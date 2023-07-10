歌劇《茶花女》可提高換心老鼠的存活率：專訪帝京大學醫學部講師內山雅照　搞笑諾貝爾獎教我的事

假如讓接受心臓移植的老鼠聆聽歌劇的話，會有什麼影響呢？10年前，帝京大學的研究團隊突發奇想，有了這樣的念頭，後來發表實驗成果，獲得搞笑諾貝爾獎的「醫學獎」。研究團隊的成員之一，也是該大學醫學部講師的內山雅照（41）表示，這項殊榮讓他堅信「獨特性的價值所在」。目前，擔任指導者的他也持續不懈地教導學生們要「追求獨特性」。

穿著老鼠布偶裝出席頒獎典禮 2013年9月，內山雅照身穿老鼠布偶裝，笑容滿面地站在位於美國波士頓的哈佛大學桑德斯劇場的台上。讓心臓移植後的老鼠聆聽歌劇，能夠有效抑制排斥反應，研究團隊的這項研究獲得當年度搞笑諾貝爾獎的「醫學獎」，全員出席頒獎典禮。 穿布偶裝上台的點子是內山提出的，「我想那就玩得盡興吧」。起因是他當時看到搞笑團體「爆笑問題」在電視節目上扮演的老鼠角色大受歡迎，靈機一動，在百元商店購買布偶裝，並帶到頒獎典禮上。他與另一位助理金相元一同穿上老鼠布偶裝，站在率領團隊的帝京大學醫學部副教授（當時）新見正則的兩旁，高音演唱歌劇《茶花女》，引起台下哄堂大笑。 他回憶道：「我們應該是當年的得獎者裡面最受歡迎的，在典禮結束後的合影留念時間最為搶手」，臉上充滿了自豪。

主辦搞笑諾貝爾獎的雜誌《不可思議研究年鑒》（Annals of Improbable Research）在頒獎後發行的雜誌特刊。2013年，內山一行人還被選為封面人物，十分光榮

頒獎典禮隔天在麻省理工學院舉辦紀念演講會的傳單 雖然在頒獎典禮上展現出童心未泯的一面，但內山的研究目標是「移植免疫學」的探究，講求一絲不苟。畢竟，內山發表的論文裡面，共同執筆者甚至出現了知名的執刀醫師──曾為上皇進行冠狀動脈繞道手術而聞名──順天堂大學醫學部的特聘教授天野篤，以上司的立場連名。

讓心臟移植後的老鼠沉浸在音樂裡，結果… 除了原來的心臟之外，在老鼠的腹部植入另外一顆心臟。手術完的老鼠就這樣子，什麼都不做的話，會引發免疫排斥反應，移植的心臟平均8天就會停止運作。然而，讓同樣接受心臓移植的多數老鼠持續聆聽歌劇《茶花女》，平均存活天數大幅拉長到40天，活得最久的老鼠甚至多達90天。另一方面，聆聽莫札特的音樂為平均20天，愛爾蘭歌手恩雅的歌聲是11天。 為了進一步確認結果的有效性，讓鼓膜破裂的老鼠聆聽《茶花女》。果然正如所料，「效果」消失了，移植心臓約1個禮拜左右就停止跳動。換言之，透過這項實驗證實讓心臓移植後的老鼠聆聽歌劇《茶花女》或者古典音樂，能夠有效提高免疫力。

內山正仔細觀察心臓移植後的老鼠 這項研究的開端是新見在年輕時期偶然發現的，他在英國劍橋大學留學期間，針對多數進行心臟移植的老鼠給予各種藥物並且比較預後情況之際，注意到放在人來人往的籠架裡的老鼠，與放在四周安靜的籠架裡的老鼠，預後的情況產生了差異。 新見認為「根據移植後的老鼠所處的環境，也就是透過後天的刺激，說不定可以改變免疫系統」，回國後，他向個人研究室裡的一位助理提議：「讓老鼠聽音樂的話，看看會怎麼樣？」那個時候，無法得到足以佐證效果的數據，這項研究也跟著停擺。

也播放了施工現場的聲音與單調聲響 重啟這項研究是在大約10年後的事了。當時，內山仍是順天堂大學醫學部心臓血管外科的研究生，為了學習器官移植來到帝京大學的新見門下。內山聽到助理前輩提及「讓心臓移植後的老鼠聽歌劇」的往事，憑著直覺認為「繼續實驗的話，也許會得到有趣的結果」。 首先，讓心臓移植後的多數老鼠一整天分別聆聽歌劇《茶花女》、莫札特音樂，還有當時內山非常喜愛的歌手恩雅的專輯。也讓牠們聽施工現場的聲音、英文聽力練習和單調聲響等。 結果，如前所述，與什麼都沒聽的老鼠相比，存活期間依照歌劇、莫札特、恩雅的順序延長。順帶一提，之所以會選擇《茶花女》的原因，是因為新見是熱愛歌劇的狂熱分子，而這部歌劇是他最推薦的。 雖然內山與歌劇無緣，但是作為研究一環，聽說也是一天到晚都在聽《茶花女》。他笑說：「老實說，對我來講只有痛苦而已。」 天野教授也覺得「實驗很有趣」，但是論文卻吃閉門羹 如此，內山努力收集了可以寫進論文的實驗數據之後，接下來才是真正考驗的開始。當時，天野教授是他在順天堂大學醫學部所屬醫局（譯註：一般是指大學及其附屬醫院內，負責臨床、研究、教育、人事等的組織）的上司，直言：「雖然實驗似乎很有趣，但是要寫成論文應該有困難吧。」如預言般地，即使內山投了很多的學術期刊，卻未經審查就被退回，吃了閉門羹。12年3月，終於在英國學術期刊《Journal of Cardiothoracic Surgery（JCTS）》進入審查階段。該論文是在前一年秋天提出的，實際上已經過了1年半才開始審查。 內山表示：「因為這項實驗非常取決於環境因素」。要把茶花女、莫札特、恩雅和施工現場的聲音差異化，首先根本就無法用科學上、客觀上的證據來顯示，因此增加審查難度。

頒獎典禮的1個月後，在日本脈管學會上發表（2013年10月）。 不過，無論是什麼時候，人終會受到「幸運之神」的眷顧。在「JCTS」刊登該論文的隔年，研究團隊收到了搞笑諾貝爾獎的獲獎通知。跟很多研究者一樣，新見也好，內山也好，一開始都認為「這是惡作劇吧」而不以為意，直到蒐集相關資訊後才知道一切好像是真的，雀躍萬分。 「『你的想法獨特，令人讚賞』能夠被不認識我的第三人認同，打從心底感到開心。」內山如此說道。這次得獎讓他獲益良多，深刻體悟到「要對自己相信的研究結果懷抱自信」。 如果將這項研究結果套用在人類的臨床現場上，可以帶來什麼樣的啟示呢？新見在得獎後的採訪中說道：「希望和活力，以及家人的支持非常重要，兩者結果是相通的」。在臨床現場上，被認為壽命只剩下幾個月的患者卻多活了好幾年，相反地被認為可以多活幾年的患者卻是急轉直下突然過世等，經常遇到這些狀況。但是，透過這項研究，能夠確信在西洋醫學上無法完整說明的「某種東西」，的確是經由腦部，影響著免疫系統。 在臨床現場上，當患者知道這項得獎紀錄時，有時會問：「我想要早點康復的話，要聽什麼樣的音樂才有幫助？」內山的回答是建議首先尋求西洋醫學的治療，接著是「只要是喜歡的音樂，聽什麼都好。」