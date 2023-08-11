鴿子能分辨畢卡索和莫內嗎？——慶應義塾大學名譽教授渡邊茂：研究的最終目標是「擺脫人類中心主義」

亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）先生是美國的一本旨在展示幽默科學研究的雜誌的創辦人，其於1991年設立了搞笑諾貝爾獎，目的是為了發掘那些「乍看之下令人發笑，之後發人深省」的研究，並將其推廣到世界。

在歷屆獲獎者中，有許多著名的「正兒八經」的研究者。慶應義塾大學的名譽教授渡邊茂先生也是其中之一，他於2020年獲得了「山階芳麿獎」（由已故山階芳麿博士設立的，旨在表彰對日本鳥類學研究和鳥類保護活動做出貢獻的個人或團體），以表彰他對鳥類的傑出研究和保護工作。

通過訓練鴿子來記住畢卡索和莫內的畫風，以後，即便是第一次看到的畫作，它們也能夠分辨出「這是畢卡索」「這是莫內」。渡邊先生一直在研究動物的認知能力，即「比較認知科學」，他因該項研究在1995年獲得了搞笑諾貝爾獎。當時，該獎的存在尚不為人所知，在設立後的第2年，即1992年，資生堂研究員因「確定了導致腳臭的化學物質」而成為日本首位獲獎者，據說其近10年都不知道自己曾經獲獎。

回答正確就賞以餌料的訓練

渡邊先生在得知獲獎時也毫不在意，他只當作「哈佛學生的玩鬧」，也沒有參加頒獎儀式。但是，2018年9月在東京舉行的「搞笑諾貝爾獎的世界展」上，受邀參展的他欣然親臨展覽攤位和講座，並表示「能一次看到所有獲獎者的獨特研究，是一個相當有趣的展覽」。

渡邊先生這樣說時露出了天真的笑容，其實他能想到「鴿子分辨畢卡索和莫內」也是相當獨特的。

首先，鴿子被分成兩組，然後在螢幕上分別顯示10幅畢卡索和10幅莫內的畫作。其中一組，如果啄畢卡索的畫，則給予餌料獎勵；如果啄莫內的畫，則不給予餌料獎勵。另一組則相反，如果啄莫內的畫，則給予餌料獎勵；如果啄畢卡索的畫，則不給予餌料獎勵。重複這種訓練約20天後，兩組都幾乎能正確地識別（辨別）。



訓練鴿子時的場景（渡邊茂先生提供）

為了確保結果準確，他還用其他印象派和立體主義畫作進行了測試，也得到了相同的結果。也就是說，鴿子識別出了畫作的「風格」，而不是特定的畫家。

「但也不過如此…」渡邊先生說。「因為選擇正確的話就可以得到餌料獎勵，所以鴿子並不是在享受畫作。它們只是將畫作與餌料聯繫起來進行區分」