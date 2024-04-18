《第5回》生月・平戶的「隱匿基督徒之島」―村民沒有回歸天主教會，守護代代相傳的基督徒信仰

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

有一座島，即使在明治時代廢除禁教令之後，島上村民沒有回歸天主教會，而是持續守護代代相傳的基督徒信仰，他們是「隱匿基督徒」的後裔。我聽說已流傳400年以上的「祈禱」（Oratio）將在11月下旬實地演出，於是動身前往位在九州地區最西端的長崎縣平戶市的生月島。

捕鯨和隱匿基督徒之島 我在長崎車站前搭乘早上6點半出發的高速巴士，抵達佐世保巴士中心後，轉搭路線巴士。在平戶淺橋再度轉搭其他的路線巴士，度過生月大橋後，就是公園前巴士站，在這裡下車。經過這般舟車勞頓「巴士再三轉乘」的移動後，終於在接近正午時，抵達了生月町博物館・島之館。

全長960公尺的生月大橋（1991年開通）連結平戶島（後）和生月島。從佐世保出發，要經過平戶大橋（全長665公尺、1977年開通）和生月大橋這2座大橋，才會抵達生月島。 天野久樹攝影 正面入口處的廣場，有座鯨魚雕像。一進入館內，令人眼睛為之一亮的是挑高大廳吊掛著2頭鯨魚骨骼標本，底下展示著重現過去捕鯨景象的巨大立體情景模型。 沒錯，捕鯨業過去曾經是生月島的主要產業，也與隱匿基督徒有很深的歷史淵源。「古法捕鯨」和「隱匿基督徒信仰」是該博物館的二大主題，利用模型和影像等淺顯易懂的方式進行介紹。 「平戶地區的歷史悠久，自古代末期～中世初期，確立了連結博多和中國寧波的航線（大洋路）以來，發揮中繼港口的機能，以密宗或禪宗等宗教為首，各式各樣的文化傳入。在平安時代前期的史籍《續日本後紀》裡面，記載839年最後一批遣唐使回國的段落，首次出現生月（生屬）這個地名。」 館長中園成生首先粗略地介紹了關於平戶島和生月島的歷史。

生月町博物館・島之館的館長中園成生。1963年生於福岡縣。熊本大學文學部（民俗學）畢業。任職於佐賀縣呼子町（現為唐津市）教育委員會的期間，開始研究捕鯨史，轉職到生月町（現為平戶市）工作後，也積極投入隱匿基督徒信仰的調査研究活動。 天野久樹攝影

這座立體情景模型重現了在江戶時代～明治時代中期，曾經是日本規模最大的捕鯨組「益富組」的捕鯨情形。 天野久樹攝影

關於「隱匿」的不同標示 中園是研究「隱匿基督徒」的專家，他實地訪問調查生月島上的居民長達30年間。因此，我藉這機會，向他詢問困擾我許久的問題。 「根據不同的文獻和文章，有關『隱匿基督徒』（Kakure kirishitan）的標示也會出現漢字『隠れ』、平假名『かくれ』和片假名『カクレ』的差異，有不同的涵義嗎？」 「潛伏基督徒」一般是指在禁教時代表面上假裝是寺院檀家（施主）或神社氏子（信徒），但是私底下仍偷偷維持基督教信仰的人。進入明治時代，自1873年廢除禁教令之後，正式接受洗禮的信眾，統一稱為「天主教徒」，但是關於代代相傳守護著隱匿基督徒信仰的人，為什麼在記載上會出現不同標示？ 「在生月島，信眾們對於自己的信仰並沒有固定稱呼，但是假如要和今天的天主教作區別的話，則是把天主教稱為新基督教徒，而自己是舊基督教徒。至於『隱匿』（Kakure）一詞，研究者要用漢字『隠れ』，還是平假名『かくれ』或者是片假名『カクレ』來標示，則是因人而異。用漢字標示，是把焦點放在隱匿信仰的部分；用片假名標示，是把重心聚焦在今日毋須隱藏信仰的狀態。我本身是取兩者折衷的意思，用平假名來標示。」 日本最古老的西洋音樂 「祈禱」（Oratio）的現場演出開始了。隱匿基督徒在每個聚落有各自守護信仰的歷史，生月島上有壹部、堺目・元觸・山田4個聚落仍保存至今。這一天，由壹部聚落的3位居民表演祈禱。 「祈禱」是指在婚喪喜慶或農耕等各式各樣的儀式及民間傳統節日，隱匿基督徒唱誦的祈禱歌，其根源被認為可回溯至流傳於16世紀的拉丁文・葡萄牙文的祈禱之詞（Oratio）。 祈禱的完整流程是一面吟誦，時而雙手合掌，時而用手劃十字，時間大約30分鐘。持續朗誦了30首的祈禱文後，最後的「Laudate」、「Najor」、「Gururiyoza」（譯註：原文「グルリヨーザ」，是流傳在長崎生月島上的基督教聖歌「Gloriosa」的訛音）是配合旋律歌唱，這又被稱為「祈禱歌」，只剩下生月島還保留著，被認為是最初傳入日本的西洋音樂。

「祈禱」（Oratio）是在隱匿基督徒的古民宅經修復後的客廳一隅進行現場演出。 天野久樹攝影 「這首Gururiyoza是本來在16世紀的伊比利半島（西班牙・葡萄牙）被傳唱，後來，因為有其他系統的葛利果聖歌（Gregorian Chant）從義大利傳入伊比利半島，所以Gururiyoza就漸漸失傳了。不過，在生月島，至今仍然被傳唱下來。」中園說道。 根據音樂學家皆川達夫的調査，發現在1553年西班牙出版的樂譜裡的聖歌和「Gururiyoza」拉丁文歌詞的旋律是一致的。 以下是把壹部聚落傳唱的祈禱歌「Gururiyoza」和原曲聖歌「O gloriosa Domina（聖母的光輝）」做比較： 「ぐるりよーざ どーみの、いきせんさ すんでらしーでら

きてや きやんべぐるーりで、らだすで さあくらをーべり」 「O gloriosa Domina, excels super sidera,

qui te creavit provide, lactasti sacro ubere.」 榮耀的聖母啊，您超越星空，是至高無上的存在

您把所生之聖子抱在懷裡，用神聖的乳房哺育 「也有研究者主張，信眾看到祈禱文的抄本，並不是根據祈禱本來涵義的漢字，因此祈禱文發生明顯變化，無法反映出教義。但是，祈禱的用意原本就不是傳達教義的，而是為了向神表達自己的心情而唱，吟誦的詞句正確無誤，更為重要。」中園如此說明著。 現今在生月島上吟誦的祈禱文，與當時傳入日本的原曲幾乎相同。相反地，現在天主教詠唱的祈禱文，卻發生很大的改變。

隱匿基督徒信仰和佛教、神道並存 關於隱匿基督徒的融合信仰，到目前為止有很多書籍和研究者指出：「因為禁教令的關係，很多傳教士在日本銷聲匿跡，導致信仰內容也不斷地發生變化。」 1988年出版的《日本宗教事典》（村上重良著，講談社），其中有段敘述就是反映了上述的「禁教期變化論」。關於隱匿基督徒信仰，以下引用該書的內容。 「因為禁教，隱匿基督徒與教會的指導是完全分離的，所以長期只能傳承孤立的教義和儀式。因此，隨著時代演變，隱匿基督徒與原本的天主教教義、儀式越離越遠，反而與自古以來的共同體宗教出現習合現象。」 然而，如上述的「Gururiyoza」例子所顯示的，天主教本身不斷變化的信仰內容，實際上在隱匿基督徒之間反而是被確實遵守的──據中園表示，這不只是在祈禱上，包括農耕儀禮也是如此。 「與一般說法完全相反，正因為沒有傳教士，所以信眾不知道要從哪裡、要如何改變，所以只能夠忠實地繼承之前傳下來的東西。實際上．隱匿基督徒的長老級信眾們也曾經如此說過。」 生月島上，維持隱匿基督徒信仰的信眾在家中供奉各種信仰對象：有隱匿基督徒視為神體的掛畫、弘法大師、祖先的佛壇、神社的氏神……。總之，隱匿基督徒的信仰並沒有和其他信仰混合而發生變化，是基督教信仰和佛教、神道並存。

生月島的隱匿基督徒把掛軸形式的聖像畫視為重要的神體。起源自1590年代左右開始在神學校（seminário）的工作室製作聖像畫，並發給信眾，有「救世主基督像」「聖母子像」「施洗約翰」等主題。 （島之館館藏）

生月島上隱匿基督徒的各個聚落是由被稱為「津元」或「垣內」的組來構成的，各組的祭壇是供奉掛軸形式、被稱為「御前樣」的聖像畫。 （島之館館藏）

「苦行之鞭」是使用很多條細麻繩，把一端利用繩結束緊，可以用手握住的神體。鞭打病人的身體，藉以驅除被視為病源的「惡風惡寒」之類的，可用於驅邪或祭祀。 （島之館館藏） 據傳16世紀中期，統治生月島和平戶島西岸的領主籠手田安經（1532-1581年）和費雷拉神父聯手，強迫居民統一改信基督教。把寺院變成教堂、撤除或燒毀佛像，完全不允許其他宗教、信仰並存，當時的天主教是絕對的一神教。 相對地，在禁教期間，隱匿基督徒信仰和佛教、神道在生月島上同時存在，都是島上村民信仰的對象。 在禁教時代，幕府對吉利支丹大名的領地進行最為嚴格的取締。相對於此，平戶（松浦）藩在發布禁教令的更早以前，就開始獨自取締，因此幕府的監視反而沒有其他地方那麼嚴格。再加上，生月・平戶在歷史上原本就對異文化和異宗教具有包容性，基於這些因素，比起外海地區或五島列島，這裡能夠維持更開放的信仰，即使廢除禁教令後，居民幾乎沒有回歸天主教會。 這麼一想，我的內心對於「潛伏基督徒」的認知也出現了變化。 遠藤周作在小說《沉默》裡面，把棄教的基督教徒稱為「弱者」。不過，能否如此簡單下定論？在我看來，他們同時具備了堅韌不饒、柔軟性及包容心，也許稱不上「強者」，但是至少不是「弱者」……。

位於平戶市市區附近高台的「聖方濟・沙勿略記念教會」與四周的寺院交織而成的風景。西洋和東洋的融合，異宗教並存的景觀，正是平戶的特色。 天野久樹攝影