁有諸多權力）。由此，支配天下者＝征夷大將軍＝源氏的坊間說法成為既定事實。
此事並非明文規定。但家康著眼於征夷大將軍開設幕府的歷史事實，並善加利用。
家康熱衷研究鎌倉幕府的歷史書籍《吾妻鏡》，已是眾所周知。接旨就任將軍的大典之10日前，家康與擁護他的公卿山科言經（やましな・ときつね）會面，而在山科的日記《言経卿記》裡曾記載，兩人以《吾妻鏡》為基礎，討論了「將軍就任大典」。從中可以窺見，他對於就任征夷大將軍與開設幕府的計畫詳盡慎密。
在2月12日，家康如願正式接旨就任將軍一職。
再加上隨後的3月，家康動員諸大名展開江戶市區的建設工程，在他的號令之下，迅速展開「天下普請」（掌握天下者下令的土木工程）。藉由開設幕府，名符其實地確立了「德川公儀」（德川家掌有公權力）。
秀賴之天下因將軍世襲制而遭終結
家康登上征夷大將軍寶座的同時，亦獲封為從一位之右大臣。豐臣秀賴在1602（慶長7）年獲封正二位，而家康就任將軍後，秀賴又獲叙封為内大臣，但無論何者皆居於家康之下，兩人地位亦於此逆轉。
如此一來，事態變得更為冷酷無情。原本依循往例，家康應該在「歳首」（新年伊始）前往大坂城向秀賴問候，此時也取消拜訪。諸大名原先習慣先向秀賴拜年，隨後再去拜見家康，但由於顧忌家康，逐漸不再前往拜訪秀賴。
家康登上將軍寶座僅僅不到兩年的時間，很快地就傳給兒子秀忠，第二代將軍誕生於1605（慶長10）年。秀忠就任將軍的意義重大，因為這正式宣告作為武家領袖的征夷大將軍已成德川家的世襲制。
另一方面，豐臣秀賴成為奪取天下者並號令天下的希望，已成過往雲煙，而成為與其父秀吉相同的關白之路亦遭斷絕。若要成為關白，須獲朝廷許可，但朝廷已在家康掌控之下。家康絕不可能承認關白秀賴的誕生。
秀忠就任將軍之際，家康要求秀賴上洛至京都的德川根據地──伏見城。此舉等同於「要求秀賴對德川行臣下之禮」。《當代記》記載，得知此事的秀賴之母淀殿發出怒言。
「秀賴公之母，絕不可行此禮，一旦淪落至此，應勸秀賴自戕，吾亦將自盡。」
若須以德川臣下的身分行於世，寧可讓秀賴自盡，我亦將隨之而逝――。
淀殿並未屈服。
即使德川掌權為時勢所趨，然而淀殿堅決反抗，亂世之最終決戰，大坂之陣，步步進逼。
［參考文獻］
- 『屢遭誤解的德川家康』 渡邊大門 / 幻冬舍
- 『德川家康之決斷』 本多隆成 / 中公新書RACLER
- 『德川家康』 柴裕之 / 平凡社
- 『「將軍」的日本史』 本鄉和人 / 中公新書RACLER
- 『德川家康』 藤井讓治 / 吉川弘文館
- 『征夷大將軍研究之最前線』 關口崇史編 / 洋泉社
標題圖片：『千代田之御表 將軍宣下』 描繪將軍在江戶城恭請朝廷派來的敕使，從其手中接下御旨之場景。然而，草創初期的前3代將軍家康、秀忠、家光，以及第15代慶喜，則是在京都接受敕封。在江戸城舉行的敕封儀式，發生在第4至第14代將軍之間。東京都立中央圖書館特別文庫室藏