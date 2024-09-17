澀谷（JY20）：過去曾是大片農地的「澀谷村」，古代地名為「鹽谷之里」

關於車站名稱由來有三種說法

澀谷交叉路口，這個被譽為世界上人流往來最多的地點，吸引了許多國外觀光客慕名而來。現代人或許很難想像，在明治時代以前，是一片閑靜的農村。從當時的地圖可以看出，「上澀谷村」、「中澀谷村」、「下澀谷村」三個聚落周圍是大片的農田、茶園和梨園。



明治初期的澀谷周邊地圖。農田中央記載著聚落名（1）上澀谷村（2）中澀谷村（3）下澀谷村／出處：農研機構之歷史農業環境檢索系統

這三個村莊在1889（明治22）年實施町村制後合併為「澀谷村」，1909（明治42）年升格為「澀谷町」。根據1920（大正9）年第一次全國人口普查資料顯示，當時澀谷町人口為8萬1千人，是全國規模最大的「町」。也因澀谷車站正式啟用之故，使得大量人潮迅速湧入此地。

話說回來，為何此地叫澀谷呢？有以下幾種說法。

【地形：海岸說】

由舊名「鹽谷之里」逐漸演變為「澀谷」。據說在遠古時代，此地極有可能靠近海岸，只要深掘土壤便可取得鹽分。

【地形：河流低窪地說】

此處有河流經過，流域為凹型低窪地，亦即谷間地形。此外，河水中富含鐵質，呈現紅褐色（渋い色），因此「紅褐色河谷＝澀谷」一說應運而生。

此河流為澀谷川，現今仍保留自澀谷車站南側流經天現寺橋一段，長約2.4公里。其餘則埋入地下成排水道，現為下水道管線系統的一部分。澀谷川的支流河骨川，雖然知名度不高，但其流向參宮橋，是童謠《春之小川》的創作靈感來源。河骨川現今亦為下水道管線的一部分。

【人名：平安時代故事說】

平安時代後期，有一位武士抓到了闖入京都御所的盜賊而被天皇賜姓「澀谷」，而此地後來成為其領地。

地名研究學家谷川彰英認為，可信度最高的是由舊名「鹽谷之里」逐漸演變為「澀谷」的這個說法，亦即「地形：海岸說」。而河流流經溪谷一說，從地形上來看並未有不合理之處，因此也不排除這個說法。山手線最高點站是代代木車站，標高38.7公尺，從代代木地區往澀谷方向，大約會下降約15公尺，接著往惠比壽方向再次上升，如此看來，澀谷的確處於低谷地形中。