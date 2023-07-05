冷凍食品因包裝缺陷而全部廢棄，食品銀行為回收食品四處奔走

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持續3年的疫情導致經濟衰退，加上物價暴漲，越來越多的人只為吃飽肚子而終日奔忙。是否能通過減少食品企業和家庭的食物浪費而多多少少地幫助到窮困者呢？我們就此追蹤採訪了為此而四處奔走的「食品銀行」的活動。
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完全滿足不了「需求」

位於橫濱市金澤區的「神奈川食品銀行」，是以「日本生活協同組合」（簡稱生協，即日本消費者合作聯盟——譯註）旗下的UCOOP、PAL-SYSTEM、生活俱樂部及（日本工會聯合會）神奈川工會、橫濱基督教青年會等12個團體為基礎而成立的。他們向食品企業和市民募集捐款，或接受捐贈能吃卻可能要被廢棄的未使用食品，並向各種市民援助團體提供食品。

神奈川食品銀行的結構

神奈川食品銀行成立於2018年，當時收到的捐贈食品只有46噸，但到了第5年即2022年，已經達到350噸。特別是2020年疫情以來，除了因學校停課而過剩的營養午餐用牛奶之外，還收到了大量其他未使用的食品，比如受旅行限制影響而多餘的航空公司飛機餐，原本供應百貨公司但因停業而剩下的高級日式點心等。因此，神奈川食品銀行的庫存看似很充裕。

神奈川食品銀行事務局局長藤田誠（筆者攝影）
神奈川食品銀行事務局局長藤田誠（筆者攝影）

但神奈川食品銀行事務局局長藤田誠先生告訴筆者說，即便這樣其實還是根本滿足不了增加的需求。供求緊張的根源是日益嚴重的貧困問題。3年的疫情導致經濟不景氣，非正式僱用的勞動者要嘛失業，要嘛收入減少，而 2022年以後暴漲的物價猶如火上澆油，讓生活變得更加困難。希望得到食物援助的呼聲越來越高。

據說，特別是人們對基本食物——白米的需求正在增加。2022年雖然從企業和家庭管道獲得了120噸的白米捐贈，但仍不能完全滿足市民援助團體的需求，不得不從2000萬日圓的捐款中拿出1000多萬日圓來購買白米和其他食品。

不可思議的食品廢棄問題

神奈川食品銀行受理的食品，除了白米外，僅限於罐頭、調理包、調味品、點心等加工食品，避開容易腐爛變質的肉類和魚類，蔬菜中只有高麗菜是例外。但這樣的話就有可能無法為貧困家庭的孩子們充分提供必要的營養。因此，最近開始大力拓展冷凍食品。這裡也多多少少地包含了去滿足需求成長的意味。

「啊，居然還有這種事情？」2017年藤田還在UCOOP工作時，某大型食品廠家的老闆向他透露了大量冷凍食品被丟棄的情況，令他目瞪口呆。日本大型食品企業的冷凍食品，大多為反向進口而來，是在中國、泰國、越南等地生產的「亞洲製造」商品。成問題的是，進口檢疫中存在太多不可思議的食品廢棄現象。

藤田舉例說，如果從一打裝商品中抽出一袋進行檢查，那麼同一包裝裡的其他商品就都不能銷售了，其理由就是「外包裝已被打開了。

在日本國內運輸流通過程中，也會產生食品的浪費現象。神奈川食品銀行的冷庫裡，堆滿了從食品企業來的裝滿冷凍唐揚的紙箱，都是無法上市銷售的。藤田先生指著紙箱說，可以看到部分地方有略微凹陷或裂縫，這種所謂的外包裝破損，就是食品被廢棄的理由。

外包紙箱上有略微破損，就無法作為商品銷售了（筆者攝影）
外包紙箱上有略微破損，就無法作為商品銷售了（筆者攝影）

另外，冷凍車裡還放著好幾件4箱一捆的冷凍青花菜。只因其中一箱外包裝有凹陷，其餘3箱也差一點一同成為廢棄品。這也是從食品企業那裡回收來的「外包破損」食品。

1箱有破損，其他3箱也一同被處理（筆者攝影）
1箱有破損，其他3箱也一同被處理（筆者攝影）

據相關人士透露，物流企業有時會拒絕為食品企業運送外包破損的物品。因為即便外包破損不是在運輸過程中發生的，最終也有可能不得不「咎由自取」。如果超市拒收，物流企業就得賠償。這些因素也導致了食品浪費的產生。

過度反應

裝載食品的貨櫃在漂洋過海運往日本的途中，使用堆高機卸貨時包裝箱受到一定程度的損傷，也是很正常的事情。既然如此，為什麼這種廢棄的商業習慣會大行其道呢？

藤田先生說，其實並不是食品企業喜歡廢棄食品，而是因為「超市等零售商要求非常嚴格」。特別是2008年日本爆出的中國產冷凍餃子事件中，懷疑是外部混入了殺蟲劑，據說從那以後，零售商對待外包破損商品的態度變得更加嚴格了。

對此，藤田先生一方面表示理解，「這是做壞事的人的錯，零售商有擔心很正常」；但另一方面，他也表示「發生那樣的事情很不幸。不過負有食品安全責任的生產商會對商品進行檢驗，而當我們從生產商手中接過商品那時起，責任就是我們食品銀行的了。如果只是外包輕微破損，應該是完全沒有問題的。」

處理冷凍食品，需要具備能在零下18度的條件下保存食品的設施，因此神奈川食品銀行使用國家津貼購買了冷凍車。而作為食品接收方的市民援助團體，也需要有能保存冷凍食品的冷凍庫，所以也使用津貼購買了29個並借給他們使用。

從冷凍車上裝卸貨物（筆者攝影）
從冷凍車上裝卸貨物（筆者攝影）

與企業實現雙贏

神奈川食品銀行最大的食品供應來源是企業。要想盡可能滿足需求，企業的合作必不可少。冷凍食品方面，瑪魯哈日魯（Maruha Nichiro）公司從2022年4月開始免費提供外包紙箱受損的食品，山崎麵包公司也從同年6月開始每天提供100個左右麵包。其他大型食品廠商也有望效仿跟進。

瑪魯哈日魯公司提出了中期經營目標，到2030年要將食品浪費減到2020年的一半。該公司經營策劃部永續推進小組的志村遙夏表示，之所以要轉向削減食品浪費，其背後有一個重要因素就是「有無通過公司業務，對永續發展目標等社會和環境問題的解決做出了貢獻，深受投資者關注。當然，這既有對社會作貢獻的一面，也有助於削減食品廢棄的成本」。

神奈川食品銀行的藤田先生認為，這樣就可以「與食品生產商之間建立起雙贏的關係」。

不過，瑪魯哈日魯公司的志村遙夏說：「我們在安全管理上力求萬無一失，因此如何保障外包破損的商品也能正常銷售，這一點非常重要。」她強調，公司不僅局限於向食品銀行捐贈，還要考慮如何才能銷售出去。為此有必要通過政府行政部門介入協調，從食品生產商到物流和零售，共同圍繞如何處理外包裝破損商品這個問題進行探討並達成共識。

日本食物浪費來源構成比例

家庭食品捐贈

「家庭食品捐贈」，是指廣大普通家庭把日常未使用的食品捐贈出來，是足以和企業相提並論的重要食品來源。筆者2月下旬參加了一次體驗學習活動，嘗試對倉庫裡的捐贈食品進行分類。我看到了堆積如山的家庭未使用的捐贈食品，經過回收點運到倉庫，心中不由得想，自己家裡一定也有各種各樣可以捐贈的東西。比如，作為中元節禮品或年終禮品而收到的麵線、罐頭等，沉睡在家中物架深處的食材應該不少。以前大掃除的時候，還發現過大量山葵棒，可能是以為「不夠用」而買來後堆積下來的。

在家庭食品捐贈體驗學習活動上，將彙集到倉庫裡的食品，按保鮮期和種類進行分類（筆者攝影）
在家庭食品捐贈體驗學習活動上，將彙集到倉庫裡的食品，按保鮮期和種類進行分類（筆者攝影）

小雞軟骨湯罐頭（左）和小饅頭（右）。差點看漏了「寵物狗專用」的小標識。這樣的商品要慎重地排除在外（筆者攝影）
小雞軟骨湯罐頭（左）和小饅頭（右）。差點看漏了「寵物狗專用」的小標識。這樣的商品要慎重地排除在外（筆者攝影）

據《食品銀行的挑戰》（大原悅子著）一書介紹，世界最早的食品銀行誕生於1967年的美國亞利桑那州。在教會慈善活動的文化背景作用下，之後迅速在全美普及開來。而食品銀行「登陸」日本，是在2002年，歷史還不長。

在體驗學習活動上，我聽到了參加者的心聲——「原來不知道還有這樣的事情」「很想參與進來，但不知道該怎麼去做」。比如，家裡未使用食品並不是由食品銀行直接接收，而是通過神奈川縣內的伊藤洋華堂超市或生協等機構來回收。這些資訊和情況有多少人知道呢？在人們希望有所作為的潛在關注之中，如果將相關資訊確實傳達給他們，那麼食品銀行就有可能成為離我們更近的存在。

標題圖片：無法當做商品銷售的冷凍唐揚。原因是紙箱上有略微破損（筆者攝影）

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