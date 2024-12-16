孩子需要「看起來很閑」的大人，在自己的活動空間建立斜向人際關係

孩子需要「看起來很閑」的大人，在自己的活動空間建立斜向人際關係社會 家庭 財經
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社區缺少「看起來很閑的」大人
每週2下午，橫濱市鶴見區寺尾地區中心會議室都聚集著附近的許多小學生。他們陸續前來，參加非營利組織Third Place舉辦的「地區中心咖啡館」活動。
會議室入口旁的長桌上擺放著10多種桌上型益智遊戲及工作人員自製的智力玩具，還有任天堂Switch遊戲機。「我今天玩這個！」孩子們拿起自己喜歡的玩具，找到一個空位便玩了起來。
筆者加入了一組由6名小學4年級女生參加的推理遊戲。一入座，她們就遞來零食請筆者吃，有軟糖、巧克力和仙貝。這些都是大家各自從家裡帶來的。玩遊戲的過程中，她們都很認真，察言觀色、相互「使詐」。筆者很快就出局了，完全不是這些資深玩家的對手。這麼玩著，一個小時轉瞬即逝。
筆者問道：「你們不玩線上遊戲嗎？」一個名叫Mizuki（10歲）的女孩回答：「平時玩啊（但現在不玩）。因為這些遊戲只有在這裡才玩得到。」在不舉辦「地區中心咖啡館」活動的工作日，如果沒有補習班或學藝班，孩子們就會去附近的公園玩，或在家裡和朋友玩線上遊戲。另一個名叫Kanna（10歲）的女孩邊吃糖邊說：「我們很閑的！」
Third Place代表理事須田洋平（41歲）表示：「現在是一個必須為孩子們提供活動空間的時代。」這與筆者小時候那個時代大不一樣，那時我們一放學回家就丟了書包，脫兔跑去玩了。不過，須田也說：「我們的任務就是打開會議室的門。我認為孩子們的空間是由他們自己打造的。」
須田以前在橫濱市社會福祉協議會工作，致力於建設「無人孤獨」的社區，後被調派到地區中心，負責面向兒童實施相關舉措。當他看到忙碌的父母們一味尋找那些便於自己接送的週末學藝班和補習班，他很感慨：「父母累，孩子也很辛苦。」他覺得「要是集社區之力協助育兒，大家就能相互幫忙了」。
於是，他想到了一些透過孩子帶動父母參與社區活動的辦法。其一是地區中心的舞蹈啦啦隊學藝班。他說服那些前來接送孩子的父母參加志工活動，並製作了一份超過100人的志工名單。其2是夏令營。到了舉辦夏令營的第3年，那些上了國中的孩子們自己承擔起了組織、策劃的工作。須田稱：「與其說是給孩子們提供支援，我更想為他們提供契機，讓身為社區一份子的他們能夠參與到社區建設中來。」因為社區建設和為兒童提供活動空間是相互關聯的。
須田說，坐在「地區中心咖啡館」裡，在與孩子們的閒聊中可以捕捉到一些細微的信號。「我和某某吵架了，超不爽。」「最近上學真無聊。」這些話，孩子們是不會和父母或老師講的。須田問「那為什麼跟我講呢？」，得到的回答是「因為你看起來很閑」。「喔！我頓時意識到，每一個孩子都有一些或大或小的煩惱。社區裡需要更多讓孩子們容易搭話的『看起來很閑的』大人。」
對孩子來說，他們和父母、學校老師之間是層級分明的縱向關係，和朋友之間是橫向關係，「他們還需要斜向的人際關係」。比如，給他們零食吃的鄰居阿嬤，相熟的商店歐吉桑，鄰居家的哥哥，等等。但實際上，孩子結識這些能夠建立斜向關係的大人的機會大大減少了。如今，連孩子到朋友家做客也大多是父母之間提前聯絡好的。反過來說，「大人結識小孩的機會」也在減少。
3年前，Third Place選擇在該地區裡兒童缺少活動空間的社區，與其他團體、社區合作，開設了匯集不同文化、面向各個年齡層的咖啡館活動。他們為高中生提供自習室，組織老年人沙龍等活動。其目的是為兒童提供「第3空間」，創造機會讓大人與兒童相識。
須田說：「每年都有500名中小學生自殺的社會是不正常的。為孩子們提供活動空間正是為了不讓他們走上絕路。我們做這些是為了告訴孩子們，當你們遇到問題時，身邊有大人可以依靠，會沒事的。」
孩子有了活動空間，親子關係也能得以改善
當前，人們正視霸淩、不上課等兒童面臨的困境與難題，重新評估孩子活動空間的重要性。從2016年起，日本財團開始向「兒童第3空間」的運營提供支援。2022年，日本財團對日本全國32處兒童活動空間的用戶中，使用時間超過半年的約300戶家庭進行了問卷調查。結果顯示，來到兒童活動空間不僅改變了孩子，讓他們「找得到人訴說煩惱」「改善了學習習慣」，還为親子關係和父母自身帶來了正向的變化，讓父母「開始和孩子聊上學和交友的話題了」「改善了自己和社區之間的關係」等。
日本財團兒童支援組高田祐莉表示：「一開始，我們主要支持的是那些致力於解決貧困、虐待等緊迫問題，專業性強的活動基地。近幾年，我們把重點放在支援交流型基地上，助力他們增進社區內部的聯繫和不同年齡層之間的交流。」
讓人暫時放下「既定角色」的地方
「檸檬之家」位於一條住宅街的一角，整條街的建築都是老房子或公寓。這裡距東京西新宿繁華街道步行約15分鐘，是一棟建於65年前的2樓小樓。推開大門，映入眼簾的是玄關處擺放著的多雙鞋子及客廳裡談笑風生的孩子和大人們。「檸檬之家」代表理事藤田琴子（31歲）說：「在這裡，大家既保持了自我，又和其他人同在。力盛時照顧別人，力衰時接受別人的照顧。我希望這裡能成為一個自在與同在、付出與獲得不斷轉換的空間。」
藤田大學畢業後成為一名社會福祉士，在一家母子生活支援機構工作。在那裡，她目睹了無依無靠的母子因經濟困難、身心染疾而陷入困境。由於政府提供的臨時托兒服務有使用次數的限制，因此媽媽們無法想用就用。身為「母親」「家人」，媽媽們被賦予了相應的社會期望，卻無法滿足這一期望，這樣的落差讓她們感到痛苦。在接觸到這些人後，藤田開始希望為其提供更多短暫託管的可能性。她說：「我想告訴大家，即使不擅長做飯，有時還會對小孩大喊大叫，也請記住成為一個媽媽之前，作為一個人『你』自己更重要。這麼想是因為大多數人都沒有這種安全感。」
於是，藤田想打造一處可以讓人暫時擺脫自己的「既定角色」喘口氣的地方。2021年年末，她與志同道合的朋友一起開始運營「檸檬之家」。目前，運營團隊共有6名成員，另有10名以此為場地策劃活動或聚集在此的「同行者」。此外，還有20名2、30歲的成員在各自的工作間隙來值夜班，為新宿區的兒童提供短暫留宿服務。這些人均已進入新宿區「協力家庭」名單。其中有兒童福祉領域的專業人員，也有在IT公司工作的上班族。因為這裡總有多數成年人在，所以即使工作人員沒有育兒經驗，也可以相互依靠。
無論誰來，「檸檬之家」都歡迎。用戶中有親子臨時留宿，也有離開福利設施獨立生活的年輕人來玩。無法上學的孩子、不願上學的孩子、退休教師、休假期間的上班族…大家的背景和社會角色各不相同，因此，在這裡人們幾乎不會聊「你是做什麼工作的？」「你不去上學嗎？」。這些剛好在同一天待在這裡的人只是圍坐在餐桌前，熱烈地討論著「這個好好吃喔！」「你知道這本漫畫嗎？」等。
「無所拘束的朋友」
9月末的週6，短暫留宿輪值人員之一、「同行者」渡慶次高明（39歲）在「檸檬之家」舉辦了一場桌上型益智遊戲活動。活動吸引來10多名福祉專業的學生和附近的國中生，大家一起玩尋找「犯人」的推理型遊戲Deception。筆者也參與其中，和這些年齡上相差一輩的隊友們一起在大笑中暢玩了3個小時。
當天，客廳裡擺放著的約20種遊戲都是渡慶次的私人物品。渡慶次在東京都內一家兒童福利機構工作，擁有100多種桌遊。他原本對漫畫和遊戲都沒有興趣，但「和孩子們打交道，就必須了解他們的世界」，因而進行了深入的研究。兒童福利機構的孩子們放學回來後，就會跑到渡慶次那裡說「一起玩吧」。時至今日，他還和幾名已經離開福利機構的孩子保持著10多年的聯絡。
渡慶次一直陪伴在那些身處困境的孩子身邊。如今，他正籌備為孩子們打造活動空間。不過，他並不是要建立某個場地固定的空間，而是想成為大家「無所拘束的朋友」。
渡慶次說：「孩子能夠放心玩的時間、空間，值得信賴的大人，具備這3個條件的地方就是孩子的活動空間。這樣的話，都由我來做就好。」於是，他找到國中的閒置教室、開放自家房子的育兒家庭、志同道合的非營利組織的基地等，自備玩具前往，邀請那些需要活動空間的孩子們參加。如果需要制度上的支援，他就會利用工作中積累的經驗和人脈與當地行政部門聯絡。渡慶次表示：「孩子們需要的是無事可做的時間和可以與之共度這段時間的人。我會積極地帶他們去體驗這種感覺。」
作為首相諮詢機構，兒童家庭審議會基於部會匯總了《創建兒童活動空間的方針》報告草案，其中明確指出，活動空間是「生活中不可或缺的要素」，活動空間喪失是與「孤獨、孤立問題密切相關的嚴峻問題」。在聽取兒童和年輕人意見的基礎上，日本政府將於年內作出內閣決議，將這一方針反映在創建活動空間的相關政策中。
編輯協助：POWER NEWS編輯部