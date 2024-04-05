《第2回》追隨神父洛特里哥的身影——潛伏基督徒的聖地「枯松神社」

實際去體驗小說人物的「氣息」

閱讀《沉默》時，我注意到其中許多著重於自然描寫之處。

例如，在故事的前半段，當洛特里哥潛入長崎外海山區尋找失蹤的恩師費雷拉時，「雨」的場景頻繁出現，或許是為了呼應主角的心境。

另一個經常出現的元素是「海」。海洋常出現在洛特里哥談論「神的沉默」的場景。

寫小說時到當地採訪，當然不只有遠藤會這樣做。然而，在創作《沉默》時，他的行動相當徹底。閱讀遠藤的隨筆時，體會到其中的用心。

「唯一可以說的是，我是一個極為喜愛『自然描寫』的人，我渴望能親身體驗自己小說中的角色所見到的山川海洋，甚至包括風聲等。對我來說，這種體驗與否直接影響到我寫作時的自信心。我去做採訪並不是為了收集實際資訊，那些早就都調查過了，都已經在我的腦海中扎根。我踏上那片土地，所期盼的是能夠感受到我筆下主角們曾經嗅到的空氣，聽到的風聲，看到的陽光，以及那片風景。」（遠藤周作《沉默的聲音》）

因此，我也決定用「我的心」去確認洛特里哥所看到的世界，前往據說是他挺進友義村並藏匿在其中的地方，位在長崎市下黑崎地區的「枯松神社」。

查看地圖後，我發現從長崎車站搭乘路線公車，在到達遠藤周作文學館所在的「道之驛（文學館入口）」的六站前的永田濱的公車站下車，途步路程不算太遠。

然而，當我下車開始步行時，立刻後悔沒有把裝滿單眼相機、書籍和資料的背包放在旅館。因為一路都是連綿不斷的上坡。雖然上氣不接下氣又滿身大汗，但我對自己說：「這是潛伏基督徒的藏身之地，當然會這麼辛苦。洛特里哥的時代，肯定還要困難一百倍。」終於，走了大約25分鐘後，我看到了「枯松神社入口」的指示牌。



枯松神社的入口。從這裡開始沿著石階小徑再往上走約5分鐘就可以到達神社的社殿。指示牌前擺放著提供參拜者使用的拐杖（天野久樹攝影）



完全如同《沉默》中所描繪的場景，神社周邊是一片茂密的雜木林（天野久樹攝影）