從毒品中毒的黑幫變身為正義律師：「這樣的我更能面對犯罪的委託人」——諸橋仁智

即使背上有紋身。正因為背上有紋身。

諸橋仁智律師（47歲），東京都台東區「諸橋法律事務所」負責人。今年5月出版《前黑道律師》（彩圖社）一書，已邁入第四刷。儘管他曾被逮捕且因毒品中毒而強制住院治療，仍出色地通過了極難考取的國家司法考試證照，並以「特異的律師」的身份接受來自各界的採訪報導。諸橋說，「雖然身邊的朋友建議我不要刻意暴露自己的過去，但我非常希望能讓社會知道還有像我這樣的人存在。」

1976年出生於福島縣，高中畢業後重考兩年考上了成蹊大學經濟學系，卻遭退學處分轉而加入黑道幫派。2005年因毒品中毒遭強制住院治療半年，後又涉嫌違反興奮劑管理法遭逮捕，被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，並被幫派開除。從那時起，他開始準備證照考試，取得不動產經紀人、法院代書證照後，2013年順利通過司法考試。著有《前黑道律師：告別黑道，戴上律師徽章》（彩圖社）一書。

澀谷十字路口突如其來的「路況引導」臨檢，被強制住院治療 他展現了與生俱來的積極行動力，順利成為大哥的得力助手並協助組織運作。組織的資金來源來自走私毒品與放高利貸。「儘管利率高得離譜，借10天就要支付30%利息，來借錢的人仍絡繹不絕，但是他們也很快地淪為多重債務者......。另一方面，組織也會將毒品賣給討高利貸的小混混，這也是組織賺錢的方式。我過去真的是做了好多亂七八糟、傷天害理的事情。」 然而，他自己的身心卻也逐漸被毒品侵蝕。親自透過施打毒品以確認效果，由於這些反覆不斷地「試用」過程導致他重度毒品中毒。 他苦於幻覺、幻聽等症狀，每天都過得相當煎熬。2005年，在澀谷車站十字路口前突如其來的一次路況引導的臨檢中，他被警方帶離，送往精神病院強制接受住院治療。後來因涉嫌違反興奮劑管制法遭逮捕，並被判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。 由於此次事件，他遭組織開除。黑幫的世界裡充滿真真假假。組織規定不可私下販售及私自使用毒品，他遭到開除處分的原因是違反了組織規定。當時他下定決心要在黑道世界生存下去而刺青的圖案也還未完成。「除了毒癮的後遺症外，我的身分不再是黑幫成員，我當時充滿絕望，因為看不到未來在哪裡，」 然而，經過這次跌落谷底的經歷再次改變了他的命運。在拘留期間，母親帶了一本書給他，那是一位特異的律師大平光代的作品《所以，你也要活下去！》（2000年講談社出版）。大平飽受嚴重校園霸凌而走偏了路，10幾歲成為黑幫老大的妻子後，下定決心要參加司法考試。「我很驚訝竟然也有這樣子的人生，從那之後，我決意要忠實追隨她費盡千辛萬苦所走過的路。」