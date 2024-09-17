澀谷（JY20）：過去曾是大片農地的「澀谷村」，古代地名為「鹽谷之里」歷史 觀光旅遊
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關於車站名稱由來有三種說法
澀谷交叉路口，這個被譽為世界上人流往來最多的地點，吸引了許多國外觀光客慕名而來。現代人或許很難想像，在明治時代以前，是一片閑靜的農村。從當時的地圖可以看出，「上澀谷村」、「中澀谷村」、「下澀谷村」三個聚落周圍是大片的農田、茶園和梨園。
這三個村莊在1889（明治22）年實施町村制後合併為「澀谷村」，1909（明治42）年升格為「澀谷町」。根據1920（大正9）年第一次全國人口普查資料顯示，當時澀谷町人口為8萬1千人，是全國規模最大的「町」。也因澀谷車站正式啟用之故，使得大量人潮迅速湧入此地。
話說回來，為何此地叫澀谷呢？有以下幾種說法。
【地形：海岸說】
由舊名「鹽谷之里」逐漸演變為「澀谷」。據說在遠古時代，此地極有可能靠近海岸，只要深掘土壤便可取得鹽分。
【地形：河流低窪地說】
此處有河流經過，流域為凹型低窪地，亦即谷間地形。此外，河水中富含鐵質，呈現紅褐色（渋い色），因此「紅褐色河谷＝澀谷」一說應運而生。
此河流為澀谷川，現今仍保留自澀谷車站南側流經天現寺橋一段，長約2.4公里。其餘則埋入地下成排水道，現為下水道管線系統的一部分。澀谷川的支流河骨川，雖然知名度不高，但其流向參宮橋，是童謠《春之小川》的創作靈感來源。河骨川現今亦為下水道管線的一部分。
【人名：平安時代故事說】
平安時代後期，有一位武士抓到了闖入京都御所的盜賊而被天皇賜姓「澀谷」，而此地後來成為其領地。
地名研究學家谷川彰英認為，可信度最高的是由舊名「鹽谷之里」逐漸演變為「澀谷」的這個說法，亦即「地形：海岸說」。而河流流經溪谷一說，從地形上來看並未有不合理之處，因此也不排除這個說法。山手線最高點站是代代木車站，標高38.7公尺，從代代木地區往澀谷方向，大約會下降約15公尺，接著往惠比壽方向再次上升，如此看來，澀谷的確處於低谷地形中。
因捕捉盜賊有功而被賜姓「澀谷」的武士？
雖然人名一說不過是個傳說，但我對此相當感興趣，想詳細介紹一番。
據說，成功抓到闖入京都御所盜賊的是一位名為河崎重家的武士，他當時在武藏國橘樹郡（今川崎市川崎區）當差。
重家抓到的盜賊自稱是「相模國的澀谷權助盛國」。聽聞此事的堀河天皇（當時）以此為賞賜，將「澀谷」的姓氏賜予重家。重家完成護衛任務後便改名為「澀谷重家」，並成為現今澀谷地區的領主，這就是故事大概的經過。
然而，以盜賊之名做為姓氏一說，這情節太過戲劇化。筆者認為，或許盜賊名字中的「權助」正確應作「權介」才對。權介意為「權官」，乃朝廷所授予的職位。換句話說，澀谷權助原本是以相模國為據點，效力於朝廷的豪門貴族，他因為某些不當行為成為被討伐的對象，遭河崎重家討伐後貶為盜賊——這樣推論是否較為自然？
總而言之，澀谷這個地名源自於地形，如「鹽谷之里」，因此我們可合理推測，使用這個地名的武士澀谷為了彰顯宣揚功績，而創作出討伐盜賊的故事。
金王八幡宮與宮益御嶽神社乃必訪之地
從澀谷車站徒步約5分鐘，位於澀谷警察署後方的金王八幡宮附近，曾為武士澀谷的舊居。根據宮社沿革記載，1092（寬治6）年，時值平安時代末期，重家於此處建立了澀谷城。事實上，直至戰國時代1524（大永4）年澀谷氏滅亡之前，此處一直是澀谷氏的政權中心。
可惜的是，城堡遺跡並未保存下來，因此城廓暨戰國史研究專家西股總生認為，此處不過只是「傳說中的城跡遺址」，當時這裡可能僅有一座宅邸而已。推論的根據為，該地地理位置並不適合建造城堡。無論如何，現在可以邊散步邊想像此地的過去風華，也別有一番韻味。
第二個風景名勝是位於道玄坂上派出所前交叉路口的道玄坂之碑，雖然被稱為名勝，但遊客卻鮮少駐足於此。
根據碑文記載，「道玄坂」一詞的由來可追溯至戰國時代，西元1524年武將北條氏綱進攻此地並殲滅了澀谷氏，而後，北條家族的大和田道玄便於坡道附近建造了一座閑靜小屋，故此而得名。在德川家康的家臣內藤清成著書《天正日記》中，也記載了道玄向家康提交相關歷史文獻一事。
另一方面，《江戶名所圖會》中提到的大和田道玄為鎌倉時代初期的人物，也是源賴朝直屬武士和田義盛一族的人。當和田氏對鎌倉幕府發動叛亂導致滅亡後，道玄逃離了鎌倉，隱匿於此，最終成為遠近馳名的山賊。因此，道玄坂之名便不脛而走。
戰國時代與鎌倉時代是兩個完全不同的歷史時期，雖然兩個故事的可信度都不高，但此地過去或許經歷過動盪不安和充滿血腥戰亂的年代。順道一提，碑文後方的「道玄坂道供養碑」是誰為了供奉誰所設立的，迄今仍未有定論。
另外有個值得一提的隱藏版澀谷歷史名勝地，那就是距離車站步行約兩分鐘距離的宮益御嶽神社。
在神社大殿前，設有山犬的青銅像，非一般常見的狛犬，山犬代表的是日本狼。這裡的青銅像是複製品，真品相傳為延寶年間（1673～1681年）所製作之狼石像，目前保存於神社的社務所內。
荒川上游流經秩父山區，當地曾是明治末期滅絕的日本狼的棲息地。這一帶有許多神社會以「犬神」的名義供奉日本狼，到了江戶時代，為了祈求消除災難和疾病，對狼的信仰擴及至關東甲信地方的平原地區。
宮益御嶽神社是東京都內寶貴的歷史遺跡，讓人們得以接觸到狼信仰的遺留片斷。
【關於澀谷車站】
- 正式營運：西元1885（明治18）年3月1日
- 每日平均乘客數：29萬2631人（在30個車站中排名第4位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：埼京線、湘南新宿線（以上為JR）、田園都市線、東橫線（以上為東急）、銀座線、半藏門線、副都心線（以上為東京地下鐵）、京王井之頭線
【參考文獻】
- 《站名學入門》今尾惠介，中公新書出版
- 《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版社
- 《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾，實業之日本社
- 《東京・江戶地名由來探訪》谷川彰英，best新書
- 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治，實業之日本社
標題圖片： 西元1925（大正14）年的澀谷車站（鐵道博物館藏）