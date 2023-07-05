冷凍食品因包裝缺陷而全部廢棄，食品銀行為回收食品四處奔走

冷凍食品因包裝缺陷而全部廢棄，食品銀行為回收食品四處奔走飲食 社會 財經 生活
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完全滿足不了「需求」
位於橫濱市金澤區的「神奈川食品銀行」，是以「日本生活協同組合」（簡稱生協，即日本消費者合作聯盟——譯註）旗下的UCOOP、PAL-SYSTEM、生活俱樂部及（日本工會聯合會）神奈川工會、橫濱基督教青年會等12個團體為基礎而成立的。他們向食品企業和市民募集捐款，或接受捐贈能吃卻可能要被廢棄的未使用食品，並向各種市民援助團體提供食品。
神奈川食品銀行成立於2018年，當時收到的捐贈食品只有46噸，但到了第5年即2022年，已經達到350噸。特別是2020年疫情以來，除了因學校停課而過剩的營養午餐用牛奶之外，還收到了大量其他未使用的食品，比如受旅行限制影響而多餘的航空公司飛機餐，原本供應百貨公司但因停業而剩下的高級日式點心等。因此，神奈川食品銀行的庫存看似很充裕。
但神奈川食品銀行事務局局長藤田誠先生告訴筆者說，即便這樣其實還是根本滿足不了增加的需求。供求緊張的根源是日益嚴重的貧困問題。3年的疫情導致經濟不景氣，非正式僱用的勞動者要嘛失業，要嘛收入減少，而 2022年以後暴漲的物價猶如火上澆油，讓生活變得更加困難。希望得到食物援助的呼聲越來越高。
據說，特別是人們對基本食物——白米的需求正在增加。2022年雖然從企業和家庭管道獲得了120噸的白米捐贈，但仍不能完全滿足市民援助團體的需求，不得不從2000萬日圓的捐款中拿出1000多萬日圓來購買白米和其他食品。
不可思議的食品廢棄問題
神奈川食品銀行受理的食品，除了白米外，僅限於罐頭、調理包、調味品、點心等加工食品，避開容易腐爛變質的肉類和魚類，蔬菜中只有高麗菜是例外。但這樣的話就有可能無法為貧困家庭的孩子們充分提供必要的營養。因此，最近開始大力拓展冷凍食品。這裡也多多少少地包含了去滿足需求成長的意味。
「啊，居然還有這種事情？」2017年藤田還在UCOOP工作時，某大型食品廠家的老闆向他透露了大量冷凍食品被丟棄的情況，令他目瞪口呆。日本大型食品企業的冷凍食品，大多為反向進口而來，是在中國、泰國、越南等地生產的「亞洲製造」商品。成問題的是，進口檢疫中存在太多不可思議的食品廢棄現象。
藤田舉例說，如果從一打裝商品中抽出一袋進行檢查，那麼同一包裝裡的其他商品就都不能銷售了，其理由就是「外包裝已被打開了。
在日本國內運輸流通過程中，也會產生食品的浪費現象。神奈川食品銀行的冷庫裡，堆滿了從食品企業來的裝滿冷凍唐揚的紙箱，都是無法上市銷售的。藤田先生指著紙箱說，可以看到部分地方有略微凹陷或裂縫，這種所謂的外包裝破損，就是食品被廢棄的理由。
另外，冷凍車裡還放著好幾件4箱一捆的冷凍青花菜。只因其中一箱外包裝有凹陷，其餘3箱也差一點一同成為廢棄品。這也是從食品企業那裡回收來的「外包破損」食品。
據相關人士透露，物流企業有時會拒絕為食品企業運送外包破損的物品。因為即便外包破損不是在運輸過程中發生的，最終也有可能不得不「咎由自取」。如果超市拒收，物流企業就得賠償。這些因素也導致了食品浪費的產生。
過度反應
裝載食品的貨櫃在漂洋過海運往日本的途中，使用堆高機卸貨時包裝箱受到一定程度的損傷，也是很正常的事情。既然如此，為什麼這種廢棄的商業習慣會大行其道呢？
藤田先生說，其實並不是食品企業喜歡廢棄食品，而是因為「超市等零售商要求非常嚴格」。特別是2008年日本爆出的中國產冷凍餃子事件中，懷疑是外部混入了殺蟲劑，據說從那以後，零售商對待外包破損商品的態度變得更加嚴格了。
對此，藤田先生一方面表示理解，「這是做壞事的人的錯，零售商有擔心很正常」；但另一方面，他也表示「發生那樣的事情很不幸。不過負有食品安全責任的生產商會對商品進行檢驗，而當我們從生產商手中接過商品那時起，責任就是我們食品銀行的了。如果只是外包輕微破損，應該是完全沒有問題的。」
處理冷凍食品，需要具備能在零下18度的條件下保存食品的設施，因此神奈川食品銀行使用國家津貼購買了冷凍車。而作為食品接收方的市民援助團體，也需要有能保存冷凍食品的冷凍庫，所以也使用津貼購買了29個並借給他們使用。
與企業實現雙贏
神奈川食品銀行最大的食品供應來源是企業。要想盡可能滿足需求，企業的合作必不可少。冷凍食品方面，瑪魯哈日魯（Maruha Nichiro）公司從2022年4月開始免費提供外包紙箱受損的食品，山崎麵包公司也從同年6月開始每天提供100個左右麵包。其他大型食品廠商也有望效仿跟進。
瑪魯哈日魯公司提出了中期經營目標，到2030年要將食品浪費減到2020年的一半。該公司經營策劃部永續推進小組的志村遙夏表示，之所以要轉向削減食品浪費，其背後有一個重要因素就是「有無通過公司業務，對永續發展目標等社會和環境問題的解決做出了貢獻，深受投資者關注。當然，這既有對社會作貢獻的一面，也有助於削減食品廢棄的成本」。
神奈川食品銀行的藤田先生認為，這樣就可以「與食品生產商之間建立起雙贏的關係」。
不過，瑪魯哈日魯公司的志村遙夏說：「我們在安全管理上力求萬無一失，因此如何保障外包破損的商品也能正常銷售，這一點非常重要。」她強調，公司不僅局限於向食品銀行捐贈，還要考慮如何才能銷售出去。為此有必要通過政府行政部門介入協調，從食品生產商到物流和零售，共同圍繞如何處理外包裝破損商品這個問題進行探討並達成共識。
家庭食品捐贈
「家庭食品捐贈」，是指廣大普通家庭把日常未使用的食品捐贈出來，是足以和企業相提並論的重要食品來源。筆者2月下旬參加了一次體驗學習活動，嘗試對倉庫裡的捐贈食品進行分類。我看到了堆積如山的家庭未使用的捐贈食品，經過回收點運到倉庫，心中不由得想，自己家裡一定也有各種各樣可以捐贈的東西。比如，作為中元節禮品或年終禮品而收到的麵線、罐頭等，沉睡在家中物架深處的食材應該不少。以前大掃除的時候，還發現過大量山葵棒，可能是以為「不夠用」而買來後堆積下來的。
據《食品銀行的挑戰》（大原悅子著）一書介紹，世界最早的食品銀行誕生於1967年的美國亞利桑那州。在教會慈善活動的文化背景作用下，之後迅速在全美普及開來。而食品銀行「登陸」日本，是在2002年，歷史還不長。
在體驗學習活動上，我聽到了參加者的心聲——「原來不知道還有這樣的事情」「很想參與進來，但不知道該怎麼去做」。比如，家裡未使用食品並不是由食品銀行直接接收，而是通過神奈川縣內的伊藤洋華堂超市或生協等機構來回收。這些資訊和情況有多少人知道呢？在人們希望有所作為的潛在關注之中，如果將相關資訊確實傳達給他們，那麼食品銀行就有可能成為離我們更近的存在。
標題圖片：無法當做商品銷售的冷凍唐揚。原因是紙箱上有略微破損（筆者攝影）