健康檢查、專項檢查和高水準醫療服務——先驅JTB講述日本醫療旅遊的發展歷程

全球醫療旅遊市場迅速擴大

對於日本人來說，醫療旅遊即出國接受健康體檢或治療，可能是一個陌生的領域。這是因為日本的全民健康保險制度讓每個人都能以較低的費用獲得優質的醫療服務，所以日本人出國就醫的需求很小。

然而，在日本之外，世界各地的情況卻迥然不同。在網際網路普及和交通網路完備的背景下，醫療的國際化正得到迅速推進。儘管受疫情的影響有所減緩，但醫療旅遊市場呈持續成長之勢。根據本公司位於印度的市場研究公司國際市場分析研究與諮詢集團（International Market Analysis Research & Consulting Group）的調查，截至2022年，全球醫療旅遊市場規模已達到了973億美元。

對此，松島主任解釋說：「世界各國的醫療體系各不相同，醫療水準也參差不齊。有些國家醫療費用高，如美國；有些國家醫療體系不健全，如部分開發中國家。因此，相當多的人對出國接受醫療服務並沒有什麼抵觸情緒，願意去國外尋求更好的醫療條件。在東南亞的部分國家，醫療旅遊已成為一種習以為常的現象。聽說有些人專程前往泰國和馬來西亞等服務品質高的國家，僅僅是為了接受牙科治療。」

在日本，JTB是醫療旅遊領域的先驅。2010年，乘著醫療國際化的浪潮，JTB成立了「日本醫療健康旅遊中心」，專門為外國人赴日就醫提供支援。這是日本率先進軍醫療旅遊業務的民營公司。業務內容包括策劃包含健康體檢、專項檢查在內的赴日團體旅遊項目，以及在有意赴日求醫的遊客和日本醫院及醫務人員之間進行協調。

松島主任是該中心業務的發起人，也是負責人。他同時還是推廣日本醫療旅遊的知名領軍人物之一，協助日本政府創設了以治療為目的的醫療居留簽證制度。

「2008年左右，當我們開始構思這領域業務時，日本甚至沒有『醫療旅遊』這個詞，也幾乎沒有醫院能夠接收外國人。隨著希望赴日就醫的人數不斷增加，醫院也逐漸形成了接收外國患者的機制。如今，與JTB建立合作關係的醫療機構已達到350家左右。這領域業務啟動之初用戶數為零，而2023年，入國醫療的預約人數同比成長了1倍多。預計今後還將繼續成長。」松島主任介紹道。

正如JTB的醫療旅遊業務發展態勢所示，醫療國際化的浪潮正向日本湧來。日本政策投資銀行曾預計到2020年，日本國內醫療旅遊市場的潛在需求將達到43萬人，規模將達到5500億日圓。作為醫療先進國家，世界各地對日本的醫療需求自然很大。