「福島創新海岸構想」打造濱通地區新魅力

距東京3個小時車程，終年如夏的樂園「夏威夷溫泉度假村」：與草裙舞孃一同走過煤礦封山與東日本大地震，踏上復興之路

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「夏威夷溫泉度假村」是個巨大的溫泉主題樂園，佔地有6.4個東京巨蛋那麼大。這座樂園是在煤礦封山之後，為了振興城鎮而誕生。歷經了東日本大地震與新冠肺炎疫情後，依然健在，無論在哪個時代，草裙舞孃的笑容都是這座樂園的原動力。如今也致力於福島縣濱通一帶的復興。
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利用溫泉熱能，終年如夏的樂園

「夏威夷溫泉度假村」位於福島縣磐城市，是人氣的休閒設施。正如「終年如夏」的標語所述，設施內一整年都像夏威夷一樣舒適。裡頭有巨大的游泳池，水溫常保舒適的30度左右。由於此處是「磐城湯本溫泉」，有每分鐘湧出五噸的豐富溫泉水及地熱，這樣的設施才得以實現。

其中的「Water Park」是全天候型圓頂設施，也是重點設施。裡頭有滿滿南國風情的椰子樹，設置在流動游泳池中間的大水槽裡，有1300隻鯊魚及熱帶魚徜徉其中。

Water Park的入口
Water Park的入口

Water Park裡的巨大主游泳池，長50公尺，寬20公尺
Water Park裡的巨大主游泳池，長50公尺，寬20公尺

日本第一座「流動水族箱泳池」，可以體驗與魚群共游的感覺
日本第一座「流動水族箱泳池」，可以體驗與魚群共游的感覺

Water Park中，設有三座全長超過100公尺、魄力滿分的滑水道。如果還想追求更多刺激，可以去「Big Aloha」玩。那裡有全長283公尺、高低差40.5公尺的日本第一封閉式滑水道。

另外還有能穿著泳裝享受的室外Spa Garden「Pareo」、南歐風的室內Spa「Spring Park」，溫泉也很有度假村的風味。露天浴池「江戶情話 與市」有1000平方公尺，是金氏世界紀錄認可的世界最大的浴池。

隔著最長120公尺的「Ka’apuni Fall」，俯視Water Park（譯註：ka’apuni是夏威夷語，意為旋轉）
隔著最長120公尺的「Ka’apuni Fall」，俯視Water Park（譯註：ka’apuni是夏威夷語，意為旋轉）

仰望超過40公尺高的Big Aloha
仰望超過40公尺高的Big Aloha

穿著泳裝進入的室內Spa「Spring town」
穿著泳裝進入的室內Spa「Spring town」

從東京都開車前往，單程只需三個小時，在可以當天來回的範圍。不過為了旅客投宿方便，館方也有規劃從首都圈搭乘的免費接駁巴士。建議遊客可以在與設施合併的飯店內，悠閒享受溫泉、餐食，以及晚上的表演秀。

尤其因為電影《扶桑花女孩》而受到注目的舞蹈表演，一定要觀賞。除了草裙舞，還有大溪地傳統舞蹈、薩摩亞的火刀舞，以及玻里尼西亞多采多姿的舞蹈，都能炒熱此處終年如夏的氣氛。

令人聯想到電影《扶桑花女孩》最後一幕的表演秀
令人聯想到電影《扶桑花女孩》最後一幕的表演秀

主住宿棟「Hotel Hawaiians」。另外還有三個住宿設施
主住宿棟「Hotel Hawaiians」。另外還有三個住宿設施

每天從首都圈行駛的的免費接駁巴士
每天從首都圈行駛的的免費接駁巴士

利用曾是阻礙煤礦的溫泉，創造出東北夏威夷

負責經營夏威夷度假村的常磐興產，前身是「常磐煤礦」，設立於1944（昭和19）年。因為韓戰的特殊需求，公司進入高度成長期。常磐煤田距離首都圈的需求地很近，得以進行開發，獲得繁榮。

全盛時期是24小時三班輪值制。動員整個家族，由礦工挖出煤炭，再交給妻子和女兒們揀選，以「一山一家」為口號，整個地區同心協力，支撐著煤礦業。

介紹夏威夷度假村歷史的「Hula Museum」，博物館內展示著電影《扶桑花女孩》的服裝和佈景
介紹夏威夷度假村歷史的「Hula Museum」，博物館內展示著電影《扶桑花女孩》的服裝和佈景

貼有常磐煤礦時代的珍貴照片的展示板
貼有常磐煤礦時代的珍貴照片的展示板

說到礦山挖掘作業的大敵，就是湧泉。常磐煤礦會湧出60度的溫泉，若要挖掘一噸的煤礦，就必須清出四噸的熱水。坑道內高溫潮濕，作業員都會泡水，讓身體冷卻之後，再繼續工作。

但進入60年代之後，主流能源從煤礦變成石油，常磐煤礦的經營一口氣失衡。基於「一山一家」的精神，為了守護約600人的生活，他們開始摸索縮小規模，但依舊可以繼續採煤的方式。但一年要耗費兩億圓的溫泉排水處理費，壓得他們喘不過氣。

這時候，日後成為社長的中村豐副社長逆向思考，他希望反過來利用阻礙的溫泉，在東北打造一個終年如夏的空間。

戰後沒過多久，1948年的歌曲《憧憬的夏威夷航道》大賣，之後夏威夷對日本人而言，成了一個夢幻樂園。然而當時採行固定匯率，1美金是360圓，出國旅行根本遙不可及。因此中村先生認為，如果有一個能讓平民也能體驗夏威夷風情的地方，大家肯定會趨之若鶩。

連接Hotel Hawaiians和江戶情話與市的道路「溫泉街」，已經成了相片藝廊。現場展示的是圓頂建築開始時的風景
連接Hotel Hawaiians和江戶情話與市的道路「溫泉街」，已經成了相片藝廊。現場展示的是圓頂建築開始時的風景

Hula Museum的展示可以看出在當時的日本，夏威夷有多受人歡迎
Hula Museum的展示可以看出在當時的日本，夏威夷有多受人歡迎

由於草裙舞孃的活躍，從開幕就盛況空前

光是終年溫暖、有溫水游泳池，還不足以稱作「夏威夷」。因此團隊規劃草裙舞表演秀，來當作重點遊樂活動。他們在開業前一年，也就是於1965年設立「常磐音樂舞蹈學院」，開始培育專屬舞者。

以往他們動員整個地區、整個家族的力量，投入嚴峻的煤礦現場作業，如今要「露肚臍跳舞」，簡直豈有此理，因此引來眾人反彈。一開始招募舞者，也費盡了千辛萬苦。儘管有人揶揄自願跳草裙舞的女孩們是「跳裸舞的小姐」，她們依舊下定決心「開創未來」，努力練舞。在開幕前，她們前往東京公演，宣傳福島有個「終年如夏的樂園」落成了。

能一窺草裙舞孃一路走來的各種照片
能一窺草裙舞孃一路走來的各種照片

出現在電影中的常磐夏威夷中心的完成模型
出現在電影中的常磐夏威夷中心的完成模型

夏威夷度假村以「常磐夏威夷中心」之姿，於1966年1月開幕。當初入場票價是400圓，許多人捧場的紀念品夏威夷襯衫則是300圓。「用一千圓暢遊夏威夷吧！」這個宣傳標語緊緊抓住平民的心，第一年就吸引120萬人造訪，遠多於預定目標的80萬人。到了1970年的第5年，則是突破了150萬人。

後來，流動游泳池、滑水道、Spa等設施陸陸續續開放。1990年，常磐自動車道開通後，全館改名為「夏威夷溫泉度假村」。那裡不再是「去不了夏威夷」的替代方案，而是一個擁有溫泉主題樂園的獨特魅力，能夠吸引客人前往之地。

2006年電影《扶桑花女孩》上映後，風潮席捲全國，隔年來客數創下最高紀錄的167萬人造訪。從帶著小孩的家庭，一直到老年人都能樂在其中，被譽為「三世代度假村」，擁有很高的回客率。

因憧憬度假村的草裙舞孃，全國各地的舞者聚集而來
因憧憬度假村的草裙舞孃，全國各地的舞者聚集而來

由男性舞者獻上的火刀舞也很受人歡迎
由男性舞者獻上的火刀舞也很受人歡迎

與草裙舞孃一同跨越東日本大地震

儘管度假村在2011年3月11日的東日本大地震，免於蒙受重大災害，部分設施卻因為4月11日震度6弱的餘震毀壞。由於核電廠事故，福島全境受風評影響，遭到嚴重的打擊。常磐興產的代表董事關根一志先生回想當時，表示：「地震後，我獨自調查，有超過4成的人都說『不會再去福島』，打擊真的非同小可。」

支撐著停業中的夏威夷度假村的人，也是這些草裙舞孃。以5月3日前往磐城市的避難所訪問為開端，開始了一連串「草裙舞全國牽絆巡迴演出」。「在看不見盡頭的休館當中，還要擠出巡迴演出費用，實在是個令人為難的決定。」即使如此，「我們無論如何都想告訴大家『福島很有朝氣』。草裙舞娘們也都是受災戶，但她們的笑容，卻為我們帶來力量。」關根先生道出當時的心境。

可以看見巡迴行程有多麼緊湊的展示板
可以看見巡迴行程有多麼緊湊的展示板

他們在半年內，跑遍全國26個都府縣及韓國首爾等總共125個地方，舉行247場公演，宣揚夏威夷度假村和福島的魅力。

員工迅速著手修復工程，夏威夷度假村從10月開始，部分恢復營業。2012年2月全館再度開放時，新飯店「Monolith Tower」也跟著開幕。有常客的支持，再加上巡迴演出獲得的新支持者，來客數很快就回到地震前的水準。草裙舞孃的活躍，還有夏威夷度假村的復活，成了震災後起死回生的象徵，獲得許多媒體爭相採訪。

草裙舞娘的笑容成了振興福島的象徵
草裙舞娘的笑容成了振興福島的象徵

右邊是震災後開張的Monolith Tower。左邊後方可以看見Water Park的入口。
右邊是震災後開張的Monolith Tower。左邊後方可以看見Water Park的入口。

傳承至今的「一山一家」精神

疫情期間，夏威夷度假村當然也受到很大的打擊。當2022年12月好不容易轉虧為盈，卻公開發表要協助國家主導的福島縣濱通的復興計畫，也就是「福島創新海岸構想」。關根先生表示：「在新冠肺炎的影響下，依舊處在自顧不暇的狀態，但我們希望儘可能貢獻一己之力。」

在核電廠事故引發的輻射能影響下，濱通有12個鄉鎮村遭到強制避難。即使是過了12年的現在，復興工程和廢爐作業依舊進行著。緊接在南邊的磐城市相當於連接首都圈到濱通的玄關，擁有集客能力的夏威夷度假村，被期待發揮其情報發送與擴大交流人口等作用。

夏威夷度假村從以前開始，就致力於針對周遊會津地方的旅行團提出企畫案，進而帶動福島全體觀光業。如今已經在有許多人造訪的設施內，測試和濱通新創企業合作開發的試用品。他們同時也在研討，往後可以舉辦參觀濱通的傳承館和傳統工藝工房的旅行團。

館內的紀念品也很受人歡迎，有發想自夏威夷製的東西，也有福島的特色商品。照片中的是江戶情話與市的商店
館內的紀念品也很受人歡迎，有發想自夏威夷製的東西，也有福島的特色商品。照片中的是江戶情話與市的商店

構思常磐夏威夷中心的中村豐先生，訂定這個龐大的計畫，帶動現有的溫泉旅館，把整個地區變成一個觀光地。關根先生也堅定地表示：「我們希望不只有夏威夷度假村，福島全體也要跟著熱鬧起來。」

如今，夏威夷溫泉度假村已經是福島的代表觀光設施，其核心哲學也從「一山一家」進化成「福島一家」。度過能源轉換期，將曾是負面遺產的溫泉變成地區的寶藏。成功復興的點子、經驗、行動力，對正試圖從前所未有的核能災害中重新站起的濱通來說，肯定會是個令人振奮的存在。

在椰子樹下擺出阿囉哈手勢的關根先生
在椰子樹下擺出阿囉哈手勢的關根先生

夏威夷溫泉度假村

  • 地址：福島縣磐城市常磐藤原町蕨平50
  • 公休日：全年無休
  • 營業時間：上午10點～晚上9點30分
  • 入場費：【平時】大人3570圓，兒童2250圓，幼兒1640圓；【特殊日期】大人4120圓，兒童2800圓，幼兒2190圓　※也有午後場及夜間場的入場價。滑水道要另外付費使用
  • 交通：JR常磐線「湯本」車站轉乘公車，約15分鐘車程。開車下磐城湯本交流道後，約3分鐘車程抵達

圖片：nippon.com編輯部

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