過度掃黑造成「無處可去的黑道」及「沒有規矩的地痞」等負面影響：前黑道法律專家對談 司法代書・甲村柳市 × 律師・諸橋仁智 （下）

即使背上有紋身。正因為背上有紋身。

司法代書甲村柳市與律師諸橋仁智，兩位皆有著黑道背景並成功進入法律界的經歷。儘管律師考試是出了名的困難，司法代書考試錄取率也只有3%～5%，他們仍順利突破難關。在長達120分鐘的專訪後半，我們請兩位分享自己如何度過漫長的學習生活並通過艱難考試的心路歷程、並聊聊近年來黑道整體大環境的狀況。

1976年出生於福島縣，高中畢業後重考兩年考上了成蹊大學經濟學系，卻遭退學處分轉而加入黑道幫派。2005年因毒品中毒遭強制住院治療半年，後又涉嫌違反興奮劑管理法遭逮捕，被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，並被幫派開除。從那時起，他開始準備證照考試，取得不動產經紀人、法院代書證照後，2013年順利通過司法考試。著有《前黑道律師：告別黑道，戴上律師徽章》（彩圖社）一書。

1972年出生於岡山縣，高中輟學後，成立了一家人力派遣公司。21歲時拜黑道山口組「義龍會」竹垣悟會長為師（現為非營利法人組織「五仁會」代表）。2003年創立右翼團體，2005年隨著義龍會解散而退出黑道。38歲時因妨礙警方公務罪遭逮捕入獄服刑3年，期間開始準備證照考試，在取得不動產經紀人、行政代書證照後，2018年順利考取司法代書證照。著有《前黑道的司法代書之路》（集英社國際）一書。

在單獨監禁房內苦讀民法「這是我唯一能做的」 —— 在上一篇聊到兩位身為黑道成員的過往經歷，是什麼契機促使兩位開始準備證照考試呢？ 諸橋 我在2005年因毒品中毒被組織開除，並遭強制送往精神醫院接受治療，之後又被逮捕。在拘留期間，我母親帶給我一本大平光代律師寫的書《所以，你也要活下去！》。大平律師曾是黑道老大的妻子，卻通過司法考試並成為律師。我也想成為像大平律師一樣的人。因此，我以取得不動產經紀人證照為目標，開始努力念書。於是我設定了一個更長遠更艱難的司法考試合格目標，督促自己更加專心學習。 甲村 我則是38歲時在附近的一間小酒館與警察發生衝突，因妨礙警方公務罪遭到逮捕，在廣島監獄服刑。我原本以為40歲是我人生的轉捩點，但是到目前為止我所做的一切都沒有什麼成果，因此決定提早重新思考人生方向。當思考在獄中能做些什麼時，唯一能想到的就是重拾書本學習。一開始我以司法考試為目標，不過，曾被判處入獄服刑者將「失去考試資格」，斷絕了我的律師夢，這就是我決定成為司法代書的原因。

愉快對談的兩人。諸橋仁智（左）與甲村柳市。 —— 甲村在擁擠的牢房裡無法專心學習，因此故意反抗獄警，獲得進入單獨監禁房的「懲罰」，他用米粒將自製的筆記紙條黏在獄警看不到的小窗戶下方，努力把民法條文背下來。這需要相當強大的意志力才做得到。 甲村 這是我唯一能做的事。如果不這麼做，在監獄裡也做不了其他事情，只是在浪費時間而已。 諸橋 我覺得甲村制定長期目標後積極採取行動的這一點很令人佩服。大多數黑道都被教導「不要考慮利益得失」。 甲村 我思考了許多有關利益得失的部分。我想我從小就喜歡法律，從我20多歲起，我就會到處找資料或進行調查，寄存證信函或辦理扣押手續等事宜，全部都是自己一手包辦。即使入獄，我也把六法全書和刑事拘留機構相關法規等書籍帶進獄中。

當想起那些想看我笑話的人的嘴臉，讓我更加發憤圖強 —— 話雖如此，但畢竟甲村先生花費8年、諸橋先生花費7年才順利考取。身邊朋友大多也不看好，過程中兩位都沒有考慮放棄嗎？ 甲村 嗯，我想因為我對自己有強大的信心吧。雖然我只有國中學歷，但無論你高中或大學的成績有多優異，也不代表你是從那時候開始學習法律。我認為學習是一種心態，天下無難事，只怕有心人。

當身邊的人總是傾向保守地對我說「這很困難，還是早點停手比較好，」但我內心卻覺得「你這傢伙在說什麼啊，太愚蠢了吧，」如果我真的因為這些話而放棄的話，他們一定會說「你看，我就跟你說吧，」我很不喜歡這樣，所以我反而特意公開告訴所有人「什麼行不行的，我一定讓你們刮目相看，」說到底，這正是我自尊心的展現。 諸橋 我也有類似的感受。當我想起那些想看我笑話的人的嘴臉，我也會更加發憤圖強。這份心情與我是否身為黑幫無關，這是一種戰鬥精神。 —— 取得證照後，人生有因而改變嗎? 甲村 過去那些向當事人追討借款多屬「在暗地裡做的勾當」，現在能夠光明正大地提起訴訟追回多付的款項，對我來說意義重大。而且，既然我選擇這份工作做為我一生的職志，就不會再走岔了，對我來說也沒有退休這回事，可以堅定自律地做下去。只是可能年紀稍長後會有體力衰退的問題。 諸橋 其實觀察周遭的人可以發現，即使他們離開黑道，但是要完全與犯罪絕緣是相當困難的事。由於過往的經歷阻礙了他們找到薪資優渥的工作，因此很容易一不小心就遊走在不法的灰色地帶。如果能夠取得專業證照，將是對求職很有幫助的武器。以我為例，我在成為律師的過程中，受到許多人的幫助，我嚴正告誡自己，絕對不可以再因接觸毒品而失去辛苦得來的證照，也為了不辜負幫助我的人。