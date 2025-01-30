山手線「站名」故事

新宿（JY17）：以「新的宿場町」命名的巨大交通樞紐

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山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要樞紐，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第七回要介紹擁有世界第一乘客數並獲得金氏世界紀錄認證的新宿車站。標題中的JY17是JR東日本線的車站編號。
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比澀谷更晚開發的區域

新宿車站自1885（明治18）年3月1日起正式營運。當時隸屬於日本鐵道品川線，為連接品川至赤羽間的車站之一。此路線便是山手線的前身。

開通當時的西新宿和歌舞伎町一帶為「角筈村」，在1888（明治21）年實施町村制度後，該區便更名為「南豐島郡淀橋町大字角筈字渡邊」。

在正式營運39年後的1920（大正9）年，進行了第一次的全國人口普查，當時人口為4萬人，在全國「町」中排名66位。與新宿車站同一天啟用的澀谷站周邊之「澀谷町」人口則為8萬1000人（同前述普查），為全國首位。與澀谷相比，新宿的開發晚了一些。

然而，自1889（明治22）年甲武鐵道（現中央線的一部份）正式開通後，1916（大正5）年京王線、1927（昭和2）年小田急線也相繼完工正式營運，新宿這個巨大的交通樞紐逐漸成形。1952（昭和27）年西武新宿線的高田馬場至新宿區間也開通，促進了新宿的發展。

這一波改變也帶來新浪潮，1920（大正9）年電影院武藏野館進駐新宿區，許多電影院和劇場如雨後春筍般出現。進入昭和時代後，三越新宿MARKET和伊勢丹吳服店等百貨公司也紛紛進駐。

儘管第二次世界大戰的空襲將新宿一帶化為一片焦土，但戰後仍有人提出興建歌舞伎劇場的計劃。雖然最後計劃因缺乏資金而告終，不過取而代之建立了演歌的殿堂——新宿KOMA劇場。儘管一開始的計劃無法如願以償，但「歌舞伎町」這個名字卻保留了下來。除了新宿KOMA劇場外，還有許多電影院和舞廳也相繼開設，使「歌舞伎町」發展成大型商業娛樂區，迄今仍擁有極大魅力，吸引人們前往朝聖。

1958（昭和33）年左右的新宿車站西口。右邊為淀橋淨水場的大型儲水池（《甦醒的東京》國立國會圖書館館藏）
1958（昭和33）年左右的新宿車站西口。右邊為淀橋淨水場的大型儲水池（《甦醒的東京》國立國會圖書館館藏）

內藤新宿和四谷大木戶

新宿車站的名稱源自於宿場町的「內藤新宿」。文化文政時期（西元1804至1830年）所編纂的地方刊物《新編武藏風土記稿》中，記載了「曾賞賜給內藤大和守的部分土地被分割，成為上地（指提交給幕府管理的土地）」。

甲州街道是著名的五街道之一，其最初的宿場町為高井戶宿。由於距離起點日本橋有4里之遠（約16公里），因此，幕府決定收回譜代大名（指長年仕奉德川家的家臣）內藤氏偌大受封領地的一部分，將之改建為新的宿場，於是「內藤新宿」就此誕生。

江戶時代的宿場町裡，有專門招待往來宿場男子的「飯盛女（即遊女，指風俗女子）」。是當時著名紅燈區，生意相當興隆，但或許幕府擔心風紀穢亂導致社會問題，自1718（享保3）年起，令內藤新宿的宿場暫停營業，長達54年。不過，若排除這段空窗期，內藤新宿與品川（東海道）、板橋（中山道）、千住（日光及奧州道中）並列為「江戶四宿」，帶動當地經濟繁榮。

《江戶名所圖會》的內藤新宿。左圖中站立於店門口的女性們，或許是飯盛女（遊女）吧。國立國會圖書館館藏
《江戶名所圖會》的內藤新宿。左圖中站立於店門口的女性們，或許是飯盛女（遊女）吧。國立國會圖書館館藏

內藤新宿周邊還有四谷大木戶（檢查站）和水番屋（水資源管理站）。

四谷大木戶是進出江戶的檢查站，位於今新宿區四谷4丁目十字路口。江戶時代其主要功能為管制「入鐵炮」（禁止槍砲攜入）和「出女」（禁止參勤交代時留守於江戶的大名之妻逃跑）。

另一方面，水番屋（水資源管理站）是玉川上水的終點。玉川上水是一條全長約43公里的人工水道，起點為今東京都羽村市。由於這條水道並非地下水道，因此在引入江戶市區供民眾使用前，必須要清理水道上的垃圾，做好衛生控管。而位於四谷大木戶的水番屋便肩負此重責大任。

《江戶名所圖會》的四谷大木戶。石垣牆後方即為水番屋。國立國會圖書館館藏
《江戶名所圖會》的四谷大木戶。石垣牆後方即為水番屋。國立國會圖書館館藏

四谷大木戶石碑位於四谷4丁目十字路口（PIXTA）
四谷大木戶石碑位於四谷4丁目十字路口（PIXTA）

《上水記》中描繪從上方角度俯瞰水番屋。國立公文書館館藏
《上水記》中描繪從上方角度俯瞰水番屋。國立公文書館館藏

因此，內藤新宿及其周邊地區成為了江戶時代不可或缺的基礎建設據點。進入明治時代後，政府將此處視為鐵道建設重點區域，這是理所當然的。

不過，其實當時新宿車站所在的角筈村，距離內藤新宿和四谷大木戶有900公尺之遙，或許是因為角筈地區的土地較容易取得的緣故，才會選擇此處進行建設吧。另外，當時已有山手線的興建計畫，考量環狀線鐵軌鋪設工程，角筈的地理條件更為適合。

新宿與「水」令人意外卻深厚的關係

前面提到「南豐島郡淀橋町大字角筈字渡邊」，其中的「淀橋」是很久以前就存在的橋樑名稱。

這座橋原本位於今新宿區和中野區交界處，據說是第三代將軍家光來此地獵鷹時，認為周遭風景與山城國（現京都府）的淀這個地方很相似，因此命名為「淀橋」。但這只是其中一個關於淀橋名稱由來的說法，其真實性有待商榷。

之後，「淀橋」成為現今新宿西口一帶的地名，而在確立「新宿區」這個名稱之前，也曾使用過「淀橋區」。順道一提，拜昭和時代朗朗上口的廣告歌曲「新宿西口站前相機就是淀橋相機」所賜，「YODOBASHI CAMERA（淀橋相機，友都八喜）」成為家喻戶曉的品牌，而此品牌名稱正是從該地名而來。

關於「角筈」、「渡邊」兩地地名由來，據傳是當時的村長渡邊與兵衛（或興兵衛）曾經攜帶帶有鹿角的杖，也有傳聞說是因為與兵衛那有如獸角和矢筈（先端為V字形的棒狀工具）的奇特髮型有關。

現在「角筈」這個地名雖已不復存在，但我們可以從新宿站東口與西口間的「角筈地下連通道」一窺歷史曾經留下的痕跡。而位於新宿中央公園一隅的十二社熊野神社，據說源自於紀州的熊野三山，創建於應永年間（1394年至1428年），另一個說法是由渡邊與兵衛積極募款所建造而成。

十二社熊野神社（PIXTA）
十二社熊野神社（PIXTA）

刻有大田南畝銘文的水鉢（PIXTA）
刻有大田南畝銘文的水鉢（PIXTA）

在神社境內，有一個新宿區指定有形文化財，那是刻有江戶時代後期的知名狂歌師大田南畝（1749年至1823年）銘文的水鉢。水鉢左側有「淀橋」的字樣。新宿中央公園曾為淀橋所在地，亦是水景名勝地。此地區過去曾擁有豐沛水源，也是江戶居民的休憩場所。據說還曾有大大小小的瀑布及水車小屋設置於此。

《繪本江戶土產》中描繪淀橋的大瀑布。國立國會圖書館館藏
《繪本江戶土產》中描繪淀橋的大瀑布。國立國會圖書館館藏

1886（明治19）年，玉川上水的水源引發霍亂，造成超過9800人死亡的嚴重災情。因此，明治政府開始進行現代化水道整建工程，並建立淨水處理廠。現今的高樓大廈區域，從1898（明治31）年蓄水池完工至1965（昭和40）年遷移的這段期間，曾是水量豐沛的儲水池區。

停止運作的淀橋淨水場。新宿副都心高樓大廈區域59年前的景象。（1965年4月拍攝）時事通信社
停止運作的淀橋淨水場。新宿副都心高樓大廈區域59年前的景象。（1965年4月拍攝）時事通信社

整座淨水場佔地34萬平方公尺，約七個東京巨蛋大小。從淨水場內的「西式涼亭・富士見台六角堂」可眺望遠方的富士山。此涼亭是員工休息區，迄今仍完整保存於新宿區中央公園內。

另外一個與水有關的歷史文物，是靜靜矗立於新宿ALTA大樓前廣場的馬水槽（牛馬用飲水槽）。

新宿東口廣場的馬水槽。鮮少有人知道它的存在（PIXTA）
新宿東口廣場的馬水槽。鮮少有人知道它的存在（PIXTA）

政府為了進行水道整備工程，派遣土木技師中嶋銳治前往歐洲，學習西歐的先進技術。這個馬水槽，便是中嶋於研修期間，受倫敦水槽協會獲贈之物。水槽原先設置在舊東京市政府（現東京國際論壇大樓）的對面，提供那些拉馬車的馬匹們飲用。馬水槽屢次被搬遷，不但經歷關東大地震，也經歷過第二次世界大戰，於1957（昭和32）年起保存在淀橋淨水場。到了1964（昭和39）年，馬水槽最終落腳於新宿站東口廣場現址。

當然，水槽已不再有水，現在則以「眾人的泉源」之名，繼續述說歷史的回憶。

【關於新宿車站】

  • 正式營運日：1885（明治18）年3月1日
  • 每日平均乘客數：60萬2558人（在30個車站中排名第1位／2022年度JR東日本調查）
  • 轉乘路線： 東京地下鐵丸之內線、都營新宿線及大江戶線、京王線及京王新線、小田急小田原線、西武新宿線（徒步約5分），JR線則有總武線、中央線、中央本線、埼京線、湘南新宿線

【參考文獻】

  • 《從車站名認識江戶・東京歷史 續篇》大石學，PHP新書
  • 《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井建爾，日本實業出版社
  • 《東京・江戶地名由來探訪》谷川彰英，bestsellers新書
  • 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治，實業之日本社

標題圖片：明治末期的新宿車站甲州口（右側建築／現今南口）及站內列車停車場。陸橋為甲州街道。此車站建築為1906（明治39）年遷移至此，初代則位於現今東口的LUMINE EST。（鐵道博物館館藏）

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