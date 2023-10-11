安倍前首相遇襲事件與「政治的力量」？！ 媒體人有田芳生談自民党與原統一教的關係

統一教與日本

2022年7月在參議院選舉期間襲擊、殺害安倍晉三前首相的山上徹也被告（42歲）是原統一教（世界和平統一家庭聯合會）一名忠實信徒的兒子。對原統一教的憎恨導致了他的犯罪行為，安倍因與該教關係密切而被當作了報復對象。前參議員有田芳生（71歲）是一名媒體人，他曾追蹤採訪報導原統一教問題長達40年之久，以前也採訪報導過因宗教而破裂的家庭中成長起來的「宗教二代」問題。那麼，為何此次事件未能防患於未然？本編輯部就原統一教與政治的關係問題採訪了有田先生。

原統一教改變了生在富裕家庭的山上徹也 看到這一景象，有田先生也是感到心情複雜。作為新聞記者，他曾長年採訪報導宗教問題，聲討過原統一教「靈感商法」和過度捐款的問題。2010年當選參議員以後，他也在國會質詢中提到了原統一教受害者的問題。但即便如此，政府仍沒有採取根本性的對策。

有田芳生先生 因殺人等罪行而遭到起訴的山上被告是家裡的次子，有一個哥哥和一個妹妹。原本家境殷實，但父親離世後，母親成為原統一教的忠實信徒，導致生活發生了翻天覆地的變化。母親陸續變賣家中財產，最後甚至賣掉了一家人居住的房子。據說她給該教捐款的總額超過了1億日圓。巨額捐款導致其2002年被判破產。一家人生活陷入困境，山上被告本人也放棄了讀大學。 山上被告的哥哥自幼患病。山上被告為了籌措哥哥的醫療費，甚至在2005年把人壽保險的受益人改為哥哥後嘗試自殺。儘管當時他自殺未遂，保住了一條命，但自己試圖捨命相助的哥哥卻在2015年自殺了。 有田先生說：「山上被告的家庭是不幸的。我一直在全國各地發表關於原統一教問題的演講，每次提到山上被告，往往有人邊聽邊流淚。或許正是因為這一點，即使他是犯下大案的犯人，仍有不少人從全國各地給他寄來食品和現金表示慰問。」 跟蹤、恐嚇、毆打…採訪過程中遭受的騷擾 有田先生是從上世紀80年代中期開始採訪報導原統一教問題的。後來衍生出了週刊雜誌《朝日Journal》實施的聲討原統一教「靈感商法」運動。 「起初原統一教曾通過販賣鮮花、手帕、襪子等商品來賺取教團的活動資金。但這樣賺不到大錢。於是，70年代中後期開始，他們轉型搞起了『靈感商法』。」 他們用來搞「靈感商法」的東西包括瓶瓶罐罐、多寶塔、印章、項鍊、戒指等。毫不起眼的商品都被賣到了數十倍於進貨成本的價格。報導刊出後，有田先生還遭到了騷擾。 「在家裡接到無聲電話，也被跟蹤過。在地鐵站的臺階上被人毆打，還跟我說『記住老子這張臉』。有人在恐嚇信裡裝了彈射美工刀的機關，只要一開封手指就會被切到。」 有田先生最初開始採訪報導統一教的時候，正是戰後日本泡沫經濟沸騰的時代。泡沫經濟在90年代初破滅後，隨之而來的經濟蕭條引發了各種社會問題。在越來越多人感到內心不安的時期，原統一教的問題開始成為電視節目的討論話題。1992年，當紅歌手櫻田淳子參加了統一教在首爾舉行的集體婚禮，雜誌和電視的綜藝新聞多次報導此事。1993年，曾是新體操選手的某信徒退出統一教的糾紛也引發了熱議。 有田先生說：「1992到1994年期間，我寫了超過100篇關於原統一教的報導。但報紙和電視新聞最終只是當作娛樂八卦來對待。幾乎從未有人把『靈感商法』當作一個社會問題來談論。」

奧姆真理教事件後新聞報導發生變化 一度在社會上引發轟動的原統一教也逐漸失去了人們的關注。尤其是1995年奧姆真理教製造松本市地鐵沙林毒氣事件後，這個現象變得更為明顯。針對這場造成14人死亡、約6300人受傷的全球首例化學武器恐怖事件，新聞媒體清一色地將焦點對準了奧姆真理教。原統一教的問題甚至都不會成為討論話題。各方面委託有田先生做的工作，也幾乎全是關於奧姆真理教的內容。「就算我拼命向週刊雜誌推銷原統一教的內幕材料，還是會被拒絕，編輯總是說『要和奧姆比的話（還是不夠吸引人）…』。」 但我們可以認為，這個宗教集團後來逐漸和自民党議員加深了關係。自民黨2022年9月公佈的調查結果顯示，379名自民黨籍國會議員中的近半數（179人）都和原統一教具有某些交集。2021年的眾議院選舉和2022年參議院選舉期間，也有媒體報導原統一教的友好團體和自民党推薦的候選人簽訂了「政策協定」。主要內容是要求修改憲法、加強安保、制定家庭教育支援法等法律、慎重對待LGBT問題和同性婚姻合法化，等等。當時該教曾要求自民党推薦候選人在明確表示贊同這些政策的「推薦確認書」上簽名。 關於自民党與原統一教的關係，有田先生講述了相關歷史背景。 「原統一教於1954年在韓國成立，1958年偷渡到日本的信徒開始在日本傳教。1958年以後，該教也開始在美國傳播。1968年，該教在韓國和日本創立了右翼政治團體『國際勝共聯合』。之所以這樣做，是因為如果以宗教團體的身份向政治家靠攏，會被人覺得可疑，於是通過打出『戰勝共產主義』的目標口號，逐漸接近了政治家。他們甚至通過國際勝共聯合和安倍的外祖父、前首相岸信介深化了關係。」 安倍家族和原統一教的深厚淵源 安倍和原統一教的關係源自他外祖父那一代。有田先生表示曾聽一位當過大臣的自民党幹部透露「原統一教和自民黨的關係問題由安倍說了算」。 原統一教也很看重安倍。2021年9月，原統一教的關聯團體UPF（天宙和平聯合）的集會在韓國召開，安倍給該集會發去了時長約5分鐘的視訊致辭。據說山上徹也就是看了這段視訊而決定對他下手的。在那段視訊中，安倍這樣說道： 「謹向長期與UPF一道，始終致力於解決世界各地紛爭，尤其是為了朝鮮半島和平統一而努力至今的韓鶴子總裁等各位人士致以敬意。」 韓鶴子是文鮮明（原統一教創始人——譯註）的妻子，原統一教的現任教主。對於原統一教方面來說，卸任首相後仍對自民黨具有強大影響力的安倍是一位重要人物。 即便如此，有田先生仍然覺得在安倍和原統一教的關係問題上有些地方不可思議。 「安倍擔任自民党幹事長的2003到2004年期間，我曾問他『原統一教會來和你拉攏關係嗎』，他回答『經常來找我喔』。我又問『那你會跟他們碰面嗎』，他說『我一直都沒見他們』。說明那個時候，自民党的政治家還與原統一教保持著距離。從原統一教的角度來看，也有一段時期他們舉辦活動甚至收不到賀信。後來，隨著詬病『靈感商法』的聲音逐漸消失，安倍便放下心來和他們交往，甚至親自寄去了視訊致辭。」 通過採訪報導奧姆真理教事件等話題，有田先生和警方高層也建立了聯繫。據說他至今仍然記得一位警方高層說過的一句話。 「奧姆真理教事件的偵查工作結束後，那位警方高層曾氣勢十足地宣稱『下一個就輪到統一教了』。但之後卻沒有任何動靜，就這樣大約過了10年，我向這位高層詢問未能查辦統一教的原因。結果他說了一句『政治的力量啊』。」 政治的力量？！安倍事件是否意味著，未能用「政治的力量」壓制住的東西，催生出了山上被告的犯罪行為，曾是「政治力量」象徵的安倍最終成為了他施暴的對象。