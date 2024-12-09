池袋（JY13）：車站名稱源自於大都會飯店附近，曾為農田灌溉用水的「丸池」

鐵路開通帶動了城鎮發展

池袋車站自西元1906（明治39）年4月1日起開始營運，由當時日本鐵道公司完成了田端至池袋間的路段，大塚站和巢鴨站也於同日正式啟用。

截至前一年11月止，共有11個車站正式營運，分別為新橋、品川、大崎、目黑、惠比壽、澀谷、新宿、目白、田端、上野、秋葉原。隨著池袋、大塚、巢鴨站的誕生，山手線的環狀線拼圖完成。順道一提，正式將之命名為「山手線」是前一年的11月20日。

另一方面，池袋車站也成為往赤羽站（1885年＝明治18年正式營運）方向的交匯站。在此之前，往橫濱方向的列車，品川車站是唯一的交匯站。

最初，原本預定以目白站為交匯站，但由於當地居民反對，因而選擇了池袋車站。正式營運初期，每日平均乘客數甚至不到100人（出處：《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾）。

車站附近的池袋村，自江戶時代起便是農村聚落。從農業環境技術研究中心的公開資料庫「歷史農業環境檢索系統」中，可以看到當時的明治初期地圖，放眼望去幾乎都是農田。1872（明治5）年，該區的人口普查記錄為205戶、居民1161人。主要種植茄子、大頭菜、牛蒡、紅蘿蔔等作物，供應給東京都的居民（出處：《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學）。



明治初期的池袋村。小方框為民宅，周圍標記的文字「畑」係指「農田」。（出處：農業環境技術研究中心「歷史農業環境檢索系統」）

後來，隨著車站的啟用，逐漸帶動了周邊地區的發展。東武東上線（1914年＝大正3年）和武藏野鐵道（現西武池袋線，1915年＝大正4年）兩家私鐵公司也跟隨日本鐵道公司腳步，以池袋為起點陸續通車，附近商家亦如雨後春筍般蓬勃發展。

學校建設也相繼跟進。創立於1874（明治7）年的立教大學，是一所以教授聖經故事和英語學習為宗旨的私塾，原校址位於築地居留地（現中央區明石町）附近，學校為了尋找更大的校園空間，遂於池袋購地，並於1918（大正7）年完成搬遷。過去曾於池袋設立學校的有：1901（明治34）年設立的真宗大學（現京都大谷大學）、1909（明治42）年設立的東京府豐島師範學校（現東京學藝大學）、1912（明治45）年設立的成蹊實務學校（現成蹊學園）等，這些學校都曾設立於池袋，後搬遷至其他地方。

關東大地震（1923年＝大正12年）發生後，有許多居民從重災區的市中心移居至池袋，促進了當地的住宅開發。為了順利進行災後重建，昭和初期也開始整修道路，如環狀線5號，即現今的明治通。

儘管第二次世界大戰的空襲將附近土地皆燒成焦土、滿目瘡痍，但此處地理位置得天獨厚，重建的速度也快人一步。西武、東武、三越這三家百貨公司重新整修、以及東西口站前廣場的重建工程順利進行，讓池袋逐漸恢復大型繁華商圈的風貌。這一連串的發展主要歸功於山手線池袋車站的誕生。



1953（昭和28）年，進行都市規劃的池袋車站前。圖片由東京都提供