駒込（JY10）：「駒」是日本武尊所看到的馬嗎？歷史 生活 社會 文化 觀光旅遊
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位於武藏野台地東側的駒込站月台
駒込車站誕生於1910（明治43）年11月15日。原為私鐵的日本鐵道公司自四年前的1906（明治39）年起轉為國有化，包含品川、新橋等16個車站，全數納入鐵道院管轄。1909（明治42）年，將這條串連起多座車站的路線，正式命名為「山手線」。
國有化後，繼濱松町站和田町站（1909年）、有樂町站和高田馬場站（1910年）等車站陸續正式營運後，駒込站也開始啟用。
駒込站位於武藏野台地東側，海拔約20公尺。從駒込出發會迅速往下至低谷區，通過道灌山隧道（於1925／大正14年停用），抵達海拔6公尺的田端車站。
駒込站的月台現仍保有當時的形跡，西側靠近巢鴨地勢較高，靠近田端這一側則建在斜坡上。文京區、豐島區、北區等三區的區界處正好在駒込站附近相交，月台大部分位於豐島區，靠近田端側斜坡，有一小部分屬於北區，這點頗富趣味。
何時開始出現「駒込」地名至今未明
關於「駒込」地名由來眾說紛紜，至今尚未出現足以斷言「此即真實說法」的決定性證據。以下介紹幾個主要說法。
源自日本武尊東征之說
日本武尊是《古事記》和《日本書紀》記載的古代英雄，在他東征途中行經此地，看到前來支援的軍隊與為數眾多的「駒」（馬匹），便說出「駒混（込）於此」（即馬匹聚集之意）（參考《再校江戶砂子》及《御府內備考》）。而《新編武藏風土記稿》中也記載其原本發音為「komagomi」。
源自過去曾放養馬匹之說
有一說認為此處過去曾是放牧馬匹的草原（參考《新編江戶志》）。例如東京有駒場、駒澤、練馬、高田馬場等地名含有「駒」或「馬」，駒込也是其中之一。筆者認為此說法可信度高，惟尚無證據可證實。
源自「渡來人」（指古代自外邦遷徙至日本的人）之說
古代將渡來人「高麗人」所居住的地方稱為「高麗籠（komagome）」，而後演變成「駒込」。儘管此說法曾出現在《東京地名由來辭典》（東京堂出版）等多部文獻中，但具體出處仍不清楚。
「駒込」一詞最早可見於16世紀前半所編纂的《小田原眾所領役帳》。史料記載「駒込」是一位名叫「葛西在城番眾 遠山彌九郎」的武士的領土，可以推測此地名自戰國時代便已存在。
到了江戶時代，幕府命令大名繪製《正保國繪圖》（約自1644年起開始製作），其中的《元祿國繪圖》（1696至1702年完成）和《天保國繪圖》（1835至1838年完成），其中皆標註了「駒込村」的字樣，可見在17世紀時，「駒込」已作為固定地名沿用。
江戶時代，駒込地區分為兩部份，一是由町奉行管理的江戶城內區域「下駒込」，另一是由地方官管理的農地「上駒込」。下駒込大致相當於現今文京區本駒込一帶，上駒込則對應現今豐島區駒込一帶。駒込這個地名涵蓋了城區和農村，範圍廣大，可以說山手線「駒込站」這個命名代表了整個地域。
車站正式營運當時的所在地為北豐島郡巢鴨町大字上駒込，即現今豐島區駒込2丁目。
此外，明治時期，下駒込（現文京區）一帶的城鎮曾有十多個町名都含有「駒込」，如「駒込曙町」、「駒込淺嘉町」、「駒込追分町」、「駒込富士前町」等。不過，這些町名在1965（昭和40）年左右已全數廢止，現已更名為文京區本駒込、千駄木、向丘、西片等町名。
駒込是茄子的名產地
在本系列「巢鴨」篇也有提到，江戶時代中期之後，巢鴨到駒込一帶以花卉植栽聞名，有許多園藝職人居住於此。特別是「染井」地區，直至幕末仍以職人精湛的園藝技術而廣為人知。園藝業者伊藤家代代世襲園藝職人伊兵衛之名，同時也是培育美麗菊花和杜鵑花的佼佼者，是當時頗負盛名的園藝名匠。
到如今，每年五月，駒込站月台鐵軌旁一整排的杜鵑花圃仍爭相綻放。這是1911（明治44）年為了紀念駒込站正式營運一週年，請附近的園藝職人親手種植，迄今延續此悠久傳統。
傳聞「染井吉野櫻」是由染井地區的園藝職人所培育出來的新品種。這是山手線駒込站的發車背景音樂選用「櫻花櫻花」的原因。
除了櫻花，駒込地區也是著名的青菜產地，這裡有江戶三大蔬果市場之一的「駒込土物店」，另外兩大市場分別位於神田和千住。所謂「土物」，是指剛採收還帶有泥土的新鮮蔬菜，包含前述的駒込淺嘉町在內，共有三地設置類似的菜市場。
《新編武藏風土記》中提到「此地宜種茄子，世稱駒込茄」，可知當時的茄子是當地的知名產品。
六義園和八百屋（蔬果店）於七之相關史跡
從駒込站南口出來，首先映入眼簾的是一座紅磚圍牆，即為六義園。德川第五代將軍綱吉，賞賜約4萬6000坪的領地給側用人柳澤吉保。六義園即是柳澤花費七年時間精心打造的日本庭園，也是駒込極富盛名的景點。
吉保比綱吉小12歲，自稱出身於承襲甲斐源氏武田氏血統的名門世家。
從綱吉擔任館林藩主時期，便以近臣身份侍奉綱吉左右，當綱吉就任將軍後，吉保跟著飛黃騰達、迅速晉升。1694（元祿7）年，成為擁有7萬2000石的大名，並成為川越藩藩主，隔年將軍便將駒込一帶的土地賞賜給他。
六義園的「六」字，取自中國最古老詩集《詩經》中對詩的分類：「風」、「雅」、「頌」、「賦」、「比」、「興」，分別代表各國歌謠、朝廷歌曲、廟堂祭祀樂歌之意。從吉保選擇寓意深遠的文字為庭園命名來看，足見其頗具文人風範。
「回遊式庭園」以大池塘為中心，人們可環繞池塘悠閒散步。春天有枝垂櫻、秋天有紅葉點燈，是個四季充滿不同風情的名勝地。
然而，擁有這樣一個雅緻庭園的地方，同時也有一段悲劇的史跡，那就是「八百屋於七」的故事。
1682（天和2）年，駒込的寺院發生一場慘重的火災，超過3500人喪生，史稱「天和的大火」。
八百屋於七的住家未能倖免於難，全家人寄居在駒込的一所寺院，於七在此邂逅了寺院的雜役工庄之介，並產生曖昧情愫。後來家裡的蔬果店重新開張，一家人便搬離寺院。
無法與戀人相見的於七，一心只想回寺院與庄之介長相思守，於是犯下縱火大罪，最後被逮捕並判處死刑。
以上便是傳說的概要。
只不過，從當時的畫作中，並未找到有關於七一家所寄居的寺院線索。傳言於七年齡大約15至16歲，說法不明，是否出身蔬果店的真偽也無從證實。此外，根據《天和笑委集》見聞錄記載，處刑日期為「天和三年三月二十八日」，但於七的墓碑上卻刻著「三月二十九日」，兩者日期不一致，換句話說，仍有許多未解之謎。
而另一部見聞集《御當代記》的天和3年的篇章中記載「駒込於七縱火，自三月二十曝於市」，表示這位名為於七的女孩，因犯下縱火重罪，自3月20日起被公然示眾，以儆效尤。
無論傳說如何，於七是土生土長的駒込人，因此駒込附近有不少與她相關之地。
首先，從駒込站本鄉通往南走約一公里處，來到曹洞宗寺院「吉祥寺」，這裡有座「比翼塚」，是於七與戀人的紀念碑。
於七戀人名為「吉三郎」，是因為井原西鶴以於七故事為原型創作出《好色五人女》，採用此名，後來歌舞伎戲碼沿用，因而流傳下來。
至於為何吉祥寺會有這樣的石碑，也是因為井原西鶴將於七和寺院雜役工邂逅之地「設定」在吉祥寺，但實際上，這樣的設定可信度並不高。
再往南走約七百公尺，來到大圓寺山門正面，這裡有一座地藏菩薩，據說是1719（享保4）年為了供奉於七而捐贈的。
從大圓寺再繼續走300公尺，來到圓乘寺，此地是於七長眠之地。
圓乘寺內並排了三塊於七的墓石，正中間那塊是於七處刑時該院住持所建，右邊是由飾演《松竹梅湯嶋掛額》裡於七一角的第五代歌舞伎演員岩井半四郎於1793（寬政5）年所建，左邊是昭和時代由附近的居民所建。
儘管於七的真實樣貌不明，但她長期受到駒込一帶當地人民喜愛，毋庸置疑。
【關於駒込車站】
- 正式營運：西元1910（明治43）年11月15日
- 每日平均乘客數：4萬906人（在30個車站中排名第26位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：東京地下鐵南北線
【參考文獻】
- 《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學，PHP新書
- 《站名學入門》今尾惠介，中公新書出版
- 《東京地名由來辭典》竹內誠編，東京堂出版
- 《豐島區史 通史篇》豐島區
標題圖片：1958（昭和33）年的駒込車站。正前方為本鄉通。《甦醒的東京》國立國會圖書館藏