池袋（JY13）：車站名稱源自於大都會飯店附近，曾為農田灌溉用水的「丸池」社會 生活 歷史 觀光旅遊
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鐵路開通帶動了城鎮發展
池袋車站自西元1906（明治39）年4月1日起開始營運，由當時日本鐵道公司完成了田端至池袋間的路段，大塚站和巢鴨站也於同日正式啟用。
截至前一年11月止，共有11個車站正式營運，分別為新橋、品川、大崎、目黑、惠比壽、澀谷、新宿、目白、田端、上野、秋葉原。隨著池袋、大塚、巢鴨站的誕生，山手線的環狀線拼圖完成。順道一提，正式將之命名為「山手線」是前一年的11月20日。
另一方面，池袋車站也成為往赤羽站（1885年＝明治18年正式營運）方向的交匯站。在此之前，往橫濱方向的列車，品川車站是唯一的交匯站。
最初，原本預定以目白站為交匯站，但由於當地居民反對，因而選擇了池袋車站。正式營運初期，每日平均乘客數甚至不到100人（出處：《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾）。
車站附近的池袋村，自江戶時代起便是農村聚落。從農業環境技術研究中心的公開資料庫「歷史農業環境檢索系統」中，可以看到當時的明治初期地圖，放眼望去幾乎都是農田。1872（明治5）年，該區的人口普查記錄為205戶、居民1161人。主要種植茄子、大頭菜、牛蒡、紅蘿蔔等作物，供應給東京都的居民（出處：《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學）。
後來，隨著車站的啟用，逐漸帶動了周邊地區的發展。東武東上線（1914年＝大正3年）和武藏野鐵道（現西武池袋線，1915年＝大正4年）兩家私鐵公司也跟隨日本鐵道公司腳步，以池袋為起點陸續通車，附近商家亦如雨後春筍般蓬勃發展。
學校建設也相繼跟進。創立於1874（明治7）年的立教大學，是一所以教授聖經故事和英語學習為宗旨的私塾，原校址位於築地居留地（現中央區明石町）附近，學校為了尋找更大的校園空間，遂於池袋購地，並於1918（大正7）年完成搬遷。過去曾於池袋設立學校的有：1901（明治34）年設立的真宗大學（現京都大谷大學）、1909（明治42）年設立的東京府豐島師範學校（現東京學藝大學）、1912（明治45）年設立的成蹊實務學校（現成蹊學園）等，這些學校都曾設立於池袋，後搬遷至其他地方。
關東大地震（1923年＝大正12年）發生後，有許多居民從重災區的市中心移居至池袋，促進了當地的住宅開發。為了順利進行災後重建，昭和初期也開始整修道路，如環狀線5號，即現今的明治通。
儘管第二次世界大戰的空襲將附近土地皆燒成焦土、滿目瘡痍，但此處地理位置得天獨厚，重建的速度也快人一步。西武、東武、三越這三家百貨公司重新整修、以及東西口站前廣場的重建工程順利進行，讓池袋逐漸恢復大型繁華商圈的風貌。這一連串的發展主要歸功於山手線池袋車站的誕生。
池袋西口曾有一個大水池
池袋的名稱由「池」和「袋」組成，意為袋狀窪地。其他尚有許多地名使用「池」或「袋」，像是溜池、池尻、或沼袋、袋田等地，皆表示容易積水的低窪地區。而實際上，這些區域過去確實多次遭遇水災。
然而，池袋實際上並不在低窪處，而是位於較高的台地上。文化文政時期（1804至1830年）所編纂的地方刊物《新編武藏風土記稿》中，也記載了「池袋村地勢較高」的描述。池袋海拔為32.34公尺，知名旅行及鐵道作家內田宗治先生在他的著作《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》中也提及，池袋就像一個位於山頂的車站。
換句話說，池袋並非好發水患的地區。那麼，池袋與水與窪地的關係為何？有兩種說法如下：
（1）「池袋村僅東北方有水田，那一帶為低窪地區，形狀似袋，村名或許由此而來」《新編武藏風土記稿》
（2）「池袋村名起源於往昔曾有巨大水池於此」《遊歷雜記》（文化年間之見聞記）
（1）的說法認為，池袋東北方的水田位於袋狀窪地一帶，因此池袋名稱可能源自於此。不過，地名研究學家谷川彰英表示，這個窪地位於現今上池袋3、4丁目到池袋本町3丁目附近，地理位置比較靠近東武東上線的北池袋站及埼京線的板橋站。過去谷端川曾流經此地，即使現在谷端川已埋入地下，種種跡象顯示該地與水息息相關，當時那一帶很可能是一片濕地。
（2）的「往昔巨大水池」意指池袋西口過去曾有一個大水池，人們稱它為「丸池」或「沼池」。《遊歷雜記》接著提到，「此池塘自中古時代起逐漸被填埋，大約三百多坪，西側盡頭為池袋和雜司谷的村落邊境，時常有水湧出」。
當時池袋西口附近的丸池面積約300多坪（約990平方公尺），不斷湧出水源，形成一條河流流往雜司谷方向。這條河流便是現在已地下化的弦卷川。
《遊歷雜記》中也記載，雜司谷村村民擁有這條河流的農田灌溉水源使用權利，而非池袋村民。雖然池袋村名緣由於此，但與池袋村民毫無關聯。原因很簡單，因為池袋村位於高處台地上，從丸池湧出的水並未流經池袋村。
儘管各自有理，但無論是（1）的「窪地地形說」還是（2）的「水池説」，哪一個正確仍未有定論，不過，池袋所在地的東京都豐島區則是採取（2）的說法。
此外，池袋這個地名在16世紀中期的戰國時代便已存在。統治關東地區的後北條氏編制了一部《小田原眾所領役帳》，其中記載了當時後北條部下太田康資的領地範圍為池袋一帶。
進入江戶時代後，池袋成為幕府領地，根據《記錄御用所本》（由幕府編纂整理曾交辦給旗本的文件）記載，自1625（寬永2）年起，由幕府指定多名旗本武士共同管理該地。這種管理模式成為江戶周邊地區的特色。（出處：《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學）
在旗本武士的經營下，池袋地區稻米生產量穩定成長，天保年間（1831～1845）甚至達到了江戶初期的四倍，稻米收穫量約為600石。可以說，池袋的發展潛力早在江戶時代便漸漸展露頭角。
「池袋地名典故之池」的石碑
或許由於直到明治初期，池袋一帶盡是農村的關係，因此附近並沒有什麼特殊的名勝景點。真要說的話，有個地方還保有前面說法（2）提到的關於池袋命名的由來。
在池袋西口的東京池袋大都會飯店附近，有一個前池袋史跡公園。原名為「前池袋公園」，隨著後來周邊地區都市更新及下水道工程，因而關閉。而園內僅存的一小部分丸池也被填埋，完全消失了蹤影。
因此，1998（平成10）年將前池袋史跡公園遷址並重新開放園區，同時樹立「池袋地名典故之池」的石碑，以紀念曾經存在於此的丸池。
對幾乎沒有保留江戶和明治時代遺跡的池袋地區而言，此石碑無疑是一個重要的歷史文物。
【關於池袋車站】
- 正式營運日：1906年（明治39年）4月1日
- 每日平均乘客數：45萬8791人（在30個車站中排名第2位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：東京地下鐵丸之內線、有樂町副都心線、西武池袋線、東武東上線，JR線則有山手線、埼京線、湘南新宿線等
【參考文獻】
- 《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學，PHP新書
- 《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井健爾，日本實業出版社
- 《東京・江戶地名由來探訪》谷川彰英，bestsellers新書
- 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治，實業之日本社
標題圖片：1965（昭和40）年左右的池袋車站東口及西武百貨公司（鐵道博物館館藏）