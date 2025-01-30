新宿（JY17）：以「新的宿場町」命名的巨大交通樞紐

新宿（JY17）：以「新的宿場町」命名的巨大交通樞紐歷史 觀光旅遊 社會 文化 生活
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比澀谷更晚開發的區域
新宿車站自1885（明治18）年3月1日起正式營運。當時隸屬於日本鐵道品川線，為連接品川至赤羽間的車站之一。此路線便是山手線的前身。
開通當時的西新宿和歌舞伎町一帶為「角筈村」，在1888（明治21）年實施町村制度後，該區便更名為「南豐島郡淀橋町大字角筈字渡邊」。
在正式營運39年後的1920（大正9）年，進行了第一次的全國人口普查，當時人口為4萬人，在全國「町」中排名66位。與新宿車站同一天啟用的澀谷站周邊之「澀谷町」人口則為8萬1000人（同前述普查），為全國首位。與澀谷相比，新宿的開發晚了一些。
然而，自1889（明治22）年甲武鐵道（現中央線的一部份）正式開通後，1916（大正5）年京王線、1927（昭和2）年小田急線也相繼完工正式營運，新宿這個巨大的交通樞紐逐漸成形。1952（昭和27）年西武新宿線的高田馬場至新宿區間也開通，促進了新宿的發展。
這一波改變也帶來新浪潮，1920（大正9）年電影院武藏野館進駐新宿區，許多電影院和劇場如雨後春筍般出現。進入昭和時代後，三越新宿MARKET和伊勢丹吳服店等百貨公司也紛紛進駐。
儘管第二次世界大戰的空襲將新宿一帶化為一片焦土，但戰後仍有人提出興建歌舞伎劇場的計劃。雖然最後計劃因缺乏資金而告終，不過取而代之建立了演歌的殿堂——新宿KOMA劇場。儘管一開始的計劃無法如願以償，但「歌舞伎町」這個名字卻保留了下來。除了新宿KOMA劇場外，還有許多電影院和舞廳也相繼開設，使「歌舞伎町」發展成大型商業娛樂區，迄今仍擁有極大魅力，吸引人們前往朝聖。
內藤新宿和四谷大木戶
新宿車站的名稱源自於宿場町的「內藤新宿」。文化文政時期（西元1804至1830年）所編纂的地方刊物《新編武藏風土記稿》中，記載了「曾賞賜給內藤大和守的部分土地被分割，成為上地（指提交給幕府管理的土地）」。
甲州街道是著名的五街道之一，其最初的宿場町為高井戶宿。由於距離起點日本橋有4里之遠（約16公里），因此，幕府決定收回譜代大名（指長年仕奉德川家的家臣）內藤氏偌大受封領地的一部分，將之改建為新的宿場，於是「內藤新宿」就此誕生。
江戶時代的宿場町裡，有專門招待往來宿場男子的「飯盛女（即遊女，指風俗女子）」。是當時著名紅燈區，生意相當興隆，但或許幕府擔心風紀穢亂導致社會問題，自1718（享保3）年起，令內藤新宿的宿場暫停營業，長達54年。不過，若排除這段空窗期，內藤新宿與品川（東海道）、板橋（中山道）、千住（日光及奧州道中）並列為「江戶四宿」，帶動當地經濟繁榮。
內藤新宿周邊還有四谷大木戶（檢查站）和水番屋（水資源管理站）。
四谷大木戶是進出江戶的檢查站，位於今新宿區四谷4丁目十字路口。江戶時代其主要功能為管制「入鐵炮」（禁止槍砲攜入）和「出女」（禁止參勤交代時留守於江戶的大名之妻逃跑）。
另一方面，水番屋（水資源管理站）是玉川上水的終點。玉川上水是一條全長約43公里的人工水道，起點為今東京都羽村市。由於這條水道並非地下水道，因此在引入江戶市區供民眾使用前，必須要清理水道上的垃圾，做好衛生控管。而位於四谷大木戶的水番屋便肩負此重責大任。
因此，內藤新宿及其周邊地區成為了江戶時代不可或缺的基礎建設據點。進入明治時代後，政府將此處視為鐵道建設重點區域，這是理所當然的。
不過，其實當時新宿車站所在的角筈村，距離內藤新宿和四谷大木戶有900公尺之遙，或許是因為角筈地區的土地較容易取得的緣故，才會選擇此處進行建設吧。另外，當時已有山手線的興建計畫，考量環狀線鐵軌鋪設工程，角筈的地理條件更為適合。
新宿與「水」令人意外卻深厚的關係
前面提到「南豐島郡淀橋町大字角筈字渡邊」，其中的「淀橋」是很久以前就存在的橋樑名稱。
這座橋原本位於今新宿區和中野區交界處，據說是第三代將軍家光來此地獵鷹時，認為周遭風景與山城國（現京都府）的淀這個地方很相似，因此命名為「淀橋」。但這只是其中一個關於淀橋名稱由來的說法，其真實性有待商榷。
之後，「淀橋」成為現今新宿西口一帶的地名，而在確立「新宿區」這個名稱之前，也曾使用過「淀橋區」。順道一提，拜昭和時代朗朗上口的廣告歌曲「新宿西口站前相機就是淀橋相機」所賜，「YODOBASHI CAMERA（淀橋相機，友都八喜）」成為家喻戶曉的品牌，而此品牌名稱正是從該地名而來。
關於「角筈」、「渡邊」兩地地名由來，據傳是當時的村長渡邊與兵衛（或興兵衛）曾經攜帶帶有鹿角的杖，也有傳聞說是因為與兵衛那有如獸角和矢筈（先端為V字形的棒狀工具）的奇特髮型有關。
現在「角筈」這個地名雖已不復存在，但我們可以從新宿站東口與西口間的「角筈地下連通道」一窺歷史曾經留下的痕跡。而位於新宿中央公園一隅的十二社熊野神社，據說源自於紀州的熊野三山，創建於應永年間（1394年至1428年），另一個說法是由渡邊與兵衛積極募款所建造而成。
在神社境內，有一個新宿區指定有形文化財，那是刻有江戶時代後期的知名狂歌師大田南畝（1749年至1823年）銘文的水鉢。水鉢左側有「淀橋」的字樣。新宿中央公園曾為淀橋所在地，亦是水景名勝地。此地區過去曾擁有豐沛水源，也是江戶居民的休憩場所。據說還曾有大大小小的瀑布及水車小屋設置於此。
1886（明治19）年，玉川上水的水源引發霍亂，造成超過9800人死亡的嚴重災情。因此，明治政府開始進行現代化水道整建工程，並建立淨水處理廠。現今的高樓大廈區域，從1898（明治31）年蓄水池完工至1965（昭和40）年遷移的這段期間，曾是水量豐沛的儲水池區。
整座淨水場佔地34萬平方公尺，約七個東京巨蛋大小。從淨水場內的「西式涼亭・富士見台六角堂」可眺望遠方的富士山。此涼亭是員工休息區，迄今仍完整保存於新宿區中央公園內。
另外一個與水有關的歷史文物，是靜靜矗立於新宿ALTA大樓前廣場的馬水槽（牛馬用飲水槽）。
政府為了進行水道整備工程，派遣土木技師中嶋銳治前往歐洲，學習西歐的先進技術。這個馬水槽，便是中嶋於研修期間，受倫敦水槽協會獲贈之物。水槽原先設置在舊東京市政府（現東京國際論壇大樓）的對面，提供那些拉馬車的馬匹們飲用。馬水槽屢次被搬遷，不但經歷關東大地震，也經歷過第二次世界大戰，於1957（昭和32）年起保存在淀橋淨水場。到了1964（昭和39）年，馬水槽最終落腳於新宿站東口廣場現址。
當然，水槽已不再有水，現在則以「眾人的泉源」之名，繼續述說歷史的回憶。
【關於新宿車站】
- 正式營運日：1885（明治18）年3月1日
- 每日平均乘客數：60萬2558人（在30個車站中排名第1位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線： 東京地下鐵丸之內線、都營新宿線及大江戶線、京王線及京王新線、小田急小田原線、西武新宿線（徒步約5分），JR線則有總武線、中央線、中央本線、埼京線、湘南新宿線
【參考文獻】
- 《從車站名認識江戶・東京歷史 續篇》大石學，PHP新書
- 《東京地理地名事典：探索地圖上不為人知的東京歷史》淺井建爾，日本實業出版社
- 《東京・江戶地名由來探訪》谷川彰英，bestsellers新書
- 《東京周邊地區的地形與車站名稱的秘密》內田宗治，實業之日本社
標題圖片：明治末期的新宿車站甲州口（右側建築／現今南口）及站內列車停車場。陸橋為甲州街道。此車站建築為1906（明治39）年遷移至此，初代則位於現今東口的LUMINE EST。（鐵道博物館館藏）