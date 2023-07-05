冷凍食品因包裝缺陷而全部廢棄，食品銀行為回收食品四處奔走

完全滿足不了「需求」

位於橫濱市金澤區的「神奈川食品銀行」，是以「日本生活協同組合」（簡稱生協，即日本消費者合作聯盟——譯註）旗下的UCOOP、PAL-SYSTEM、生活俱樂部及（日本工會聯合會）神奈川工會、橫濱基督教青年會等12個團體為基礎而成立的。他們向食品企業和市民募集捐款，或接受捐贈能吃卻可能要被廢棄的未使用食品，並向各種市民援助團體提供食品。

神奈川食品銀行成立於2018年，當時收到的捐贈食品只有46噸，但到了第5年即2022年，已經達到350噸。特別是2020年疫情以來，除了因學校停課而過剩的營養午餐用牛奶之外，還收到了大量其他未使用的食品，比如受旅行限制影響而多餘的航空公司飛機餐，原本供應百貨公司但因停業而剩下的高級日式點心等。因此，神奈川食品銀行的庫存看似很充裕。



神奈川食品銀行事務局局長藤田誠（筆者攝影）

但神奈川食品銀行事務局局長藤田誠先生告訴筆者說，即便這樣其實還是根本滿足不了增加的需求。供求緊張的根源是日益嚴重的貧困問題。3年的疫情導致經濟不景氣，非正式僱用的勞動者要嘛失業，要嘛收入減少，而 2022年以後暴漲的物價猶如火上澆油，讓生活變得更加困難。希望得到食物援助的呼聲越來越高。

據說，特別是人們對基本食物——白米的需求正在增加。2022年雖然從企業和家庭管道獲得了120噸的白米捐贈，但仍不能完全滿足市民援助團體的需求，不得不從2000萬日圓的捐款中拿出1000多萬日圓來購買白米和其他食品。

不可思議的食品廢棄問題

神奈川食品銀行受理的食品，除了白米外，僅限於罐頭、調理包、調味品、點心等加工食品，避開容易腐爛變質的肉類和魚類，蔬菜中只有高麗菜是例外。但這樣的話就有可能無法為貧困家庭的孩子們充分提供必要的營養。因此，最近開始大力拓展冷凍食品。這裡也多多少少地包含了去滿足需求成長的意味。

「啊，居然還有這種事情？」2017年藤田還在UCOOP工作時，某大型食品廠家的老闆向他透露了大量冷凍食品被丟棄的情況，令他目瞪口呆。日本大型食品企業的冷凍食品，大多為反向進口而來，是在中國、泰國、越南等地生產的「亞洲製造」商品。成問題的是，進口檢疫中存在太多不可思議的食品廢棄現象。

藤田舉例說，如果從一打裝商品中抽出一袋進行檢查，那麼同一包裝裡的其他商品就都不能銷售了，其理由就是「外包裝已被打開了。

在日本國內運輸流通過程中，也會產生食品的浪費現象。神奈川食品銀行的冷庫裡，堆滿了從食品企業來的裝滿冷凍唐揚的紙箱，都是無法上市銷售的。藤田先生指著紙箱說，可以看到部分地方有略微凹陷或裂縫，這種所謂的外包裝破損，就是食品被廢棄的理由。



外包紙箱上有略微破損，就無法作為商品銷售了（筆者攝影）

另外，冷凍車裡還放著好幾件4箱一捆的冷凍青花菜。只因其中一箱外包裝有凹陷，其餘3箱也差一點一同成為廢棄品。這也是從食品企業那裡回收來的「外包破損」食品。



1箱有破損，其他3箱也一同被處理（筆者攝影）

據相關人士透露，物流企業有時會拒絕為食品企業運送外包破損的物品。因為即便外包破損不是在運輸過程中發生的，最終也有可能不得不「咎由自取」。如果超市拒收，物流企業就得賠償。這些因素也導致了食品浪費的產生。