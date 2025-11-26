日暮里（JY07）、西日暮里（JY08）： 充滿風情的「日暮之里」歷史

山手線「站名」故事

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要中樞，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第15回將一起介紹「日暮里車站」及「西日暮里車站」。 標題中的（JY07、JY08）是JR東日本線的車站編號。

擠滿了關東大地震避難民眾的日暮里車站 日暮里站與西日暮里站相隔500公尺左右，步行約7分鐘，是山手線車站間距最短的兩個站。此二車站名稱皆有日暮里，宛如雙胞胎。 日暮里站首先於1905（明治38）年4月1日起正式營運。當時是貨運列車的停靠站，路線從茨城縣土浦出發經由三河島站。該路線是常磐線的前身，由民營的日本鐵道公司管理。時至今日，在《鐵道要覽》中，仍記載日暮里站為常磐線的起點站。 1909（明治42）年，日本鐵道公司改為國營後，日暮里站被納入東北本線。不過，由於民眾可以在隔兩站的上野站轉乘東北本線，戰後便不再停靠日暮里站。1977（昭和52）年，為了鋪設東北新幹線軌道，將東北本線專用月台撤除。即便如此，日暮里站在官方上仍屬東北本線的車站。 日暮里站曾歷經兩場悲劇，因而歷史留名。

關東大地震時避難人潮擠滿了由日暮里站出發的列車（鐵道博物館藏） 一是發生在1923（大正12）年9月1日的關東大地震後，上野站因地震燒毀，大批民眾蜂擁至隔兩站的日暮里站，準備前往東北地方避難。 另一是發生在1952（昭和27）年6月18日，當時轉乘用的接駁天橋因不堪往來人潮重量而崩塌損毀，造成數十人墜落、八人死亡的嚴重事故。 在這起事故後，為了緩解車站人潮，削減位於鐵軌旁谷中靈園下方的懸崖，以便增設新月台。荒川區公所保留了當時的施工照片。

汲取墜落意外的教訓，於1954（昭和29）年開始新月台增建工程（圖片提供：荒川區）

為了連結地下鐵而興建西日暮里站 西日暮里站則於1971（昭和46）年4月20日才開始正式營運。本站是為了連結1969年開業的帝都高速交通營團（營團地下鐵）千代田線西日暮里站所開設的新車站。山手線車站中，僅西日暮里站是唯一一個以連結私鐵為目的所開設的車站。 因此，對外出口只有一個低調的改札口。大部分乘客會經由地下轉乘通道，前往東京地下鐵千代田線的月台。

現今的西日暮里站出口（PIXTA）

1970年施工中的西日暮里站（圖片提供：東京地下鐵檔案圖庫） 有趣的是，西日暮里站實際位在日暮里站北方，卻命名為「西日暮里站」。原因是日暮里站以東為荒川區東日暮里，以西為荒川區西日暮里，而車站位址是在西日暮里5丁目，故命名之。 西日暮里站設在日暮里往田端方向約1.3公里的區間內，距日暮里站約500公尺，距田端站約800公尺。日暮里至西日暮里是山手線最短的區間，而西日暮里至田端則為第四短的區間。順道一提，第二短的是上野至御徒町的600公尺，第三短的是700公尺，共有三段分別為神田至秋葉原、巢鴨至田端、新宿至代代木。

日暮里是距離谷中銀座最近的車站 日暮里是距離谷中地區最近的車站，谷中是人氣景點「谷根千（谷中、根津、千駄木）」中最受歡迎的一區。從日暮里站西口，沿著御殿坂緩坡往上走約6分鐘，便是谷中地區。順著有「夕陽階梯」之稱的樓梯往下走，即可達谷中銀座商店街。充滿昭和氛圍的懷舊街道、擁有各式各樣特色小店，是相當受歡迎的景點，也吸引眾多外國遊客到訪。

夕陽階梯的日落風景。沿著樓梯往下走便是谷中銀座商店街（PIXTA） 日暮里站西側有著幅員遼闊的谷中靈園，此處為諸多知名人士之墓地，如德川幕府15代將軍慶喜、曾印製於一萬日幣鈔票上的澀澤榮一、日本畫家橫山大觀等。 谷中靈園在江戶時代是天王寺（舊感應寺）的土地，受幕府保護。佔地約三萬坪，是一座相當大的寺院，也因舉辦「富籤」活動而備受歡迎。富籤相當於現今神社寺廟所販售的彩券。文化年間（1804至1818），天王寺、湯島天神、與目黑瀧泉寺（目黑不動尊）並稱為「江戶三富」。當時頭獎獎金高達1000兩，相當於今日的1億2000萬日圓。

《東都歲事記》天王寺富籤抽選會熱鬧景象（國立國會圖書館藏） 然而，也有人獲得高額獎金後縱情享樂、沉溺放蕩生活，最後自毀前程，或是購買大量彩券後瀕臨破產。幕府擔憂社會風紀敗壞，於1842（天保13）年下令全面禁止。 之後，天王寺運勢開始走下坡。幕末時期，上野成為戊辰戰爭的戰場，彰義隊佔據上野寬永寺和天王寺不肯退讓，寺內多處被官方軍隊攻擊，大半遭焚毀。1870（明治3）年，寺院有一半的土地被明治政府徵收，四年後東京府將這些土地規劃為公有墓園使用。 文豪幸田露伴小說《五重塔》的舞台原型，是那座幸運躲過戊辰戰爭烽火的五重塔，然而它最終仍在1957（昭和32）年毀於一場大火。起火原因是不倫關係的一對男女縱火自盡。後來塔並未重建，至今僅保留了當時殘存的地基。 本行寺位於御殿坂右側，別名「月見寺」，是知名的賞月景點。這座寺院原本是位於江戶城內的日蓮宗寺院，後來遷移至此地，寺內設有小林一茶和種田山頭火的詩碑。 此青青稻田 晶瑩露珠似佳餚 獨一人飲酒（一茶） 明月安穩懸星空 我亦翩然赴東京（山頭火）