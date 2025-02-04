惠比壽（JY21）：全國罕見以「啤酒」為名的車站

以啤酒出貨專用車站起家

惠比壽的車站名稱源自於札幌啤酒的產品「惠比壽啤酒」。

現在的惠比壽花園廣場所在地過去為日本麥酒釀造工廠，也是札幌啤酒的前身。1890（明治23）年推出的啤酒便是「惠比壽麥酒」。



明治時期的日本麥酒釀造的啤酒工廠。《日本之名勝》（明治33年出版）國立國會圖書館館藏

「惠比壽」這個地名原本並不存在。一開始是啤酒公司搭配象徵商業繁榮的神明——惠比壽神的意象，為啤酒商品命名，最終演變為車站名稱，是相當罕見的案例。

此外，雖然惠比壽花園廣場札幌啤酒總公司旁有個惠比壽神社，但並非因此而取名。因為該神社是在1893（明治26）年啤酒產品發售之後，日本麥酒釀造公司才從惠比壽總本宮的西宮神社請來當作守護神而興建的。

車站的西邊也有一座惠比壽神社，這座神社原名為天津神社，1959（昭和34）年因都市計劃遷移至現址，與此同時變更為共同奉祀惠比壽神。追溯這兩個神社的由來，其實都與惠比壽啤酒有關。

惠比壽車站正式營運日為1901（明治34）年2月25日。當初是由民營的日本鐵道公司負責經營，專門用於啤酒出貨。貨物站址位於豐多摩郡澀谷村大字下澀谷字，此時，沒有任何名為「惠比壽」的地名。

1906（明治39）年，車站搬遷了約300公尺，同年，日本鐵道公司國有化後，才開始旅客載運服務。三年後的1909（明治42）年，惠比壽車站正式納入山手線。



1906（明治39）年開始載客服務的惠比壽車站月台及軌道。後方為啤酒工廠的煙囪。（圖片由澀谷區公所提供）

1928（昭和3）年後，正式採用「惠比壽」為地名，並出現名為「惠比壽通」的街道。後來，周圍街區也開始採用「惠比壽○丁目」，且範圍逐漸向外擴展。

像豐田（愛知縣）和日立（茨城縣），企業名成為地名的例子所在多有，但商品名成為車站名，甚至進一步發展成地名的情況，實為罕見。近年某護髮產品公司取得了千葉縣銚子電鐵車站的命名權，因此誕生了「髮毛黑生站」這個奇特的車站名稱，不過它的品牌滲透力卻遠遠不及惠比壽啤酒。