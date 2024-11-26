品川（JY25）：其實比新橋站更早開始營運的鐵路起始站

品川（JY25）：其實比新橋站更早開始營運的鐵路起始站社會 生活 歷史 觀光旅遊
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品川車站是山手線的起點
品川站與橫濱站（今JR櫻木町站）同為日本最古老的車站。自西元1872（明治5）年6月12日起正式營運，開啟了品川與橫濱之間的旅客運輸服務。
在日本，或許很多人受到《鐵道唱歌》歌詞「汽笛一聲響徹新橋～」的影響，認為日本第一個車站是「新橋」，但其實新橋站正式營運日是同年的10月14日，比品川站晚了4個月。
原本的計劃是先開通從新橋至橫濱的路段，不過，由於新橋至品川間的施工進度延遲，因此，品川站以「臨時營運」的方式先行啟用輸運服務。
第一代的品川車站大約位於現今車站南方約300公尺處的「八山下」地區。從歌川廣重的畫作《東京八山下海岸蒸氣車鐵道之圖》中可以看到，火車正行駛在鋪設於海面上的鐵軌上。西元1869（明治2）年，明治政府為了追求現代化，加速填海造陸工程，並在其上興建了鐵軌與品川車站。當時的品川站位於海岸邊。
之後，品川車站於1896（明治29）年搬遷至現址。搬遷後的車站樣貌可見標題圖片（鐵道博物館館藏）。儘管當時已設置多條鐵軌路線，但不變的是車站仍然與海相鄰。與現今品川車站的所在地相比，完全是無法想像的景致。
根據品川區公所的官網，進入大正時代後，「八山下海面的填海造陸申請漸漸增加，昭和初期甚至出現了大規模的填海造地」（明治維新後的品川）。
此外，在正式營運初期，品川站有一段時間並非屬於山手線的車站，而是新橋至橫濱間的停靠站。西元1885（明治18）年3月後，隨著品川至赤羽路段的開通，品川才正式納入山手線。這使得品川與東京東部可以一線抵達，並進一步開設了目黑站、澀谷站等，逐步形成環狀線的樣貌。
另外，品川站是山手線的「起點」，這是鐵道愛好者間眾所周知的事實。 收錄了日本各條鐵道資訊的《鐵道要覽》（國土交通省監修）中，亦明確記載了「以品川站為起點」，經由澀谷、新宿、池袋等車站，抵達「終點田端站」的說明。而且，在品川車站大廳也確實設置了一座標有山手線起點的「0公里距離標」。
由此可知，一般我們所稱的山手線路段區間，嚴格來說是指從品川到田端間的20.6公里，而田端到東京間為東北本線的一部分、東京到品川間則是東海道本線的一部分。
品川站位於港區而非品川區之謎
另外有個知名的疑惑，亦即品川站位於「港區高輪3丁目」，而非「品川區」。這又是為什麼呢？
其實，品川車站的名稱源自於曾為東海道驛站之一的「品川宿」。距離日本橋2里（約為8公里）處，為當時重要的交通樞紐之地。
不過，品川「車站」卻蓋在距離「驛站」相當遙遠的地方，大約是1公里左右。據知名旅行及鐵道作家內田宗治推測，由於品川宿一帶有諸多住宿設施、民宅和商店，若要興建鐵路或車站勢必會遇到強制搬遷等問題，可能因此導致工程進度延宕。
1878（明治11）年，東京被劃分為15個區域，品川車站被編入「芝區」的南邊。而驛站品川宿的所在地則歸東京之外的荏原郡所有。車站與驛站，分屬於東京內部和外部兩地。
之後，東京於1932（昭和7）年時擴大規劃行政區域，增加了20個區，總數達到35個區。不過，由於第二次世界大戰帶來的巨大傷亡使得人口減少，因此將東京重新劃分為23個區域以盡量達到各區人口均衡（1947年／昭和22年8月）。儘管當時「品川區」就在不遠的南邊，但品川車站仍被編入港區內。
經過這一連串的行政區變更，遂形成今日這番複雜的局面——品川車站名為品川，車站本體卻位於港區。
至少在13世紀便已存在品川港
話說回來，「品川」這個地名的語源從何而來呢？儘管有諸多說法，大致上可歸納為以下兩種說法。
- 由於該區「具有良品地貌」，相較於隔壁村落的「高輪」，有「品輪」之稱。（新編武藏風土記）
- 目黑川舊名為「下無川」，逐漸演變為「品川」（南向茶話）
（參考文獻：《從車站名認識江戶・東京歷史 續篇》大石學、《東京地名由來辭典》竹內誠編、《東京23區地名由來》金子勤）
許多參考文獻認為「下無川」一說最為可信。也就是說，就現階段來看，「品川」名稱的由來很有可能是來自於「川」這個地形。
再者，品川這個地名最早出現在《田代文書》（1184年／元曆元年），而管理此地的豪族品川氏的名稱也記載於1223（貞應2）年的《關東下知狀》中。（資料來源：《東京地名由來辭典》）
一般認為，品川是在德川家康進入江戶後才逐漸繁榮發展起來，不過，歷史學家大石學則指出早在12至13世紀時，品川港已然存在，戰國時代時期，在後北條氏的統治下，該地作為重要的海上交通樞紐持續蓬勃發展。
都市史研究學家鈴木理生也提到，《圓覺寺文書》等文獻中記載了東京自13世紀起便擁有淺草港、江戶港、品川港等三大港口，當時港口有近30艘船隻停泊，同時也有負責海運貿易及貨物流通的商店等。（資料來源：《江戶・東京的地理與地名》）
甚至可以說，家康在進入江戶之前，便已知曉品川是個商業活動繁盛的貿易據點。在進行都市規劃時也考量到這點，並充分運用了品川的地理優勢。換句話說，如果沒有品川這個地方，江戶不可能成長到現今的規模，品川對江戶的發展至關重要。正因如此，我們便不難理解品川為何能夠日益壯大，成為日本數一數二的驛站了。
與幕末志士相關的史跡
正因品川得天獨厚的地理位置，使得它與許多重要歷史事件和人物息息相關。歷史學家安藤優一郎指出，尤其是幕末時期，諸多歷史事件皆與品川密不可分。
西元1862（文久2）年12月12日，位於品川車站南邊的風化區「土藏相模」，是長州志士們的聚集地，其中也包含高杉晉作與伊藤俊輔（之後的伊藤博文）等人。他們的目的是要燒毀附近正在興建的英國公使館。
由於當時風化區人來人往，非常適合作爲秘密謀畫行動的地方。後來燒毀公使館行動成功，後人於當時秘密集會場所的現址設立「土藏相模跡」的石碑，以見證這段歷史。
從品川車站沿著第一京濱公路往川崎方向走，有一座品川神社。在神社的社殿後方有板垣退助之墓。板垣是來自土佐藩的志士，是明治時代領導自由民權運動的人物。墓旁石碑上刻著他被刺客襲擊時所說的名言「板垣雖亡，但自由不會亡」。
另外，在驛站品川宿本陣遺址旁有一個靜謐的公園，名為「聖蹟公園」，此地與明治天皇有著歷史淵源。
在江戶時代，本陣為驛站中最高級的住宿設施。1868（明治元）年，隨著明治維新運動的推進，明治天皇從京都遷都東京的途中，曾經於此地落腳休息。公園名稱的「聖蹟」意指天皇出巡途中曾到訪此地的「神聖足跡」。
對於喜愛幕末及維新運動歷史的人而言，品川擁有許多饒富歷史意義且充滿迷人魅力的名勝地。
【關於品川車站】
- 正式營運日：1872（明治5）年6月12日
- 每日平均乘客數：24萬8650人（在30個車站中排名第5位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：京急本線，JR線則有山手線、東海道本線、京濱東北線、橫須賀線、東海道新幹線等
【參考文獻】
- 《明治維新後的品川》品川區
- 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治，實業之日本社
- 《東京地名由來辭典》竹內誠編，東京堂出版
- 《從車站名認識江戶・東京歷史 續篇》大石學，PFH新書
- 《東京23區地名由來》金子勤，幻冬舍
- 《江戶・東京的地理與地名》鈴木理生，日本實業出版社
- 《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版社
標題圖片：明治後期與海相鄰的品川車站。此照片拍攝於1896（明治29）年，是車站遷至現址後的照片，可以看到已設有多條鐵軌路線。（鐵道博物館館藏）