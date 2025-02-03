《第9回》千千石米格爾真的捨棄「信仰」了嗎？―解開天正遣歐少年使節之謎（下）

〈實地報導〉走訪遠藤周作《沉默》的舞台，以及隱匿基督徒的足跡

「天正遣歐少年使節」之中的最大謎團是關於千千石米格爾的後半生。4位成員裡面，只有脫離耶穌會的米格爾被認為是棄教者。然而，石造物研究者大石一久對這樣的「定論」抱持懷疑的態度，他與米格爾的遠親子孫淺田昌彥為了一同追查真相，積極著手進行「米格爾之墓」的挖掘調査工作，經歷20年艱難的2人，迎來什麼樣的結果？

解開「無名者」的真實身分 淺田昌彥表示，當他從大石那裡聽到自己是千千石米格爾的後裔時，嚇了一跳。即便聽到「天正遣歐少年使節」，頂多就是以前學校上課有教過，如此而已，也不知道米格爾的名字。 千千石米格爾是怎麼樣的一號人物？大石向訪問伊木力的淺田做了詳盡說明。 令人費解的是，在自證寺的淺田家牌位中，只有戒名，沒有本名，而且上面寫著「無名」。為什麼不得不隱藏本名？理由不得而知。不過，身為淺田家的第17代當家，他覺得找出「無名者」的身分成為自己的使命。

大村藩城代家老淺田家的第17代淺田昌彥（筆者攝影） 另一方面，當地對於挖掘調査也抱持高度期待。發現伊木力墓碑之後，米格爾的出生地雲仙市千千石町也成立了「千千石米格爾研究會」。當地的多良見町也發起「多良見歷史同好會」的活動，開始研究關於米格爾的生平事蹟。 自費進行挖掘調査 大石和淺田一直在等待行政機關能夠有所動作，在「發現米格爾之墓」的記者會上，多良見町表示非常願意協助進行挖掘調查，但在發現墓地的隔年2005年，多良見町與諫早市合併，墓地的調査計畫必須從頭來過。 淺田找大石商量，終究是以整理墓地的形式進行私人調査，2009年在市的指導下，著手進行挖掘的前置作業。 首先，必須變更土地所有人的名字，由曾祖父勤三郎變更為昌彥。勤三郎是在120年前過世的，光是這一點，就冒出了十幾位未知的繼承人，於是花了近1年的時間一一拜託。接著，是工程費用需要多少錢以及需要多久期間，如何確保人手充足？當時的淺田50歲出頭，正值壯年的上班族，公司的特休全都用在川崎和長崎的往返上。 挖掘調査的時期尤其重要。墓碑四周是伊木力特產的蜜柑產區，也實施稻作，只有農閒期的8～9月可以施工。不過，值得高興的是當地居民都很樂意做義工，協助挖掘工作。 邀請到別府大學教授，也是文化財研究所所長的田中祐介擔任計畫主持人，大石則是統籌者，距離發現墓碑已經過了10年。終於在2014年9月開始進行挖掘調查。

高台陡坡上的伊木力墓碑，四周是蜜柑果園（左下）。前面有JR線路通過，可以看到遠處的大村灣（淺田昌彥提供）