對食物銀行的需求劇增：壓縮餐飲費，學生和獨居老人也加入了食物領取隊列

現今，人們對於提供「食物」援助的食物銀行的需求空前高漲。除了單親家庭和獨居老人之外，最近，連離開父母獨自生活的學生們也在為保障日常飲食而發愁。通過食物銀行所看到的貧困現實是——。

收入再分配和食物銀行雙管齊下 戰後的日本經歷了快速發展和泡沫經濟，一度有「一億總中流」（一億人口皆中產）的說法，看似已經沒有了對於「食物」的擔心，但這卻在21世紀的今天隨處顯露出破綻。以研究食物銀行問題而知名的佛教大學專任講師佐藤順子說道： 「為吃飯問題發愁的人多了，這種現象應該是非正式僱用開始不斷增加的1995年以後出現的。對低收入人群置若罔聞，再加上近年來的疫情和物價高漲等外部因素，單身媽媽家庭和領取微薄養老金的老年人的生活變得更加窘迫。日本國憲法第25條規定『全體國民都享有健康和文化的最低限度生活的權利』，這對某些人來說得到了保障，但對另外一些人來說則已經處於不被保障的狀態了。」 吃飯問題與「貧富差距」有著密切的關係。佐藤講師說：「再分配制度沒有有效地發揮作用，這是問題之所在。例如，單身媽媽家庭的兒童撫養津貼是收入再分配的非常有效的手段，對於靠打零工維持生計的母親來說，是很大的支持。應該討論收入上限問題和津貼增加問題。」她還指出，國家有責任通過發放現金等政策來保障他們的吃飯問題。 另外，佐藤講師高度肯定食物銀行和援助團體存在的意義，不僅在於提供食品，還提供非常「細緻到位的應對舉措」。「曾發生過老年夫婦因為失智症而沒法做飯，因脫水而昏倒家中的情況。國家並不是發了錢就功德圓滿了，而是要根據受援助者的情況或發給食物，或回應他們有關生活困難的諮詢，或聯繫相關機構來洽詢，這些工作都非常重要。」 大部分參與食物援助工作的人員都是無償志工。在食物銀行的人才培養上，在保管食材的倉庫、冷庫等基礎設施建設上，政府都需要真正行動起來。 標題圖片：相模原市的學生食物援助會場裡，學生們在查看食物（筆者攝影）