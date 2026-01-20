上野（JY05）：江戶時代鎮守鬼門的寬永寺轄下，座落於山手與下町交界處的巨大交通樞紐

第一代磚造車站於關東大地震倒塌

上野車站自1883（明治16）年7月28日正式營運。

當時為民營的日本鐵道公司往來上野與熊谷（埼玉縣）間的起點站，主要載運貨物和郵件。 雖然最初是木造的臨時車站，但託隔年1884年熊谷至高崎間通車之福，正式開啟旅客載運服務。1885年，第一代磚造車站竣工。



1885（明治18）年竣工的磚造車站。攝於大正時代（出處：鹿島建設株式會社）

1906（明治39）年，日本鐵道公司國有化，3年後的1909年，品川經池袋至田端區間的路線正式命名為山手線。同年，烏森（現新橋）－品川－新宿－池袋－田端－上野區間正式通車，使上野站成為匯集多條路線的大轉運站。

1923（大正12）年9月1日發生關東大地震，第一代磚造車站幾近全毀，僅留下些許殘存的外觀痕跡。對比震災前後照片，就能明白當時的損害極為嚴重。



明治末～1923（大正12）年彩色重製版照片（台東區立圖書館數位典藏）



關東大地震後，上野車站滿目瘡痍。與上方彩色照片拍攝角度相同（台東區立圖書館數位典藏）

地震後，上野站以木造臨時車站維持營運，直到1930（昭和5）年甫展開重建工程，兩年後1932（昭和7）年，第二代車站建築竣工。標題圖片為同年4月2日至3日舉辦的落成紀念典禮，站前廣場人聲鼎沸。推測有許多政府及建設相關人員到場觀禮，顯見上野車站在東京發展的關鍵地位。這棟第二代車站建物也成為現今上野站的建築基礎。

車站所在地為武藏野台地東邊的「上野台」地區。

上野台雖屬地基穩固的洪積層，但崖下則為較鬆軟的沖積層，不適合居住。因此，江戶時代，幕府在沖積層上堆積土砂，將此區整地開發為住宅區，洪積層一帶因而被稱為「山手」、沖積層一帶被稱為「下町」。

上野車站正是位於兩種地層交界斷崖上的巨大建築物。

實際上，從上野站出口「不忍口」步行前往「上野公園口」時，會經過一段陡坡。從坡道上可以清楚看到，車站建築乃沿著斜坡建造而成。

坡道上方是國立西洋美術館與東京文化會館。這一帶的海拔約18至19公尺，在還沒有高樓大廈之前，這裡看起來像一座小山丘。附近的老住戶稱此區為「上野之山」。



1951（昭和26）年，街道上人車往來（鐵道博物館藏）