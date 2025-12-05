鶯谷（JY06）：源自京都鶯鳥所帶來的美妙啼聲？

山手線「站名」故事

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要中樞，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第16回介紹「鶯谷車站」。該站名的淵源，記錄了山手線饒富趣味的一段歷史。標題中的（JY06）是JR東日本線的車站編號。

車站西側幾乎無人居住 鶯谷站於1912（明治45）年7月11日起正式啟用。 標題圖片是施工中的鶯谷車站，從右後方的月台穿越天橋後，可達車站建築，此車站建築位址相當於現今的南口。圖片左方斜坡為車站西側，上去有天台宗的關東總本山寬永寺，再往西則是東京國立博物館和上野公園（今上野恩賜公園），當時幾乎無人居住。這點迄今仍未改變，熱鬧市區主要集中在車站東側。

南口出站後右轉即為新坂。沿著坡道向上走（圖片前方）就是現今的東京國立博物館。《東京真畫名所圖解 上野新阪》（台東區立圖書館數位典藏）

拍攝於大正時代，與《東京真畫名所圖解 上野新阪》相同地點。當時照片右方處現為台東區立忍岡中學校。《今昔下谷 淺草寫真帖》（國立國會圖書館館藏） 或許是由於住宅區集中在東側，鶯谷站每日平均乘客數在山手線排名總是敬陪末座。新設的高輪Gateway車站於2020年開始試營運（預定2025年3月正式營運），雖然託新車站的福，鶯谷站脫離了最後一名，但根據2022年度JR東日本調查統計，鶯谷站的2萬1112人還是跟上一位目白站的3萬840人相差近一萬人。

1970（昭和45）年的鶯谷站南口《甦醒的東京》（國立國會圖書館藏） 在日本，即使沒見過鶯鳥，也一定聽過「ホーホケキョ（hoohokekyo）」的響亮鶯啼聲吧。鶯谷這個站名，正如其名，源自於過去該地區是日本人相當熟悉的「鶯鳥」棲息地。 現在鶯谷這個行政區地名已不存在，但可以從1820（文政3）年的《根岸略圖》中看到，已明確使用平假名記載了「鶯谷」。它位於「上野」左下方，與現今的鶯谷站位置大致相符。

紅圈處為「鶯谷」所在地《根岸略圖》（國立國會圖書館藏） 然而，也有些文獻將周邊其他地區記載為「鶯谷」，因此鶯谷的實際所在位置難以確定。

鶯啼聲有多種模式 1732（享保17）年發行的地方刊物《江戶砂子》「根岸之里」一章中有如下記述： 根岸之里，乃鶯鳥名勝地。元祿年間（1688至1704），住持大人放養京都群鶯。關東鶯多帶鄉音，惟此處所放養者乃為正宗，相傳其啼聲清雅，無口音。

《江戶砂子》關於「根岸之里」的說明《續《江戶砂子溫故名跡志》（國文學研究資料館館藏） 「根岸之里」是指現今鶯谷站東側的「根岸町」。根據《新編武藏風土記稿》記載，「因其為東叡山（寬永寺）根岸，故命名之」。應該是指在建造寬永寺的高台崖邊（岸邊）下方，那像樹根般的地方。 剛才提到的住持大人是後西天皇的第六皇子公弁法親王。親王出家後，為承繼日光輪王寺住持之位，於1690（元祿3）年由京都下鄉至關東，成為管理寬永寺的大家長。京都土生土長的親王，或許是難以忍受關東鶯啼聲太俗鄙不好聽之故，因此特地從京都運來鶯鳥並放生。這群鶯鳥經過代代繁殖後，此處的鶯啼叫聲不再帶有口音，讓此地成為賞鶯名勝地。 《東京下谷 根岸及近傍圖》（1901（明治34）年根岸俱樂部）有如下的描述：「文政圖記載德川家靈堂下方之地為『ウグヒスダニ（發音近鶯谷）』」，意指「德川家靈堂」（即寬永寺）下方為「ウグヒスダニ」。寬永寺下方地區為現在的根岸1至2丁目。可以確認根岸之里與鶯谷地名確實有關聯。 不過，親王帶鶯來此的傳說，可能只是《江戶砂子》裡收錄的一個來源不明的故事。 從國立科學博物館的「鳥類音聲資料庫」中研究了鶯鳥啼叫聲，可分為H跟L兩種型，H型聽起來像「ホーホケキョ（hoohokekyo）」，而L型聽起來像「ホーホホホケキョ（hoohohohokekyo）」。雄鳥在成長過程中學會如何優美鳴叫，每隻鳥擁有2至5種啼叫模式，其中每種模式都至少包含一種H型與一種L型。 幼鳥啼叫聲未臻成熟，他們會從成長過程觀察學習身邊成鳥的叫聲，慢慢吸收並熟悉如何自然優美地鳴叫。 然而，當「來自京都的親王放養鶯鳥以矯正不同鶯鳥口音」這類真相不明的「流言」一傳到百姓耳裡，就變成「果然親王大人帶來的鶯鳥就是不一樣呢」，這種由流言形成的刻板印象，或許才是事實的真相。

寬永寺內有歷代將軍與祭祀篤姬之祠堂 提到鶯谷站附近的名勝，不可不提寬永寺。1625（寬永2）年，第三代將軍德川家光創建寬永寺，作為德川將軍家的祖先祠堂。首任住持為家康的智囊天海大僧正。 寬永寺供奉四代家綱、五代綱吉、八代吉宗、十代家治、十一代家齊、十三代家定等六位將軍以及家定正妻天璋院篤姬之祠堂。過去透過事先申請，可以特別參拜綱吉、吉宗、家定與篤姬之祠堂，不過，自從新冠疫情中止後，至今仍未重新開放。 雖然仍未開放，但祠堂入口的敕額門處，設置了圖片解說板，介紹篤姬的祠堂，可以看到祠堂內供奉著與將軍相同形式的佛塔。期待特別參拜活動能早日重新開放。 寬永寺的根本中堂也是一大亮點。江戶時代時，寺院原本位於現在上野公園噴水廣場附近，不過卻在1868（慶應4）年彰義隊戰役中焚毀殆盡，因此後來將幕府保護的喜多院（埼玉縣川越市）本地堂遷移至原址後再度興建。 目前根本中堂也因施作耐震工程不對外開放，社務所表示，2025年10月正逢寬永寺創建400週年，將舉行特別法會，屆時有機會開放民眾參觀，並欣賞新奉納的龍形天花板繪。 另外還有一個與寬永寺相關的知名景點，那便是為數眾多的石燈籠，在鶯谷一帶散步時相當常見。例如從車站南口往上野公園方向步行約2至3分鐘，可達林光院，該寺院山門前的路旁即可看到石燈籠。 將軍逝世後，大名有奉納燈籠的義務。據說，安葬於寬永寺的每位將軍至少被奉納了200座以上的燈籠，數量相當可觀。不過，後來因受戊辰戰爭波及、與寬永寺腹地減少之故，多數燈籠散失各地，其中只有一部分留存於車站附近。 像是上野公園的清水觀音堂石階梯旁、上野東照宮的鳥居旁和參道旁也都有並排的燈籠。而根本中堂前的銅製燈籠，傳說是由領地10萬石以上的大名所奉納。