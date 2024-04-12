《第4回》前往五島列島的「野崎島」——廢村中屹立的教堂，以及矗立著神秘巨石的「祈禱之島」

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

世界文化遺產「長崎與天草地區的隱匿基督徒相關遺產」包含了五島列島上的四個聚落和聚落遺址。其中，「野崎島的聚落遺址」自1966年的集體遷徙而成為廢村，一度變成無人島，但現在以「祈禱之島」之姿而受到關注。

偽裝成神社信者的基督徒 世界文化遺產「長崎與天草地區的隱匿基督徒相關遺產」的12個構成資產之中，有4個位於五島列島。這些都是從外海地區遷徙而來的隱匿基督徒的聚落或聚落遺址。 其中，「野崎島的集落遺址」最吸引我。在面海的荒涼之地，獨自矗立著的舊野首教堂，以及，在沖之神嶋神社的後方佇立著被稱為日本版巨石陣的神秘巨石「王位石」──我想親自看看這兩個「祈禱的象徵」。

野崎島位於五島列島的東北方，小值賀島東方約2公里處。南北長約6.5公里，東西寬約2公里，總面積為7.36平方公里。隸屬於小值賀町。 一般前往野崎島的方式是從佐世保港搭乘渡輪約3小時，或搭乘高速船約1個半小時到小值賀島，再轉乘小值賀港的町營船「HAMAYU」。 雖然常被介紹為「無人島」，但正確來說應該是「近乎無人島」。島上唯一的休憩兼住宿設施「野崎島自然學塾村」有管理人（同時兼任教會等的導覽員）常駐，因此在人口普查上被列為有一名居民的有人島。 前往島上需要事先聯繫NPO法人小值賀島觀光協會。我也決定參加該協舉辦的野崎島導覽團。 早上7點25分，在小值賀港的離島候船室集合後，搭乘「HAMAYU」。途中停靠六島，大約35分後抵達野崎港。

往返小值賀島和野崎島的町營船「HAMAYU」，一天有兩班（有增班日）（天野久樹攝影） 當天的導遊是該協會的職員末永貴幸先生。我們邊聽末永先生的解說邊參觀島內。 首先我們前往的是野崎聚落遺址裡的「沖之神嶋神社神官屋敷遺址」。 沖之神嶋神社建於704年，是日本與中國主要航線（遣唐使）的守護神，為了能和小值賀島的「地之神嶋神社」面對面而建於野崎島的北端。 十九世紀初，有兩個基督教家庭從外海搬至野崎島。他們選擇避開已有當地居民的野崎聚落，在未開發的野首地區建立了新的聚落。他們偽裝成神社的信者，也參加神職活動等，希望不會被懷疑是基督教徒。

沖之神嶋神社神官家族所居住的房舍遺址。這座建於1896年的武士屋敷由小值賀町接手後進行修復（天野久樹攝影）

在草原上吃草的野生鹿群 野崎島另有一處基督徒聚落遺址，位於該島南端的舟森地區，大約建立於1840年。 據傳小值賀島的商人田口德平治前往外海地方，遇見了站在海岸上面帶悲傷的三位男姓。 聽了他們的描述後得知，原來他們是隱匿基督徒，隔天將被處決。德平治感到憐憫，於是將他們藏在船上，帶回小值賀。接著，讓他們住在當時無人居住的野崎島的舟森，並以僱主身份提供了工作機會。 到了1950年代，野崎、野首和舟森這三個聚落共有超過650人的島民居住於此。 然而，進入高度成長期後，單靠漁業和農業已經難以維持生計，男性們紛紛到外頭當移工。島上缺乏醫院和娛樂設施，年輕人也紛紛離開島嶼。人口減少情況加劇，1966年舟森聚落和野首聚落分別在1966年與1971年因集體遷移而廢村。 到了1990年代，野崎聚落的居民也離開了這座島嶼。2001年，最後一位住在沖之神島神社的神職人員也搬到了長崎，整個島嶼變成無人狀態。

呈現無人狀態的野崎聚落。被遺棄的房屋正逐漸崩壞（天野久樹攝影） 從聚落遺址往北走，視野逐漸開闊，眼前出現廣袤無垠的草原。砂質為紅土。樹木因為猛烈的海風而傾斜。 聽到我說：「這景色彷彿非洲的草原呢。」末永先生表示：「因為鹿會吃掉所有的草和花，所以現在這裡只長著鹿不喜歡吃的草。」 野生的鹿群取代人類獨佔這塊土地，大約有四百頭鹿在此生息。

草原被鹿群吃盡，宛如被剷平的草坪（天野久樹攝影）

在草原的北邊有一座觀景台，可以欣賞懸崖峭壁的景色。像鋸齒一般的岬角被稱為「軍艦瀬」，也被稱為「哥吉拉的尾巴」（天野久樹攝影） 匯聚信眾心意的教堂 舊野首教堂矗立在一座無人聚落遺址的小高丘上。 1873年，明治政府廢除了禁教令，野崎島的隱匿基督徒們全都接受了洗禮，正式成為天主教徒。 現今的野首教堂於1908年完工。以紅磚建造，宏偉莊嚴。令人驚嘆的是，這座教堂是由僅僅17戶的信徒共同建造的。 末永先生說：「居民們靠著補丁香魚攢了一些錢，然後共同出資建造了這座教堂。」 信徒們長期以來無法公開表達自己的信仰，因此將心願寄託在建造一座紅磚教堂上。即使生活貧困，他們仍共同籌措資金，據說最後籌到的款項高達現值的2億日圓。 後來他們集體離開了村莊，而原本作為祈禱場所的教堂，由長崎大司教區讓給小值賀町，於1989年被指定為文化財，並進行全面翻修。2011年，被列為國家重要文化景觀。 有一個場景讓末永先生難以忘懷。 那時候，他還是一名新手導遊。他在教堂入口前的石階下看到了一位年邁的婦人坐在那裡。詢問旁邊的家人後得知，這位婦人曾是這個聚落的信徒，雖然久違回到故鄉，但因行動不便，無法爬上長長的石階。末永先生告訴他們教堂後面的階梯較短，於是家人支撐著婦人，帶她進了教堂。 大約過了30分鐘。從教堂出來的女士的其中一位女兒對末永先生說：「這座教堂充滿著我們和祖先們的心意。請您一定要繼續守護它。」她說完後低下了頭。 教堂逐年劣化，也因颱風造成了不少的損害。進行修復工作需要相當的人力和費用。末永先生喃喃自語地說：「即使如此，為了讓前人的心意流傳給後代，我們也必須盡全力。」

舊野首教堂的設計者是被譽為「日本教堂建築之父」、出身於五島列島的鐵川與助（天野久樹攝影）

為了呈現柔和的曲線，採用竹子作為牆壁的骨架，充分展現了日本傳統技法（天野久樹攝影）

從教堂徒步約5分鐘即可抵達野首海灘，可見到白色沙灘和鈷藍色海水。夏天時，海灘總是湧入來玩水的旅客，也包括外國人的身影（天野久樹攝影）