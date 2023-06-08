通靈詐欺、偽裝招募、集體婚禮…日本為何被鎖定？：被貶低日本，令人匪夷所思的統一教滲透的自民黨

通靈詐欺、偽裝招募、集體婚禮…日本為何被鎖定？：被貶低日本，令人匪夷所思的統一教滲透的自民黨社會 政治外交
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「韓國門事件」揭露統一教所進行的政治活動
統一教（原名為「世界基督教統一神靈協會」，簡稱「統一教會」或「統一協會」，2015年更名為「天之父母聖會・世界和平統一家庭聯合，在臺灣並未改名，因此以下仍稱「統一教」）演變成社會問題，可以追溯到1960年代。「讓父母痛泣的『原理運動』」（1967年7月7日，朝日新聞晚報）報導了以大學的原理研究會為中心的招募活動；自1980年代開始，統一教涉及「通靈詐欺」和「偽裝招募」，販賣昂貴的壺罐與印鑑等物品；1990年代初期，更涉及讓日本的女性信徒與教主指定的對象舉行「集體婚禮」，以及「巨額捐款」等事件。於此期間，教會進行的政界活動亦陸續遭到揭發。
本文從1976年被揭露的「韓國門事件」開始，詳細解讀統一教的成立及其活動。該事件是一起涉及韓國政府試圖對美國政界進行賄賂活動以施加影響的重大醜聞事件。實際上，統一教涉入其中的程度既深且廣，但此事卻不為世人所知。
在「韓國門事件」曝光後，美國眾議院成立了以唐納德・弗雷澤（Donald MacKay Fraser）議員為主席的委員會徹查此事，於1978年11月完成了最終報告。
根據該報告指出，引發事件的原因在於，時任美國總統的尼克森在1972年訪問中國，讓此前的對立氣氛轉為和解。美國對中國政策的重大轉變，將導致駐韓美軍撤出朝鮮半島，對於韓國而言，希望避免如此的局面。當時的韓國總統朴正熙意識到政治工作的必要性，創立韓國中央情報部（KCIA），並任命最親信的金鍾泌擔任首長。
當時與KCIA共同展開活動，且在弗雷澤的報告書裡被指為「與KCIA有密切關係」的組織便是統一教。那時正處於與共產主義陣營對抗的「東西冷戰」時期。作為KCIA工作活動的一環，存在所謂的「反共」活動。而統一教高舉「反共」大旗，因此被認定為「可以善加利用之組織」，並被納入KCIA的活動之中，大致的形勢便是如此。
同時期在日本，統一教透過友好團體「國際勝共聯合」（譯註：International Federation for Victory Over Communism，事實上由統一教祖文鮮明於1968年創立），深化與時任首相的岸信介與日本船舶振興會會長笹川良一等人的關係。這即是今日自民黨遭受統一教滲透的開端及關聯。
雖以宗教團體為掩護，其實是「為了文鮮明而存在的組織」
弗雷澤委員會曾經針對統一教幹部舉行聽證會，從中斬獲的重點在於，「統一教是以教祖文鮮明為中心的政治與經濟活動組織，並以宗教團體作為掩護」。統一教旗下擁有各種相關組織，包含社團法人、非營利組織與股份有限公司，但全都被認定為「文鮮明組織」。
在日本，由於「信仰宗教的自由」受到保障，對於強制解散或限制宗教，抱持著謹慎態度。然而，正是統一教這個組織，將宗教自由當作保護傘，擴大勢力至今。
其原點起於一個以性為基礎的小型教會
統一教雖然發展成為影響力及於美國政界的團體，但在與KCIA產生關聯之前，不過是一個「以性為基礎的小型教會」。其教義核心在於，「文鮮明與女性教徒發生性行為，以淨化其血」，令人非常驚異。他的親信朴正華在揭發其惡行的書籍《六個瑪利亞的悲劇》（恒友出版，1993年）裡曾提及此事。本文參考該書，介紹統一教之教義核心。
人類背負原罪，此與基督教義無異。但統一教卻發展出一個意義不明的教義，亦即，為了淨化原罪，「必須與文鮮明發生性行為」。關於此點，必須補充說明。
在舊約聖經裡，上帝創造的人類亞當與夏娃（伊芙）居住在伊甸園。雖然被告誡勿食「知善惡樹上的果實」，但某次他們受到蛇的慫恿誘惑，吃下禁果。這便是人類的「原罪」。
文鮮明利用此解釋。他說其實那條蛇是「撒旦（惡魔）」的化身，而夏娃在撒旦的引誘下屈服，發生了肉體關係。夏娃的身體被撒旦的血液玷污，又與丈夫亞當發生性行為，使得人類帶有惡魔之血。
而統一教義的說法是，耶穌基督未能完成使命，奪回被惡魔搶走的夏娃，於是文鮮明代替耶穌基督，以「再臨的彌賽亞」的身份，獲神派遣降臨人世，以淨化「六位瑪利亞＝六位婦人」（包括聖母瑪利亞）的血液為使命。透過三次的性交，來進行淨化，從而擴展淨化。據聞，文鮮明藉此與許多女性教徒發生性行為，並奪取了她們的財產。
其後不久，便出現「血液淨化儀式」的說法，從直接與教主進行性行為的方式，轉變為由教主選擇信徒，相互締結婚姻，以淨化污穢。於是，可以說是統一教的象徵——「集體婚禮」便如此誕生。
比天皇陛下更加偉大的文鮮明
統一教為了在日本招募教徒，透過在大學內部以社團或學生組織的形式進行活動的「原理研究會」展開招募活動。他們專門將目標放在東京大學和早稻田大學等大學生，作為未來的儲備幹部。某位人士實際上曾受原理研究會招募，他的說法如下。
「1977年的時候我還是高中生，在高田馬場站前被邀請一同研讀聖經。其後，我被帶到早稻田大學附近稱為早成寮的處所，教導墮落論（譯註：統一教的教義之一）。我至今仍記得，當時他們說：『唯有再臨的彌賽亞，才能救贖原罪』。」
當時透過如此的方式招募年輕人，再讓他們參加營隊，施行洗腦教育後變成教徒。然而，這位人士由於遇到以下這個狀況，而得以免於參加洗腦營隊。
「我看到信徒們趴下，在韓國國旗與文鮮明的照片前低伏祈禱。當我詢問：『那是誰？』他們回答：『那是在韓國的天父』。我接著再問：『這位天父比天皇陛下更加偉大嗎？』，他們回答說：『是的』。我覺得無論如何，比起對於天皇陛下的崇敬，這個團體更加重視在韓國的教祖，實在太奇怪，於是當下便覺醒過來。」
「保守」的自民黨議員們容許教會的思想！？
統一教主張，朝鮮半島的形狀象徵男性器官，而日本列島則象徵女性器官。此主張可以連結至亞當和夏娃的故事。亦即，「與撒旦發生性行為而遭惡魔之血玷污的夏娃＝日本」。
此外，這種主張亦可連結至某種想法——「1910年至1945年之間，日本對韓國施行殖民統治，賠償卻仍不足，因此為了彌補韓國，應該捐出日本人全部的財產」。據傳這也受到文鮮明的個人怨恨所影響。有情報指出，文鮮明曾在1940年代到日本留學，就讀於早稻田大學附屬早稻田高等工學校（已於1951年廢校）的夜校，白天則從事電工相關工作。那個時代對於朝鮮人的歧視程度，遠遠超過現在。因此也有人認為，那段不堪回首的經歷之中，「應該懲罰日本人」的想法難以抹滅。
統一教稱為「四大節日」的紀念日活動中，過往曾在美國的某處所進行「敬禮儀式」，由日本的統一教幹部裝扮成天皇陛下，甚至向文鮮明下跪，俯首稱臣（「朝日Journal」1985年2月1日號）。
不可思議的是，統一教即使作為一個抱有「貶低日本」思想的「宗教團體」，許多保守派的自民黨議員卻與其維持往來。此外，若根據弗雷澤的報告所指出，統一教是一個「將宗教當作掩護，而專事政治與經濟活動的組織」，以政治家的立場而言，最基本的條件明顯可辨，便是必須明確地與其切割。
自民黨政策與教會思想同步
起初，統一教與自民黨的共通之處在於「反共」。其後，教會開始派遣教徒擔任自民黨籍國會議員的秘書，這些擔任秘書的教徒之中，有人成為自民黨籍的地方議員；亦有地方議員在統一教的支持下而當選。
雖然一般認為，以往曾有段時期前首相安倍晉三與統一教的關係較為疏離，但為了維持長期政權，二者不久便開始攜手合作。最後終究無法切斷關係，從而招致悲劇。
亦有看法指出，自民黨的政策受到統一教思想的影響。例如，在G7之中，除了日本以外，所有國家都承認同性婚姻，這個問題便是其影響之一。不久之前，現任首相岸田文雄發言表示，若同性婚姻合法化，「恐將改變社會」，引發了軒然大波。在全世界越來越多國家承認同性婚姻的趨勢之中，日本執政的自民黨卻堅決反對，這種情況相當不尋常。
實際上，統一教從以往便針對同性婚姻與LGBT進行反對活動。曾有報導指出，當自民黨政治家在選舉中獲得教會支持時，必須簽署了一份包含要求「慎重處理LGBT問題和同性婚姻合法化」條款的文件。此外亦指出，對於導入夫妻別姓的制度，自民黨內部存在強烈的反對意見，背後潛藏著統一教的影響。再加上，統一教申請變更名稱，儘管多年來一直未獲承認，但事實上，第二次安倍政權成立後，據傳與統一教有所關聯的下村博文在擔任文部科學大臣期間，變更名稱的申請便獲得批准。
如此這般，對於自民黨政權是否受到統一教的汗染，無處不疑慮叢生，此情況讓人不禁聯想起過去的「韓國門事件」。
採訪、撰文：POWER NEWS編輯部
標題圖片：路透社