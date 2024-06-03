《第7回》天草・崎津漁港的「海之天主堂」＆日本「教堂建築之父」鐵川與助（下）

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

來到熊本縣天草市的崎津聚落，當我看到崎津教堂與漁村四周的日本傳統房屋融為一體的景色，內心感動不已。在世界文化遺產「長崎及天草地區隱匿基督徒相關遺產」中，包括該教堂的設計、施工，還有舊野首教堂、江上天主堂、頭之島天主堂，這4座教堂均出自同一人之手，他是出生於五島列島的小村莊的木工，後來被尊稱為「日本教堂建築之父」的鐵川與助（1879-1976年）。為了踏尋他一路走來的軌跡，於是動身前往他的故鄉，也就是新上五島町所在的中通島。

師事2位法國神父 在有川港巴士總站內的「鯨賓館博物館」，除了專區介紹曾經是上五島主要產業的捕鯨，同時設置了展區，透過影像和展示板回顧鐵川與助的功績。 1877年，與助作為木工師傅的長男出生於舊魚目村（現為新上五島町），15歲從尋常小學校高等科畢業後，開始學習木工技術。 奠定他走向建築家人生的關鍵在於2位法國神父。 22歲時，與助參與老家附近的曾根教堂的建造工程，首度邂逅了西洋建築。他對於肋狀拱頂（Rib vault）的造型感到著迷，從指導工程的貝魯神父（Albert Charles Arsene Pelù；1848-1918年）那裡學到了幾何學以及教堂設計的入門知識。 後來在27歲繼承家業，成立了「鐵川組」。以冷水教堂（中通島）作為開端，在長崎縣內陸續興建自己親手設計的教堂。

（左）在鐵川與助的展區，展示了肋狀拱頂的模型。（右）透過影像可以認識與助在教堂結構的設計上不斷進化（筆者攝影）

（左）與助愛用的木工工具。建造教堂時，為了把木材削成圓木而使用的工具（右）江上天主堂的玻璃圖案是信徒們親手彩繪的（筆者攝影） 此外，第2位「師父」是他在明治時代即將結束之際認識的多羅神父（Marc Marie de Rotz；1840-1914年）。 多羅神父在長崎外海地區，為貧窮村民慷慨解囊建造庇護工場。另一方面，他在法國學過建築學，在日本也是設計大野教堂和出津教堂的「建築家」。其中，用石灰和砂，加上紅土用水溶解做成泥料，作為黏著劑用來堆砌自然石的牆面，其獨特手法又被稱為「多羅石牆」，也對許多日本的泥水匠產生影響。 據說與助從多羅神父那裡學到親力親為的態度，建造教堂時，自己也上山選取木材，並和信徒們共同搬運木材和紅磚。

（左）與助師事多羅神父 照片提供＝鐵川進一級建築士事務所（右）多羅神父設計的大野教堂（長崎市）。牆面是用當地採集到的玄武岩堆砌而成的多羅壁（筆者攝影） 從有川港搭巴士前往世界文化遺產「頭之島聚落」，車程約30分鐘左右，這裡的頭之島天主堂是與助唯一設計的石造教堂。 禁教期間，從長崎外海地區移居到五島列島各地的隱匿基督徒，其中有一部分人來到了頭之島，這裡當時作為療養所供病人使用，其他島民紛紛避而遠之，因此成為適合移居之地。天主堂使用當地的砂岩建造而成，信徒們也一起參與石塊疊砌。

1919年完工的頭之島天主堂（國家重要文化財）（筆者攝影）

頭之島聚落座落在島的北部，面向海灣，天主堂屹立在聚落後面山勢低緩的山腳下。使用的石塊是從正對面的小島切下搬運而來的（筆者攝影）