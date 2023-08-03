距東京3個小時車程，終年如夏的樂園「夏威夷溫泉度假村」：與草裙舞孃一同走過煤礦封山與東日本大地震，踏上復興之路

「福島創新海岸構想」打造濱通地區新魅力

「夏威夷溫泉度假村」是個巨大的溫泉主題樂園，佔地有6.4個東京巨蛋那麼大。這座樂園是在煤礦封山之後，為了振興城鎮而誕生。歷經了東日本大地震與新冠肺炎疫情後，依然健在，無論在哪個時代，草裙舞孃的笑容都是這座樂園的原動力。如今也致力於福島縣濱通一帶的復興。

利用溫泉熱能，終年如夏的樂園 「夏威夷溫泉度假村」位於福島縣磐城市，是人氣的休閒設施。正如「終年如夏」的標語所述，設施內一整年都像夏威夷一樣舒適。裡頭有巨大的游泳池，水溫常保舒適的30度左右。由於此處是「磐城湯本溫泉」，有每分鐘湧出五噸的豐富溫泉水及地熱，這樣的設施才得以實現。 其中的「Water Park」是全天候型圓頂設施，也是重點設施。裡頭有滿滿南國風情的椰子樹，設置在流動游泳池中間的大水槽裡，有1300隻鯊魚及熱帶魚徜徉其中。

Water Park的入口

Water Park裡的巨大主游泳池，長50公尺，寬20公尺

日本第一座「流動水族箱泳池」，可以體驗與魚群共游的感覺 Water Park中，設有三座全長超過100公尺、魄力滿分的滑水道。如果還想追求更多刺激，可以去「Big Aloha」玩。那裡有全長283公尺、高低差40.5公尺的日本第一封閉式滑水道。 另外還有能穿著泳裝享受的室外Spa Garden「Pareo」、南歐風的室內Spa「Spring Park」，溫泉也很有度假村的風味。露天浴池「江戶情話 與市」有1000平方公尺，是金氏世界紀錄認可的世界最大的浴池。

隔著最長120公尺的「Ka’apuni Fall」，俯視Water Park（譯註：ka’apuni是夏威夷語，意為旋轉）

仰望超過40公尺高的Big Aloha

穿著泳裝進入的室內Spa「Spring town」 從東京都開車前往，單程只需三個小時，在可以當天來回的範圍。不過為了旅客投宿方便，館方也有規劃從首都圈搭乘的免費接駁巴士。建議遊客可以在與設施合併的飯店內，悠閒享受溫泉、餐食，以及晚上的表演秀。 尤其因為電影《扶桑花女孩》而受到注目的舞蹈表演，一定要觀賞。除了草裙舞，還有大溪地傳統舞蹈、薩摩亞的火刀舞，以及玻里尼西亞多采多姿的舞蹈，都能炒熱此處終年如夏的氣氛。

令人聯想到電影《扶桑花女孩》最後一幕的表演秀

主住宿棟「Hotel Hawaiians」。另外還有三個住宿設施

每天從首都圈行駛的的免費接駁巴士

利用曾是阻礙煤礦的溫泉，創造出東北夏威夷 負責經營夏威夷度假村的常磐興產，前身是「常磐煤礦」，設立於1944（昭和19）年。因為韓戰的特殊需求，公司進入高度成長期。常磐煤田距離首都圈的需求地很近，得以進行開發，獲得繁榮。 全盛時期是24小時三班輪值制。動員整個家族，由礦工挖出煤炭，再交給妻子和女兒們揀選，以「一山一家」為口號，整個地區同心協力，支撐著煤礦業。

介紹夏威夷度假村歷史的「Hula Museum」，博物館內展示著電影《扶桑花女孩》的服裝和佈景

貼有常磐煤礦時代的珍貴照片的展示板 說到礦山挖掘作業的大敵，就是湧泉。常磐煤礦會湧出60度的溫泉，若要挖掘一噸的煤礦，就必須清出四噸的熱水。坑道內高溫潮濕，作業員都會泡水，讓身體冷卻之後，再繼續工作。 但進入60年代之後，主流能源從煤礦變成石油，常磐煤礦的經營一口氣失衡。基於「一山一家」的精神，為了守護約600人的生活，他們開始摸索縮小規模，但依舊可以繼續採煤的方式。但一年要耗費兩億圓的溫泉排水處理費，壓得他們喘不過氣。 這時候，日後成為社長的中村豐副社長逆向思考，他希望反過來利用阻礙的溫泉，在東北打造一個終年如夏的空間。 戰後沒過多久，1948年的歌曲《憧憬的夏威夷航道》大賣，之後夏威夷對日本人而言，成了一個夢幻樂園。然而當時採行固定匯率，1美金是360圓，出國旅行根本遙不可及。因此中村先生認為，如果有一個能讓平民也能體驗夏威夷風情的地方，大家肯定會趨之若鶩。

連接Hotel Hawaiians和江戶情話與市的道路「溫泉街」，已經成了相片藝廊。現場展示的是圓頂建築開始時的風景

Hula Museum的展示可以看出在當時的日本，夏威夷有多受人歡迎

由於草裙舞孃的活躍，從開幕就盛況空前 光是終年溫暖、有溫水游泳池，還不足以稱作「夏威夷」。因此團隊規劃草裙舞表演秀，來當作重點遊樂活動。他們在開業前一年，也就是於1965年設立「常磐音樂舞蹈學院」，開始培育專屬舞者。 以往他們動員整個地區、整個家族的力量，投入嚴峻的煤礦現場作業，如今要「露肚臍跳舞」，簡直豈有此理，因此引來眾人反彈。一開始招募舞者，也費盡了千辛萬苦。儘管有人揶揄自願跳草裙舞的女孩們是「跳裸舞的小姐」，她們依舊下定決心「開創未來」，努力練舞。在開幕前，她們前往東京公演，宣傳福島有個「終年如夏的樂園」落成了。

能一窺草裙舞孃一路走來的各種照片

出現在電影中的常磐夏威夷中心的完成模型 夏威夷度假村以「常磐夏威夷中心」之姿，於1966年1月開幕。當初入場票價是400圓，許多人捧場的紀念品夏威夷襯衫則是300圓。「用一千圓暢遊夏威夷吧！」這個宣傳標語緊緊抓住平民的心，第一年就吸引120萬人造訪，遠多於預定目標的80萬人。到了1970年的第5年，則是突破了150萬人。 後來，流動游泳池、滑水道、Spa等設施陸陸續續開放。1990年，常磐自動車道開通後，全館改名為「夏威夷溫泉度假村」。那裡不再是「去不了夏威夷」的替代方案，而是一個擁有溫泉主題樂園的獨特魅力，能夠吸引客人前往之地。 2006年電影《扶桑花女孩》上映後，風潮席捲全國，隔年來客數創下最高紀錄的167萬人造訪。從帶著小孩的家庭，一直到老年人都能樂在其中，被譽為「三世代度假村」，擁有很高的回客率。

因憧憬度假村的草裙舞孃，全國各地的舞者聚集而來

由男性舞者獻上的火刀舞也很受人歡迎