紋身不是「展示品」而是精神支柱。至今仍想完成它：前黑道法律專家對談 司法代書・甲村柳市 × 律師・諸橋仁智 （上）

被對方止不住顫抖的手拿槍抵住額頭…

—— 兩位是怎麼認識的呢？

諸橋 應該是2019年，當時我看到一則新聞提到有個前黑道份子考取司法代書證照。我當時雖然已經是律師，但仍然隱藏著我的過往，因此我很訝異甲村公開了他的經歷。我思忖著是不是要公開比較好。這也是我願意上YouTube節目坦白自己過往黑道生涯的很大一個契機。

甲村 我是看那個節目才知道諸橋先生的，我一直以為我是唯一具有黑道背景去考取證照並進入法律界的人，所以我很驚訝。

諸橋 以我的角度來看，雖然我因違反興奮劑管理法被起訴判緩刑，但甲村真正有入獄服刑的經驗。我原以為被判刑後要從事法律相關的工作門檻會相當高，甚至是不可能的任務，但他卻辦到了。因此我想了解有關他成功跨越高牆的經驗。今年5月是我、6月是甲村，我們陸續出了書，我透過他人協助遂與甲村取得聯繫，因而開啟了我們交流的契機。

甲村 儘管我們都是前黑道，但諸橋是以販售毒品為主要生計來源，我則主要從事高利貸和討債工作，我們的背景不太一樣。我對他的過往以及他如何一路走來的心路歷程非常感興趣。

—— 在過去的黑道生涯中，你覺得讓你印象最深刻的經歷是什麼？

甲村 我記得那是2003年，當我把活動重心放在我所創立的右翼團體時所發生的事。當時的我試圖收回借給成員的錢，或許是追討力道過大，對方突然亮出手槍抵住我的額頭，當下突如其來被槍口抵住的感覺，我知道那是真的槍，不是玩具。

由於對方太過激動，拿著槍的手微微顫抖著，口中說著一些含糊不清的話。我心想「搞不好這傢伙真會開槍……」。我拚命試圖讓他平靜下來，對他說「好了，好了，先放下來，先放下來」。費了好一番功夫才解除危機。那一瞬間真的讓我很驚恐，當時手心沾滿黏稠汗水的感覺，至今仍忘不了。



司法代書 甲村柳市

—— 你經常覺得自己處於生死一線間嗎？

甲村 雖然沒有遇到太多危及性命的場面，但是我卻有多次入監服刑的經驗。起因皆為暴力事件。因為當你遇到對方挑釁時，即使知道使用暴力可能會坐牢，但你也必須這麼做。這十年間，我便入獄了四次，這應該是我的宿命吧。