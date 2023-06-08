通靈詐欺、偽裝招募、集體婚禮…日本為何被鎖定？：被貶低日本，令人匪夷所思的統一教滲透的自民黨

統一教與日本

2022年7月，日本前首相安倍晉三於參議院選舉活動期間在奈良市遭到槍擊，引發震驚社會的重大事件。此事件成為開端，統一教的實際狀態，以及對自民黨的深入滲透，逐漸明朗化。以謀殺等罪名遭起訴的被告山上徹也（42歲），其母為統一教的教徒，家中向教會貢獻巨額捐款，導致家庭破碎而懷恨在心，因而將憤恨轉向與該教會有深厚淵源的前首相安倍晉三。

「韓國門事件」揭露統一教所進行的政治活動 統一教（原名為「世界基督教統一神靈協會」，簡稱「統一教會」或「統一協會」，2015年更名為「天之父母聖會・世界和平統一家庭聯合，在臺灣並未改名，因此以下仍稱「統一教」）演變成社會問題，可以追溯到1960年代。「讓父母痛泣的『原理運動』」（1967年7月7日，朝日新聞晚報）報導了以大學的原理研究會為中心的招募活動；自1980年代開始，統一教涉及「通靈詐欺」和「偽裝招募」，販賣昂貴的壺罐與印鑑等物品；1990年代初期，更涉及讓日本的女性信徒與教主指定的對象舉行「集體婚禮」，以及「巨額捐款」等事件。於此期間，教會進行的政界活動亦陸續遭到揭發。 本文從1976年被揭露的「韓國門事件」開始，詳細解讀統一教的成立及其活動。該事件是一起涉及韓國政府試圖對美國政界進行賄賂活動以施加影響的重大醜聞事件。實際上，統一教涉入其中的程度既深且廣，但此事卻不為世人所知。 在「韓國門事件」曝光後，美國眾議院成立了以唐納德・弗雷澤（Donald MacKay Fraser）議員為主席的委員會徹查此事，於1978年11月完成了最終報告。 根據該報告指出，引發事件的原因在於，時任美國總統的尼克森在1972年訪問中國，讓此前的對立氣氛轉為和解。美國對中國政策的重大轉變，將導致駐韓美軍撤出朝鮮半島，對於韓國而言，希望避免如此的局面。當時的韓國總統朴正熙意識到政治工作的必要性，創立韓國中央情報部（KCIA），並任命最親信的金鍾泌擔任首長。 當時與KCIA共同展開活動，且在弗雷澤的報告書裡被指為「與KCIA有密切關係」的組織便是統一教。那時正處於與共產主義陣營對抗的「東西冷戰」時期。作為KCIA工作活動的一環，存在所謂的「反共」活動。而統一教高舉「反共」大旗，因此被認定為「可以善加利用之組織」，並被納入KCIA的活動之中，大致的形勢便是如此。 同時期在日本，統一教透過友好團體「國際勝共聯合」（譯註：International Federation for Victory Over Communism，事實上由統一教祖文鮮明於1968年創立），深化與時任首相的岸信介與日本船舶振興會會長笹川良一等人的關係。這即是今日自民黨遭受統一教滲透的開端及關聯。

其原點起於一個以性為基礎的小型教會 統一教雖然發展成為影響力及於美國政界的團體，但在與KCIA產生關聯之前，不過是一個「以性為基礎的小型教會」。其教義核心在於，「文鮮明與女性教徒發生性行為，以淨化其血」，令人非常驚異。他的親信朴正華在揭發其惡行的書籍《六個瑪利亞的悲劇》（恒友出版，1993年）裡曾提及此事。本文參考該書，介紹統一教之教義核心。 人類背負原罪，此與基督教義無異。但統一教卻發展出一個意義不明的教義，亦即，為了淨化原罪，「必須與文鮮明發生性行為」。關於此點，必須補充說明。 在舊約聖經裡，上帝創造的人類亞當與夏娃（伊芙）居住在伊甸園。雖然被告誡勿食「知善惡樹上的果實」，但某次他們受到蛇的慫恿誘惑，吃下禁果。這便是人類的「原罪」。 文鮮明利用此解釋。他說其實那條蛇是「撒旦（惡魔）」的化身，而夏娃在撒旦的引誘下屈服，發生了肉體關係。夏娃的身體被撒旦的血液玷污，又與丈夫亞當發生性行為，使得人類帶有惡魔之血。 而統一教義的說法是，耶穌基督未能完成使命，奪回被惡魔搶走的夏娃，於是文鮮明代替耶穌基督，以「再臨的彌賽亞」的身份，獲神派遣降臨人世，以淨化「六位瑪利亞＝六位婦人」（包括聖母瑪利亞）的血液為使命。透過三次的性交，來進行淨化，從而擴展淨化。據聞，文鮮明藉此與許多女性教徒發生性行為，並奪取了她們的財產。 其後不久，便出現「血液淨化儀式」的說法，從直接與教主進行性行為的方式，轉變為由教主選擇信徒，相互締結婚姻，以淨化污穢。於是，可以說是統一教的象徵——「集體婚禮」便如此誕生。

2015年3月舉行的集體婚禮（AFP） 比天皇陛下更加偉大的文鮮明 統一教為了在日本招募教徒，透過在大學內部以社團或學生組織的形式進行活動的「原理研究會」展開招募活動。他們專門將目標放在東京大學和早稻田大學等大學生，作為未來的儲備幹部。某位人士實際上曾受原理研究會招募，他的說法如下。 「1977年的時候我還是高中生，在高田馬場站前被邀請一同研讀聖經。其後，我被帶到早稻田大學附近稱為早成寮的處所，教導墮落論（譯註：統一教的教義之一）。我至今仍記得，當時他們說：『唯有再臨的彌賽亞，才能救贖原罪』。」 當時透過如此的方式招募年輕人，再讓他們參加營隊，施行洗腦教育後變成教徒。然而，這位人士由於遇到以下這個狀況，而得以免於參加洗腦營隊。 「我看到信徒們趴下，在韓國國旗與文鮮明的照片前低伏祈禱。當我詢問：『那是誰？』他們回答：『那是在韓國的天父』。我接著再問：『這位天父比天皇陛下更加偉大嗎？』，他們回答說：『是的』。我覺得無論如何，比起對於天皇陛下的崇敬，這個團體更加重視在韓國的教祖，實在太奇怪，於是當下便覺醒過來。」