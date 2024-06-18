通電後飯菜會變鹹！？全新「調味法」獲搞笑諾貝爾獎

對「電味覺」的研究由來已久

一種能讓不添加調味料、清淡無味的食物變得非常鮮美的產品即將上市，該產品名為「Electric Salt」。通過向餐具通入對人體沒有影響的微弱電流，讓人明顯感覺到食物的鹹味。該產品有望為人們輕鬆減鹽，預防因攝入過多鹽分而引起的生活習慣病。

2023年9月，這項Electric Salt 技術的基礎研究因獲得搞笑諾貝爾獎營養學獎而受到關注。

明治大學教授宮下芳明坦率地表示：「這項研究開始於2010年。13年前的研究終於獲得了認可。說實話，當我接到獲獎通知時，真的很驚訝。」



宮下芳明出席2023年11月在美國麻省理工學院博物館舉辦的搞笑諾貝爾獎頒獎儀式。他說：「我一開始還擔心獲獎者們是不是脾氣古怪，難以相處。後來發現他們都是非常嚴謹的研究者，溝通能力也很強，給我留下了深刻印象。」

回顧研究動機，東京大學特聘副教授中村裕美表示：「當時我還是宮下老師研究室裡的一名學生，對『舌頭的介面』很有興趣，就是用舌頭來操控電腦等電子設備的輸入和輸出。那時，正在開發供手部不便人士使用的舌控電子設備系統，於是我就想研究用味道來回饋輸入的資訊是否得到了正確處理。在和宮下老師討論的過程中，我們產生了利用『電味覺』的想法。」



中村裕美（本人提供）

人類之所以能感覺到味道，是因為舌頭上的味蕾細胞能檢測到甜、酸、鹹等味覺物質，並將刺激以電信號的形式傳遞給大腦。但事實上，除食物外，舌頭通電後也能感知到味道。

這種電味覺主要應用於醫療領域，比如通過「電味覺測試」來確定味覺失調的程度，該項研究由來已久。而宮下和中村推進的研究方向，是通過電味覺創造新的味覺體驗。

中村說：「在反覆實驗的過程中，我們發現電刺激可以迅速改變食物的味道。於是，我們改變了研究方向，與其局限於『對舌頭的回饋』，不如研究食物本身味道的變化，這是不是會更受人們的歡迎呢？」

2010 年，宮下和中村在啟動研究的第1年發表的論文中提出，「通微弱電流的筷子和吸管可以改變我們感知味覺的方式」。這項研究獲得了搞笑諾貝爾獎。

他們最早提出給食物通電系統的研究專案，即不用電極直接接觸舌頭，而是通過食物向舌頭發送電刺激。

宮下說：「後來我們發現，利用食物作為媒介的方法，電刺激的效果不僅僅是刺激味蕾，食物中帶正負電荷的離子的運動還會引發更複雜的現象。了解到這一點時，我們認為，這將帶來一項可以調控味道的重大發明，會改變食品的未來。」