距東京3個小時車程，終年如夏的樂園「夏威夷溫泉度假村」：與草裙舞孃一同走過煤礦封山與東日本大地震，踏上復興之路

距東京3個小時車程，終年如夏的樂園「夏威夷溫泉度假村」：與草裙舞孃一同走過煤礦封山與東日本大地震，踏上復興之路觀光旅遊 生活 歷史
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利用溫泉熱能，終年如夏的樂園
「夏威夷溫泉度假村」位於福島縣磐城市，是人氣的休閒設施。正如「終年如夏」的標語所述，設施內一整年都像夏威夷一樣舒適。裡頭有巨大的游泳池，水溫常保舒適的30度左右。由於此處是「磐城湯本溫泉」，有每分鐘湧出五噸的豐富溫泉水及地熱，這樣的設施才得以實現。
其中的「Water Park」是全天候型圓頂設施，也是重點設施。裡頭有滿滿南國風情的椰子樹，設置在流動游泳池中間的大水槽裡，有1300隻鯊魚及熱帶魚徜徉其中。
Water Park中，設有三座全長超過100公尺、魄力滿分的滑水道。如果還想追求更多刺激，可以去「Big Aloha」玩。那裡有全長283公尺、高低差40.5公尺的日本第一封閉式滑水道。
另外還有能穿著泳裝享受的室外Spa Garden「Pareo」、南歐風的室內Spa「Spring Park」，溫泉也很有度假村的風味。露天浴池「江戶情話 與市」有1000平方公尺，是金氏世界紀錄認可的世界最大的浴池。
從東京都開車前往，單程只需三個小時，在可以當天來回的範圍。不過為了旅客投宿方便，館方也有規劃從首都圈搭乘的免費接駁巴士。建議遊客可以在與設施合併的飯店內，悠閒享受溫泉、餐食，以及晚上的表演秀。
尤其因為電影《扶桑花女孩》而受到注目的舞蹈表演，一定要觀賞。除了草裙舞，還有大溪地傳統舞蹈、薩摩亞的火刀舞，以及玻里尼西亞多采多姿的舞蹈，都能炒熱此處終年如夏的氣氛。
利用曾是阻礙煤礦的溫泉，創造出東北夏威夷
負責經營夏威夷度假村的常磐興產，前身是「常磐煤礦」，設立於1944（昭和19）年。因為韓戰的特殊需求，公司進入高度成長期。常磐煤田距離首都圈的需求地很近，得以進行開發，獲得繁榮。
全盛時期是24小時三班輪值制。動員整個家族，由礦工挖出煤炭，再交給妻子和女兒們揀選，以「一山一家」為口號，整個地區同心協力，支撐著煤礦業。
說到礦山挖掘作業的大敵，就是湧泉。常磐煤礦會湧出60度的溫泉，若要挖掘一噸的煤礦，就必須清出四噸的熱水。坑道內高溫潮濕，作業員都會泡水，讓身體冷卻之後，再繼續工作。
但進入60年代之後，主流能源從煤礦變成石油，常磐煤礦的經營一口氣失衡。基於「一山一家」的精神，為了守護約600人的生活，他們開始摸索縮小規模，但依舊可以繼續採煤的方式。但一年要耗費兩億圓的溫泉排水處理費，壓得他們喘不過氣。
這時候，日後成為社長的中村豐副社長逆向思考，他希望反過來利用阻礙的溫泉，在東北打造一個終年如夏的空間。
戰後沒過多久，1948年的歌曲《憧憬的夏威夷航道》大賣，之後夏威夷對日本人而言，成了一個夢幻樂園。然而當時採行固定匯率，1美金是360圓，出國旅行根本遙不可及。因此中村先生認為，如果有一個能讓平民也能體驗夏威夷風情的地方，大家肯定會趨之若鶩。
由於草裙舞孃的活躍，從開幕就盛況空前
光是終年溫暖、有溫水游泳池，還不足以稱作「夏威夷」。因此團隊規劃草裙舞表演秀，來當作重點遊樂活動。他們在開業前一年，也就是於1965年設立「常磐音樂舞蹈學院」，開始培育專屬舞者。
以往他們動員整個地區、整個家族的力量，投入嚴峻的煤礦現場作業，如今要「露肚臍跳舞」，簡直豈有此理，因此引來眾人反彈。一開始招募舞者，也費盡了千辛萬苦。儘管有人揶揄自願跳草裙舞的女孩們是「跳裸舞的小姐」，她們依舊下定決心「開創未來」，努力練舞。在開幕前，她們前往東京公演，宣傳福島有個「終年如夏的樂園」落成了。
夏威夷度假村以「常磐夏威夷中心」之姿，於1966年1月開幕。當初入場票價是400圓，許多人捧場的紀念品夏威夷襯衫則是300圓。「用一千圓暢遊夏威夷吧！」這個宣傳標語緊緊抓住平民的心，第一年就吸引120萬人造訪，遠多於預定目標的80萬人。到了1970年的第5年，則是突破了150萬人。
後來，流動游泳池、滑水道、Spa等設施陸陸續續開放。1990年，常磐自動車道開通後，全館改名為「夏威夷溫泉度假村」。那裡不再是「去不了夏威夷」的替代方案，而是一個擁有溫泉主題樂園的獨特魅力，能夠吸引客人前往之地。
2006年電影《扶桑花女孩》上映後，風潮席捲全國，隔年來客數創下最高紀錄的167萬人造訪。從帶著小孩的家庭，一直到老年人都能樂在其中，被譽為「三世代度假村」，擁有很高的回客率。
與草裙舞孃一同跨越東日本大地震
儘管度假村在2011年3月11日的東日本大地震，免於蒙受重大災害，部分設施卻因為4月11日震度6弱的餘震毀壞。由於核電廠事故，福島全境受風評影響，遭到嚴重的打擊。常磐興產的代表董事關根一志先生回想當時，表示：「地震後，我獨自調查，有超過4成的人都說『不會再去福島』，打擊真的非同小可。」
支撐著停業中的夏威夷度假村的人，也是這些草裙舞孃。以5月3日前往磐城市的避難所訪問為開端，開始了一連串「草裙舞全國牽絆巡迴演出」。「在看不見盡頭的休館當中，還要擠出巡迴演出費用，實在是個令人為難的決定。」即使如此，「我們無論如何都想告訴大家『福島很有朝氣』。草裙舞娘們也都是受災戶，但她們的笑容，卻為我們帶來力量。」關根先生道出當時的心境。
他們在半年內，跑遍全國26個都府縣及韓國首爾等總共125個地方，舉行247場公演，宣揚夏威夷度假村和福島的魅力。
員工迅速著手修復工程，夏威夷度假村從10月開始，部分恢復營業。2012年2月全館再度開放時，新飯店「Monolith Tower」也跟著開幕。有常客的支持，再加上巡迴演出獲得的新支持者，來客數很快就回到地震前的水準。草裙舞孃的活躍，還有夏威夷度假村的復活，成了震災後起死回生的象徵，獲得許多媒體爭相採訪。
傳承至今的「一山一家」精神
疫情期間，夏威夷度假村當然也受到很大的打擊。當2022年12月好不容易轉虧為盈，卻公開發表要協助國家主導的福島縣濱通的復興計畫，也就是「福島創新海岸構想」。關根先生表示：「在新冠肺炎的影響下，依舊處在自顧不暇的狀態，但我們希望儘可能貢獻一己之力。」
在核電廠事故引發的輻射能影響下，濱通有12個鄉鎮村遭到強制避難。即使是過了12年的現在，復興工程和廢爐作業依舊進行著。緊接在南邊的磐城市相當於連接首都圈到濱通的玄關，擁有集客能力的夏威夷度假村，被期待發揮其情報發送與擴大交流人口等作用。
夏威夷度假村從以前開始，就致力於針對周遊會津地方的旅行團提出企畫案，進而帶動福島全體觀光業。如今已經在有許多人造訪的設施內，測試和濱通新創企業合作開發的試用品。他們同時也在研討，往後可以舉辦參觀濱通的傳承館和傳統工藝工房的旅行團。
構思常磐夏威夷中心的中村豐先生，訂定這個龐大的計畫，帶動現有的溫泉旅館，把整個地區變成一個觀光地。關根先生也堅定地表示：「我們希望不只有夏威夷度假村，福島全體也要跟著熱鬧起來。」
如今，夏威夷溫泉度假村已經是福島的代表觀光設施，其核心哲學也從「一山一家」進化成「福島一家」。度過能源轉換期，將曾是負面遺產的溫泉變成地區的寶藏。成功復興的點子、經驗、行動力，對正試圖從前所未有的核能災害中重新站起的濱通來說，肯定會是個令人振奮的存在。
夏威夷溫泉度假村
- 地址：福島縣磐城市常磐藤原町蕨平50
- 公休日：全年無休
- 營業時間：上午10點～晚上9點30分
- 入場費：【平時】大人3570圓，兒童2250圓，幼兒1640圓；【特殊日期】大人4120圓，兒童2800圓，幼兒2190圓 ※也有午後場及夜間場的入場價。滑水道要另外付費使用
- 交通：JR常磐線「湯本」車站轉乘公車，約15分鐘車程。開車下磐城湯本交流道後，約3分鐘車程抵達
圖片：nippon.com編輯部