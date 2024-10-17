目黑（JY22）與目白（JY14）：與江戶守護神不動明王之特殊淵源

山手線「站名」故事

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要角色，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第3回要介紹「不動尊」（不動明王）所鎮守的兩個車站「目黑站」及「目白站」。標題中的JY22、JY14是JR東日本線的車站編號。