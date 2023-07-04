「福島機器人試驗場」：災後重建的絕技，機器人產業的可能性

「福島創新海岸構想」打造濱通地區新魅力

「機器人、無人機」是「福島創新海岸構想」的重點領域之一。為吸引相關企業進駐而打造的核心設施便是南相馬市「福島機器人試驗場」。筆者採訪了目前正實際使用該設施的團體和企業。

開展機器人、無人機的驗證試驗和救災訓練 「預約已經排到3個月之後了。」 人氣餐廳、高級旅館才能獲得的這句評價，筆者卻是在2022年末，福島濱通北部南相馬市「福島機器人試驗場」（由福島創新海岸構想推進機構運營，下文簡稱為「RTF」）聽到的。這是一個東西長1000公尺，南北長500公尺的大型設施，用於實施機器人和無人機在開發階段的多種驗證試驗。筆者曾在2020年3月，試驗場全面開始運營之前來過一次，當時沒有想像到需求會如此之大。

RTF建於南相馬市沿海一片曾經被海嘯吞沒的地方。上圖為基礎設施檢查與災害應對區，從左至右為試驗用生產設備、橋樑、隧道 採訪當天，這裡正在舉辦無人機和無人駕駛地面車輛（UGV）災害應對方面的實操演練、講演、意見交流會等活動。主辦方「福島綜合災害應對訓練機構」佐藤和彥事務局長說，他們在RTF按2個月1次的頻率組織訓練或測試。他高度肯定道：「設施規模之大自不必說，不經意間堆積而成的瓦礫和沙土坡等也非常適合實踐測試。」

利用瓦礫堆進行UGV實操演練 除了同意參加訓練的企業，來自南相馬市、會津若松市和喜多方市等的消防員參加了當天的活動。活動中展示的內容包括在被水淹沒的街區如何利用無人機運送並空投救援物資，當街區大面積受災時如何利用自動巡航無人機收集資訊，如何利用UGV運送器材和受災人員，等等。 在意見交流會上，會津若松市的消防員提出：「在登山事故中，搬運器材和負傷人員是非常辛苦的。如果能開發出一款在登山道上使用的機器人就好了。」這類只有了解前線的人才能提出的需求，似乎也讓研發產品的企業方受到了極大的啟發。

測試在被水淹沒的街區，用無人機給「孤島」上的受災人員運送救援物資。無人機放下（綁著物資的）繩索，待繩索到了較低的位置再精準投放（筆者攝影）

自動跟隨救援隊員的擔架型器材搬運UGV。這款產品能減少救援隊員的體力投入，在救援力量少的情況下搜救受災人員

為機器人企業提供專注於研發的環境 在2011年3月的東日本大地震中，福島濱通地區因海嘯和核事故受災嚴重。當地經濟曾經極大地依賴核電及其相關產業，但現在福島第一（大熊町、雙葉町）、第二核電廠（楢葉町）都正在推進核反應爐報廢作業。為了促進復興，喚回居民，濱通地區必須發展替代核電的支柱產業。 「福島創新海岸構想」的重點領域之一就是近來發展迅猛的「機器人、無人機」。在殘留核輻射影響的核反應爐報廢作業中，機器人和無人機的作用也是不可或缺的。因此，人們期待「機器人、無人機」能夠在復興濱通和核反應爐報廢兩方面都發揮作用。於是，RTF便成為招攬機器人相關企業的核心基地。

RTF的主要設施——研究樓中除了大廳和會議室，還設有研究室、加工室等

設置在研發基礎區的室內試驗場。面積為32×30公尺，屋頂高度達11公尺 對於機器人企業來說，必須確保測試環境。測試汽車自動駕駛，需要類比街市，有信號燈、交通標識等；測試無人機，則需要開闊的場地，讓無人機能夠安全地進行飛行訓練，跑道和起降點也是必需的。日本不像美國和中國等擁有廣闊土地，容易配備測試環境，因而在這個領域，日本企業往往容易落後於他們的競爭對手。對於連籌集研發資金都很費勁的新興企業來說，進入這個領域的門檻是比較高的。RTF構建了豐富的測試環境，正是希望將最尖端企業都吸引到濱通地區來。 RTF可滿足海、陸、空測試的需要：無人機測試區配有500公尺跑道、起降點、帶防護網的飛機場，還配有連續運轉耐久性測試樓、風洞測試樓等。基礎設施檢查與災害應對區建有紅綠燈、人行橫道、交通標識齊備的類比街市，還矗立著測試用的橋樑、隧道、生產設備等大型設施。水淹區配有浸水狀態的類比街市以及室內水槽試驗樓。

跑道盡頭所見是利用率極高的「帶防護網的飛機場」。場地面積150×80公尺，高15公尺。從《航空法》的角度視同室內場地，因此不受其約束，隨時可以進行無人機測試，無需申請 如果研發基地遠離試驗場地，就難以應對測試過程中出現的故障或維修需要，無法實現高效的驗證試驗。為此，以研究樓為中心的研發基礎區配備了最尖端的工作母機和用於分析、測量的精密測量儀器，還準備了研究室。目前，共有17家各類企業或團體入駐，其中有DENSO公司這樣的大企業，也有小規模新創企業，還有教育機構（會津大學）等。 若入駐企業業務規模擴大，南相馬市也完全有能力接納。在RTF附近，南相馬市產業創造中心（MIC）可以向企業出租辦公室或工廠，扶持企業創業、籌集資金乃至業務經營；南相馬市復興工業園區對機器人企業的支持力度也很大。

據說，入駐研究室的企業和團體之間的技術交流也很活躍（筆者攝影）

中庭展示著入駐團體之一Tetra Aviation研製的eVTOL（電動垂直起降飛機）