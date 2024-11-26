品川（JY25）：其實比新橋站更早開始營運的鐵路起始站

品川車站是山手線的起點

品川站與橫濱站（今JR櫻木町站）同為日本最古老的車站。自西元1872（明治5）年6月12日起正式營運，開啟了品川與橫濱之間的旅客運輸服務。

在日本，或許很多人受到《鐵道唱歌》歌詞「汽笛一聲響徹新橋～」的影響，認為日本第一個車站是「新橋」，但其實新橋站正式營運日是同年的10月14日，比品川站晚了4個月。

原本的計劃是先開通從新橋至橫濱的路段，不過，由於新橋至品川間的施工進度延遲，因此，品川站以「臨時營運」的方式先行啟用輸運服務。

第一代的品川車站大約位於現今車站南方約300公尺處的「八山下」地區。從歌川廣重的畫作《東京八山下海岸蒸氣車鐵道之圖》中可以看到，火車正行駛在鋪設於海面上的鐵軌上。西元1869（明治2）年，明治政府為了追求現代化，加速填海造陸工程，並在其上興建了鐵軌與品川車站。當時的品川站位於海岸邊。



《東京八山下海岸蒸氣車鐵道之圖》描繪了第一代車站時期的鐵道風貌（東京都立中央圖書館特別文庫室館藏）

之後，品川車站於1896（明治29）年搬遷至現址。搬遷後的車站樣貌可見標題圖片（鐵道博物館館藏）。儘管當時已設置多條鐵軌路線，但不變的是車站仍然與海相鄰。與現今品川車站的所在地相比，完全是無法想像的景致。

根據品川區公所的官網，進入大正時代後，「八山下海面的填海造陸申請漸漸增加，昭和初期甚至出現了大規模的填海造地」（明治維新後的品川）。

此外，在正式營運初期，品川站有一段時間並非屬於山手線的車站，而是新橋至橫濱間的停靠站。西元1885（明治18）年3月後，隨著品川至赤羽路段的開通，品川才正式納入山手線。這使得品川與東京東部可以一線抵達，並進一步開設了目黑站、澀谷站等，逐步形成環狀線的樣貌。

另外，品川站是山手線的「起點」，這是鐵道愛好者間眾所周知的事實。 收錄了日本各條鐵道資訊的《鐵道要覽》（國土交通省監修）中，亦明確記載了「以品川站為起點」，經由澀谷、新宿、池袋等車站，抵達「終點田端站」的說明。而且，在品川車站大廳也確實設置了一座標有山手線起點的「0公里距離標」。



品川站的0公里距離標，展示了該站為山手線的「起點」（PIXTA）

由此可知，一般我們所稱的山手線路段區間，嚴格來說是指從品川到田端間的20.6公里，而田端到東京間為東北本線的一部分、東京到品川間則是東海道本線的一部分。