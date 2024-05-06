《第6回》天草・崎津漁港的「海之天主堂」＆日本「教堂建築之父」鐵川與助（上）

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

世界文化遺產「長崎及天草地區隱匿基督徒相關遺產」是由分布在6市2町的共12件資產所構成。其中，唯一位在長崎縣以外的是熊本縣天草市的崎津聚落。禁教期間，佛教、神道和基督教在此地共存，孕育出漁村特有的信仰形態，聚落裡有座被當地人稱為「海之天主堂」的教堂聳立，與周圍的景觀融為一體。

漁村特有的隱匿基督徒的信仰聖物 下車後，崎津教堂就在不遠處，我先順路造訪「崎津資料館港屋」。原本建於1936年的旅館「港屋」，經過整修後，於2016年開放參觀，有關崎津聚落的歷史和文化，以及禁教期的基督教信仰，這裡提供簡潔扼要的說明。 崎津擁有平穩的內海和溫暖氣候，自古以來即為知名的天然良港。戰國時代，葡萄牙天主教傳教士佛洛伊斯（Luís Fróis；1532-1597年）為了傳教來到日本，在他的著作《日本史》一書中也有出現。根據該書記載，同樣來自葡萄牙的傳教士阿爾梅達（Luís de Almeida；1525-1583年）於1569年在這裡開始傳教，並且迎接來自印度的商船。 1637年，為了反抗幕府的鎮壓和藩主的暴政，天主教徒們據守島原的原城，發動人民起義之際，天草諸島的信眾們也群起響應（史稱「島原之亂」），結果是以3萬7000名的天主教徒殉教犧牲的悲劇收場。不過，那個時候崎津所在的天草下島南部的聚落並沒有加入起義，有一說是因為距離太遠，所以情報無法傳達的緣故。 因此，天草成為幕府的直轄地（俗稱「天領」）之後，即使在禁教令底下，崎津聚落裡有很多信眾表面上歸屬佛教徒或神社氏子，但私底下接受洗禮和傳承「祈禱」（Oratio）文化。 崎津資料館港屋展示了隱匿基督徒扎根於漁村特有的信仰聖物。其中，具有代表性的是被稱為「水方」的鮑魚貝殻，它是信眾組織指導人代代相傳的傳家寶。 乍看之下是平凡無奇的貝殼，但是聽說「內側的模樣是聖母瑪利亞像」。我看了老半天，仍然沒有浮出聖母瑪利亞，但是在一旁觀察的女性卻點頭說道：「啊，我看到了」。也許是信者恆信的問題吧。白蝶貝製的聖章也是如實呈現出漁業和信仰的密切結合。 其中，饒富興味的是被稱為「ウマンテラさま（Umanterasama）」的「有翅膀的石像」。這是1983年在與崎津聚落為鄰的北邊的今富聚落裡發現的，高45公分左右的石雕。石像是將頭髮綁在頭頂後方的總髮髮型，五官輪廓鮮明，背上有翅膀，手持像長劍般東西，腳踩著像是惡魔的物體。 外觀看起來像是日本的地藏菩薩，但與文藝復興期以後的羅馬等地方經常可見的繪畫「大天使米迦勒」的特徵相似。因此，這尊石像被認為很有可能是隱匿基督徒以「大天使米迦勒」的圖像為基礎製作的。

有翅膀的石像「ウマンテラさま」（崎津資料館港屋所藏）（天野久樹攝影）

在執行踏繪的地方興建教堂 隨著崎津諏訪神社旁的初代木造教堂老舊腐朽，1934年興建了目前位於羊角灣湖畔的崎津教堂。 在選址上，為了因應當時擔任該教堂司祭的法國傳教士哈爾布神父（Augustin Halbout；1864-1945年）強烈要求在「象徵鎮壓基督徒的地點」，選擇在禁教期間執行踏繪儀式的村長官宅遺跡興建教堂。有傳聞指出，設置祭壇的位置就是當初踏繪的現場。 尖塔上面立著十字架，哥德式建築的正面外觀散發出莊重感。另一方面，教堂內部（禁止攝影）鋪設榻榻米，這在國內也是相當罕見的設計，象徵日本與西洋文化的融合。負責設計、施工的是上五島出生的木工師傅鐵川與助，本連載第4回介紹的野崎島上的舊野首教堂，也出自他的手。 崎津教堂除了內部鋪設榻榻米之外，還有其他珍貴的特色。 繞到建築物的側面，會發現只有入口的尖塔和前廊部分是採鋼筋混擬土建造，包括祭壇在內的後面結構則是採木造建築。

正面整體建築是混擬土構造，後面看不到的部分是木造建築，由灰色混擬土與白色木質調組成，顏色不同。（天野久樹攝影） 當初的設計是全部用鋼筋混擬土建造，因為有哈爾布神父的慷慨解囊，還有信眾們的出錢出力，開始著手興建教堂。但是，才蓋好正面的部分，卻面臨資金緊迫的問題。不清楚確切的理由為何，有一說是這塊土地的所有人是佛教徒，故意對基督教徒哄抬價格。 總之，鐵川與助以「混擬土和木造的共存」克服了這次危機，這座擁有獨特外觀的教堂才得以誕生。

從紅磚牆的十字形洞口拍攝的教堂。在SNS等社群平台上是大受歡迎的拍攝點（天野久樹攝影）