原宿（JY19）：古時顯示「宿場」的舊地名從地圖上消失，只留下車站名稱

原宿（JY19）：古時顯示「宿場」的舊地名從地圖上消失，只留下車站名稱社會 文化 生活 歷史 觀光旅遊
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傳統與海外文化共存之地
原宿車站的復古西歐式木造站體，曾是代表東京的知名建築物，不過卻在2020年3月拆除改建新車站建築。儘管許多人認為讓充滿古色古香的車站就此走入歷史很可惜，因舊建築已不符合現代防火標準，不得已才做了此艱難決定。預計2026年完工的複合式商場會重新打造舊車站的部分樣貌。
原宿車站於1906（明治39）年正式營運之初，位置大概在現址北方500公尺處。一開始是以貨物運輸為主，到了1924年（大正13）年，隨著明治神宮的興建而遷移至現在位置。被拆除的復古車站建築實際上是第二代。
由於搬遷後的原宿車站成為明治神宮的入口，每日載客量驟增至4000人。第一代車站載客量僅650人，而且使用者大部分是在代代木練兵場（代代木公園）工作的軍人。換句話說，它並非一般民眾所熟悉的車站（《澀谷故事》關根光男，東京女學館小學校）。
原宿車站的歷史與明治神宮息息相關。明治神宮乃祭祀明治天皇和皇后（昭憲皇太后），佔地約22萬坪（72公頃）。江戶時代為彥根藩（井伊家）的次要宅邸，明治政府買下後，成為天皇的領地，於1920（大正9）年建造明治神宮。
在明治神宮種植十萬棵樹的「森林鎮守」計畫也順利進行。目的是希望樹木種植後，不再進行人為干預，讓樹木自然生長，而這樣的理念使得明治神宮成為東京最大規模的「聖地」及「能量場」。明治神宮的新春參拜人數，在日本國內的神社寺院中首屈一指，2009年新年期間，光是初一至初三新春參拜人數即高達319萬人。
另一方面，時尚購物商圈「表參道」雖為明治神宮的參拜道路，但在第二次世界大戰後美軍佔領下，代代木公園內設立了美軍軍營和軍屬居住區「華盛頓高地」，強烈衝擊了這一帶的文化，各種美式商店和設施迅速崛起。代表性建築為同潤會公寓（2003年拆除）。
1970年代中期起，竹下通逐漸轉型為商店街。竹下通名稱來自舊地名「竹下町」，此舊名僅使用至1965年，而後依新規定改名。「竹下」意指地勢較低之地，街道入口處的下坡正好可以證明。1979年，以大膽獨特服裝亮相跳舞的「竹子族」蔚為風潮，吸引了許多年輕人聚集，因而成為年輕人文化的發源地。
原宿與信仰崇拜的神宮及美軍居住區比鄰而居，正因如此，方能巧妙融合傳統與年輕文化、神聖與世俗，造就了如此個性鮮明且充滿奇妙氛圍的地方。原宿車站作為二者的入口，近百年來始終守護著木造車站建築。如此與眾不同的山手線車站，除了原宿也找不到第二個了。
曾有忍者住過原宿？
從原宿的「宿」可以知道，此處原本為「宿場」，但並不屬於五街道。而是連接鎌倉幕府重要據點相模國（神奈川縣）和武藏國（東京、埼玉）的古道——鎌倉街道的宿場。
《新編武藏風土記稿》中記載「鎌倉道通奧州，沿途設驛，故名原宿」。「原」字據說源自於這一帶曾是充滿茅草和芒草的「原野」，但目前仍未找到確切的文獻佐證。
而說到與鎌倉的關係，鎌倉幕府開創者源賴朝的高祖父源義家，與原宿有著深厚淵源。傳聞當時義家受到京都朝廷命令，要平定奧州內亂，於是他召集關東兵馬，在龍岩寺門口進行閱兵儀式。這個地方便是現在的龍巖寺，距離原宿車站東方約1.2公里。
源義家於1083（永保3）年「後三年之役」出征奧州，很可能是指當時的這場戰役。
隨著時代變遷，到了後北條氏統治關東的16世紀中期，《小田原眾所領役帳》中記載了「江戶原宿」的文字，顯示「原宿」這個地名在戰國時代便已存在（《澀谷區史》澀谷區編纂）。
接著進入江戶時代前期，發現似乎曾有伊賀眾（伊賀忍者）在此群居的跡象。1582（天正10）年本能寺之變後，德川家康逃離京都返回主要領地三河國尋求庇護，途中經過伊賀，故稱「伊賀之越」。而協助家康返國的便是伊賀國（三重縣西部）的伊賀眾。
家康建立幕府後，召集伊賀眾來到江戶，並賞賜給他們部分的原宿村，這片土地即為「隱田村」。「隱田」意指隱密之處，一般提到伊賀眾即是指「忍者」，因此後來人們認為此地名暗示其秘密的身份。如今原宿車站往北徒步約15分的地方，仍保留著一座穩田神社。
進入明治時代後，原宿的正式地名為「豐多摩郡千駄谷村大字原宿」，而原宿車站所在地為「大字原宿字石田」。不過，隨著昭和40年代初期實施地址變更以來，原宿跟隱田都改成「神宮前」，這兩個地名就此從地圖上消失，僅留下車站名。
表參道有座善光寺？
原宿車站除了山手線外，還有其他兩個月台直到最近都還有使用，兩者都是可從山手線車窗看見的知名景點。
其中一個是臨時月台，設置目的為緩解初一到初三的新春參拜人潮，而剪票口也與明治神宮入口相連。隨著車站改建，臨時月台的使命於2020（令和2）年正式結束，成為山手線外環線列車的月台。
另一個是皇室專用的上下車月台，俗稱「宮廷月台」。它設置在山手線月台東北方約200公尺處，迄今仍保留著。此月台於1925（大正14）年完工，當昭和天皇需要靜養或執行公務時，會由此月台搭乘列車前往目的地。
從宮廷月台出發的列車，使用的是過去載運貨物的軌道。不過，由於近年來埼京線、湘南新宿線、成田特快線等共同使用山手線貨物軌道，運行班次過密，變得相當繁忙。而隨著東北新幹線、上越新幹線等的開通，從東京車站出發前往各地亦更加便捷，因此，自2001（平成13）年最後一次使用宮廷月台後，剪票閘門也就此關閉。
儘管如此，宮廷月台並未廢止，因為據傳宮內廳曾指示如有重要國賓訪日時，可於此月台搭車前往各城市（朝日新聞2010年8月31日）。
再介紹另一個鮮為人知的佛寺，善光寺，創建於1601年（慶長6年。最初位於谷中），位於表參道和青山通十字路口後方（港區北青山3丁目），是長野善光寺的分院。這座擁有400年歷史的古老寺廟，距離表參道之丘（表參道Hills）約280公尺。
這座寺院是信州的總寺院上人（住持）來訪江戶時的居所，上人會由此處通勤，到江戶城服務，同時向將軍請安。此外，這座歷史悠久的寺院也是江戶城大奧女性們信仰之皈依處（《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版社）。
這裡還有一座幕末蘭學者高野長英的紀念碑。 他是西博德醫生（Philipp Franz von Siebold）的學生，因批評幕府的海防政策，被判處終身監禁，此即「蠻社之獄」（1839／天保10年）。
長英後來成功逃獄，流亡四處，最後隱居在青山善光寺附近，但在1850（嘉永3）年被奉行所（江戶時代之地方行政機關）的官員發現，選擇自盡。進入明治時代後，開始有人讚揚長英的功績，使其名譽得以恢復，並在善光寺為他設立紀念碑。紀念碑文則由勝海舟撰寫。
原宿不僅僅是流行時尚代名詞，同時也蘊藏著豐富迷人的歷史。
【關於原宿車站】
- 正式營運日：1906（明治39）年10月30日
- 每日平均乘客數：5萬7724人（在30個車站中排名第21位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線： 連接東京地下鐵千代田線、副都心線的明治神宮前
【參考文獻】
- 《澀谷故事》關根光男，東京女學館小學校
- 《澀谷區史》澀谷區編纂
- 《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學，PHP新書
- 《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版社
- 《環遊山手線》DJ鐵路悠遊編輯部，交通新聞社
標題圖片：搬遷至現址後的原宿車站（圖片提供：鐵道博物館）