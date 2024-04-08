《第3回》島原半島，天主教徒受難之地―炙熱的雲仙地獄和原城的瑪利亞觀音像

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

以天主教徒受難之地聞名的「雲仙地獄溫泉」。然而，除了用熱水淋身以外，還有其他好幾個拷問方法。農民因為無法忍受幕府的這般鎮壓而起義抵抗，也就是所謂的島原・天草一揆（島原之亂）。筆者走訪當時的歷史舞台――原城遺跡，在俯瞰古戰場的丘陵上，矗立著一尊巨大的追悼“無名殉教者”的瑪利亞觀音木雕像。

迫害者的井上筑後守曾經是天主教徒 傳教士和信徒們並不是突如其來就遭到拷問，首先，他們會被命令要用腳踩踏上面刻有耶穌或聖母瑪利亞肖像的圖畫或木板，如果接受踏繪成為寺院「 檀家（施主）」的話，就能夠獲得無罪赦免。

江戶時代的踏繪情形。德國醫生西伯德（Philipp Franz von Siebold；1796-1866年）將在日本期間所做的調査、研究集結起來，回國後出版《日本》一書，當中的「踏繪」介紹（國立國會圖書館數位典藏） 雲仙地獄成為殉教之地是在1627年～32年。起初是島原藩主松倉重政實施的酷刑，1629年就任長崎奉行的竹中重義也延續相同手法。 信徒們在翻騰滾燙的池岸邊被勸說棄教，不從者就會被脫光衣物、手腳被繩子綁住，然後任由熱水一勺勺地淋在身上，折磨至死。

「雲仙地獄的殉教圖」。收錄於1669年由荷蘭傳教士Arnoldus Montanus（1625–1683年）所著，在阿姆斯特丹出版的《日本誌》一書中（國立國會圖書館數位典藏） 島原・天草一揆平定後，井上筑後守政重成為鎮壓天主教徒的領導者，他採取的酷刑與上一任的竹中不同，讓那些原本在竹中的拷問下不屈服的信徒們一一棄教。 那就是「穴吊」，在充滿排泄物的汙穢洞穴裡，四肢被綑綁後倒吊，血液會逆流到頭部，那種痛苦一開始是慢慢侵襲全身，之後程度不斷加劇，最後的慘狀更是無法用言語形容。

在長崎歷史文化博物館內已經復原整備的長崎奉行所立山役所。除了踏繪以外，據說「穴吊」也是在這裡進行（天野久樹攝影） 甚至，還用到「水磔」之刑。把柱子立於浪花拍打的海岸邊，將信徒們綁在上面，漲潮時，潮水會上升到下巴部位，受刑者不會馬上死掉，而是身心不斷受到折磨，幾天後才氣絕身亡。 關於井上筑後守如蛇蠍般的陰狠狡猾，遠藤周作如此寫道： 「筑後守之所以採用這般酷刑，是因為過去的拷問是短時間施加過多的痛苦，使得信徒或傳教士一下子就殉教而亡，這種如英雄般的犧牲，就連在場的官員都為之動容。如果是穴吊的話，痛苦會持續很久。他們的意識開始混亂，痛苦到如毛毛蟲般不斷扭曲蠕動，這樣一來就毫無殉教的英雄之美可言。井上筑後守是工於心計的能幹官吏，知道要怎麼做才能讓信徒的心理產生動搖。（遠藤周作《切支丹之里》）」 井上過去曾經是接受天主教洗禮的天主教徒。也就是說，他洞悉信徒的心理，懂得如何讓信徒棄教的伎倆和擅長理論武裝。