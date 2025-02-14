原宿（JY19）：古時顯示「宿場」的舊地名從地圖上消失，只留下車站名稱

傳統與海外文化共存之地

原宿車站的復古西歐式木造站體，曾是代表東京的知名建築物，不過卻在2020年3月拆除改建新車站建築。儘管許多人認為讓充滿古色古香的車站就此走入歷史很可惜，因舊建築已不符合現代防火標準，不得已才做了此艱難決定。預計2026年完工的複合式商場會重新打造舊車站的部分樣貌。



舊原宿車站木造建築（時事，2016年10月6日拍攝）

原宿車站於1906（明治39）年正式營運之初，位置大概在現址北方500公尺處。一開始是以貨物運輸為主，到了1924年（大正13）年，隨著明治神宮的興建而遷移至現在位置。被拆除的復古車站建築實際上是第二代。

由於搬遷後的原宿車站成為明治神宮的入口，每日載客量驟增至4000人。第一代車站載客量僅650人，而且使用者大部分是在代代木練兵場（代代木公園）工作的軍人。換句話說，它並非一般民眾所熟悉的車站（《澀谷故事》關根光男，東京女學館小學校）。

原宿車站的歷史與明治神宮息息相關。明治神宮乃祭祀明治天皇和皇后（昭憲皇太后），佔地約22萬坪（72公頃）。江戶時代為彥根藩（井伊家）的次要宅邸，明治政府買下後，成為天皇的領地，於1920（大正9）年建造明治神宮。



原宿的發展始於明治神宮的興建 （PIXTA）

在明治神宮種植十萬棵樹的「森林鎮守」計畫也順利進行。目的是希望樹木種植後，不再進行人為干預，讓樹木自然生長，而這樣的理念使得明治神宮成為東京最大規模的「聖地」及「能量場」。明治神宮的新春參拜人數，在日本國內的神社寺院中首屈一指，2009年新年期間，光是初一至初三新春參拜人數即高達319萬人。

另一方面，時尚購物商圈「表參道」雖為明治神宮的參拜道路，但在第二次世界大戰後美軍佔領下，代代木公園內設立了美軍軍營和軍屬居住區「華盛頓高地」，強烈衝擊了這一帶的文化，各種美式商店和設施迅速崛起。代表性建築為同潤會公寓（2003年拆除）。

1970年代中期起，竹下通逐漸轉型為商店街。竹下通名稱來自舊地名「竹下町」，此舊名僅使用至1965年，而後依新規定改名。「竹下」意指地勢較低之地，街道入口處的下坡正好可以證明。1979年，以大膽獨特服裝亮相跳舞的「竹子族」蔚為風潮，吸引了許多年輕人聚集，因而成為年輕人文化的發源地。

原宿與信仰崇拜的神宮及美軍居住區比鄰而居，正因如此，方能巧妙融合傳統與年輕文化、神聖與世俗，造就了如此個性鮮明且充滿奇妙氛圍的地方。原宿車站作為二者的入口，近百年來始終守護著木造車站建築。如此與眾不同的山手線車站，除了原宿也找不到第二個了。