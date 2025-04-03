大塚（JY12）：大塚的「塚」是指古墳、櫓（城堡外圍瞭望台）、或標示里程的土塚呢？

大塚的「車站名稱」造成的混淆

山手線大塚車站於1903（明治36）年4月1日起正式營運，當時是日本鐵道公司田端至池袋區間的車站之一，與池袋站、巢鴨站同一天開幕。下方圖片為1925（大正14）年時的月台，據說那些屋頂支撐柱是明治時代從歐美進口的舊鐵軌製作而成。



1925（大正14）年的月台（鐵道博物館藏）

其實，當初日本鐵道在規劃田端至池袋區間時，原本打算要將鐵軌鋪設在與現今山手線不同的地方（參考《關於日本鐵道池袋車站設置經緯之考察》 伊藤暢直／《生活與文化：豐島區立鄉土資料館研究紀要》）。

若按照原定計劃施工的話，從目白車站延伸出去的路線會在進入池袋車站之前向東轉彎，並經過大塚站（原訂站址為現今東京地下鐵丸之內線「新大塚車站」附近），再延伸至巢鴨。不過，由於池袋車站開幕日期已定，於是便稍微變更路線，向北擴展出去，最終大塚站的工地便移往原訂計畫偏北的地方，亦即現在的位置。

「大塚」車站名稱的由來更是錯綜複雜。

這是由於車站正式營運當時，所在地町名為「北豐島郡巢鴨村大字巢鴨字宮仲」，原本規劃倘若車站位於「巢鴨站」西方，便可取名「西巢鴨站」，或者取地名的最後兩個字「宮仲站」，感覺比較合適。

雖然宮仲的地名由來不可考，但以「宮＝神社」的觀念來看，很有可能是指巢鴨村守護神天祖神社（豐島區南大塚3丁目）。如今宮仲這個地名已不復存在，只有兩處仍保有其名，即山手線大塚至池袋間上方的一座小陸橋「宮仲橋」及上池袋的小型兒童公園「宮仲公園」。

那麼，「大塚」這個車站名稱從何而來呢？

「大塚」車站位於豐島區，但「真正的大塚」則位在文京區。「大塚」車站南方約700公尺處是丸之內線的「新大塚」車站，再往南邊走則是文京區大塚1至6丁目區域。這一帶有御茶水女子大學及其附屬學校、筑波大學東京校區及其附屬學校、跡見女子大學等，多所教育單位聚集於此，是名符其實的文教區。此外，護國寺與皇族的豐島岡墓地也位於此區。

大塚3丁目的東京地下鐵丸之內線茗荷谷車站附近，有一座名為「『大塚』地名發源地」的紀念碑，設立於1971（昭和46）年，地點位在帝國女子專門學校（現相模女子大學）的舊址上。碑文由東京大學名譽教授暨中國哲學研究家宇野哲人（歿）所撰寫。關於碑文詳細內容會在後面進一步說明。

具體來龍去脈雖不清楚，但最後的決定就是將山手線這個離原訂計畫有些距離的車站，取名為「大塚」。

現在，山手線大塚車站北邊的町名是「豐島區北大塚」、南邊是「豐島區南大塚」。這兩塊區域包夾了車站，從地理位置來看，這個站名清楚且合理，不過，因「豐島區南大塚」與「文京區大塚」的北邊相鄰接，讓情況顯得有些複雜。

地圖研究家的今尾惠介表示，豐島區北大塚和南大塚的地名是在1969（昭和44）年所命名。當時，儘管文京區已有大塚町這個地名，仍然決定以此命名，今尾指出「（區公所的）負責人之間可能缺乏資訊交流，這是一次拙劣地名政策的典型範例」，語氣十分嚴厲（《站名學入門》中公新書）。

實際上，每次在討論東京地名冷知識時，一定都會有大塚的份。