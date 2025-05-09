駒込（JY10）：「駒」是日本武尊所看到的馬嗎？

山手線「站名」故事

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要中樞，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第13回要介紹以「櫻花櫻花」為發車音樂的駒込站，一起來了解它的歷史。 標題中的（JY10）是JR東日本線的車站編號。

位於武藏野台地東側的駒込站月台 駒込車站誕生於1910（明治43）年11月15日。原為私鐵的日本鐵道公司自四年前的1906（明治39）年起轉為國有化，包含品川、新橋等16個車站，全數納入鐵道院管轄。1909（明治42）年，將這條串連起多座車站的路線，正式命名為「山手線」。 國有化後，繼濱松町站和田町站（1909年）、有樂町站和高田馬場站（1910年）等車站陸續正式營運後，駒込站也開始啟用。 駒込站位於武藏野台地東側，海拔約20公尺。從駒込出發會迅速往下至低谷區，通過道灌山隧道（於1925／大正14年停用），抵達海拔6公尺的田端車站。 駒込站的月台現仍保有當時的形跡，西側靠近巢鴨地勢較高，靠近田端這一側則建在斜坡上。文京區、豐島區、北區等三區的區界處正好在駒込站附近相交，月台大部分位於豐島區，靠近田端側斜坡，有一小部分屬於北區，這點頗富趣味。

明治至大正初期，行駛於駒込站附近的山手線6100形電車。當時的列車為單一車廂（鐵道博物館藏）

何時開始出現「駒込」地名至今未明 關於「駒込」地名由來眾說紛紜，至今尚未出現足以斷言「此即真實說法」的決定性證據。以下介紹幾個主要說法。 源自日本武尊東征之說 日本武尊是《古事記》和《日本書紀》記載的古代英雄，在他東征途中行經此地，看到前來支援的軍隊與為數眾多的「駒」（馬匹），便說出「駒混（込）於此」（即馬匹聚集之意）（參考《再校江戶砂子》及《御府內備考》）。而《新編武藏風土記稿》中也記載其原本發音為「komagomi」。

《再校江戶砂子》 中記載與日本武尊有關的傳說（國立公文書館藏） 源自過去曾放養馬匹之說 有一說認為此處過去曾是放牧馬匹的草原（參考《新編江戶志》）。例如東京有駒場、駒澤、練馬、高田馬場等地名含有「駒」或「馬」，駒込也是其中之一。筆者認為此說法可信度高，惟尚無證據可證實。 源自「渡來人」（指古代自外邦遷徙至日本的人）之說 古代將渡來人「高麗人」所居住的地方稱為「高麗籠（komagome）」，而後演變成「駒込」。儘管此說法曾出現在《東京地名由來辭典》（東京堂出版）等多部文獻中，但具體出處仍不清楚。 「駒込」一詞最早可見於16世紀前半所編纂的《小田原眾所領役帳》。史料記載「駒込」是一位名叫「葛西在城番眾 遠山彌九郎」的武士的領土，可以推測此地名自戰國時代便已存在。 到了江戶時代，幕府命令大名繪製《正保國繪圖》（約自1644年起開始製作），其中的《元祿國繪圖》（1696至1702年完成）和《天保國繪圖》（1835至1838年完成），其中皆標註了「駒込村」的字樣，可見在17世紀時，「駒込」已作為固定地名沿用。

《正保國繪圖》，江戶時代由幕府主導繪製的地圖之一，可見地名「駒込村」（國立公文書館藏） 江戶時代，駒込地區分為兩部份，一是由町奉行管理的江戶城內區域「下駒込」，另一是由地方官管理的農地「上駒込」。下駒込大致相當於現今文京區本駒込一帶，上駒込則對應現今豐島區駒込一帶。駒込這個地名涵蓋了城區和農村，範圍廣大，可以說山手線「駒込站」這個命名代表了整個地域。 車站正式營運當時的所在地為北豐島郡巢鴨町大字上駒込，即現今豐島區駒込2丁目。 此外，明治時期，下駒込（現文京區）一帶的城鎮曾有十多個町名都含有「駒込」，如「駒込曙町」、「駒込淺嘉町」、「駒込追分町」、「駒込富士前町」等。不過，這些町名在1965（昭和40）年左右已全數廢止，現已更名為文京區本駒込、千駄木、向丘、西片等町名。