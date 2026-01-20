上野（JY05）：江戶時代鎮守鬼門的寬永寺轄下，座落於山手與下町交界處的巨大交通樞紐

上野（JY05）：江戶時代鎮守鬼門的寬永寺轄下，座落於山手與下町交界處的巨大交通樞紐歷史 社會 生活 觀光旅遊
第一代磚造車站於關東大地震倒塌
上野車站自1883（明治16）年7月28日正式營運。
當時為民營的日本鐵道公司往來上野與熊谷（埼玉縣）間的起點站，主要載運貨物和郵件。 雖然最初是木造的臨時車站，但託隔年1884年熊谷至高崎間通車之福，正式開啟旅客載運服務。1885年，第一代磚造車站竣工。
1906（明治39）年，日本鐵道公司國有化，3年後的1909年，品川經池袋至田端區間的路線正式命名為山手線。同年，烏森（現新橋）－品川－新宿－池袋－田端－上野區間正式通車，使上野站成為匯集多條路線的大轉運站。
1923（大正12）年9月1日發生關東大地震，第一代磚造車站幾近全毀，僅留下些許殘存的外觀痕跡。對比震災前後照片，就能明白當時的損害極為嚴重。
地震後，上野站以木造臨時車站維持營運，直到1930（昭和5）年甫展開重建工程，兩年後1932（昭和7）年，第二代車站建築竣工。標題圖片為同年4月2日至3日舉辦的落成紀念典禮，站前廣場人聲鼎沸。推測有許多政府及建設相關人員到場觀禮，顯見上野車站在東京發展的關鍵地位。這棟第二代車站建物也成為現今上野站的建築基礎。
車站所在地為武藏野台地東邊的「上野台」地區。
上野台雖屬地基穩固的洪積層，但崖下則為較鬆軟的沖積層，不適合居住。因此，江戶時代，幕府在沖積層上堆積土砂，將此區整地開發為住宅區，洪積層一帶因而被稱為「山手」、沖積層一帶被稱為「下町」。
上野車站正是位於兩種地層交界斷崖上的巨大建築物。
實際上，從上野站出口「不忍口」步行前往「上野公園口」時，會經過一段陡坡。從坡道上可以清楚看到，車站建築乃沿著斜坡建造而成。
坡道上方是國立西洋美術館與東京文化會館。這一帶的海拔約18至19公尺，在還沒有高樓大廈之前，這裡看起來像一座小山丘。附近的老住戶稱此區為「上野之山」。
上野地名很可能在文明年間便已存在
關於上野地名的由來有許多說法。
- 位於小山丘上，曾是一片草木茂盛的原野（江戶往古圖說）
- 江戶時代初期，藤堂和泉守（高虎）曾受封宅邸，其故鄉伊賀國（三重縣）上野之地形與此地相仿（江戶砂子・遊歷雜記）
- 相對於東方之「下谷」，此地則為「上野」（江戶志）
- 平安時代公卿小野篁完成上野國（群馬縣）之公務後，曾短暫停留此地（小野照崎神社緣起）
- 因樹木蓊鬱、人煙稀少，鳥糞遍佈，而有「烏穢野（發音同上野）」之名（出處不明）
另一方面，鎌倉時代淨土真宗教團名冊〈親鸞聖人門侶交名牒〉是最早出現有關上野地名的文獻。文獻中以上野的片假名「ウへノ」記載之，是一位名為覺念的僧侶的居所。因此有一說認為，上野這個地名在12世紀末至14世紀前半便已存在。然而，目前並無確切證據顯示這個「ウへノ」即為現在的「上野」地區。
歷史學家浦井祥子表示，上述各說最可信者當屬〈江戶往古圖說〉（東京地名由來辭典，東京堂出版）。
浦井指出，上野這個地名很可能在文明年間（1469至1487年）便已存在，如此一來，鎌倉時代的「ウへノ」説就顯得過早，而江戶時代「藤堂和泉守」説則太晚。至於「相對於下谷而稱上野」一說也比文明年間還要晚，因為最早出現下谷村的文獻出自戰國時代（東京地名由來辭典）。其他說法則缺乏可信度。
歸納整理後，普遍認為上野地名源自其地形，亦即《江戶往古圖說》中小山丘一說，是最可信的說法。
以「上野」為名的地名中，有一個「上野廣小路」，雖然現在已經不存在此行政區地名，但它仍是上野三丁目繁華商圈的通稱，東京地下鐵銀座線「上野廣小路站」保留了這個名稱。江戶時代，這一帶多被稱為下谷廣小路，在歌川廣重作品《名所江戶百景》中亦可見下谷廣小路一詞。
「廣小路」原指火災發生時讓民眾避難的寬廣空地。1657年的明曆大火，造成超過6萬8000人的慘重傷亡，幕府汲取火災教訓，在江戶市區數個地點進行道路拓寬工程，作為火災時的避難場所。上野另與兩國、淺草並稱為「三大廣小路」。
寬永寺門前的參道是當時拓寬的道路之一，同時也是將軍家相關人士前往寬永寺參拜歷代將軍墓所的「御成道（指身分尊貴者所通行的道路）」。
這條寬闊道路很快便吸引了商機，不知不覺間，商店與茶屋陸續進駐，逐漸發展成平時熱鬧的繁華商圈，緊急時發揮避難功能的街區。其中最具代表性的商家是1707（寶永4）年開業的松坂屋，它在1768（明和5）年被來自尾張（名古屋）的吳服商伊藤屋收購，雖然歷經主導權更迭，但業務仍延續至今，成為歷史悠久的百貨公司。
上野公園有座前方後圓墳？
接著介紹的名勝是1631（寬永8）年建造的寬永寺清水觀音堂，它仿效京都清水寺而建。在幕末彰義隊戰爭中，觀音堂逃過被燒毀的命運，是寬永寺內現存最古老的建築物。
這座建在崖邊的舞台是賞櫻名勝地，每年2月第一個午日（指2月1日到2月28（或 29）日之間，第一個地支為「午」的那天）有秘藏佛像特別公開活動、9月有人偶誦經供養活動，一年四季有各種節慶，為人熟知。
現今從清水觀音堂眺望出去，雖因樹木遮蔽而難以看見遠景，但在江戶時代，整個不忍池可一覽無遺。
寬永寺初代住持天海大僧正認為，比叡山山腳下的琵琶湖和寬永寺周邊的不忍池，二者地理位置相似。因此，他仿照琵琶湖上的竹生島，在不忍池中央也建造了一個人工的弁天島，成為江戶時代相當受歡迎的散步與旅遊景點。
如今，沿著池邊有約2公里長的完善遊步道，通往弁天島的「弁天堂」參道上，有章魚燒等各式攤販林立，充滿濃濃下町風情。
自清水觀音堂步行約4分鐘，有一座上野大佛，以僅存佛首的釋迦如來佛像而聞名。
上野大佛建造於江戶時代前期，歷經數次火災並重建，始終是居民的重要信仰，但關東大地震時，佛首因地震脫落後便未再復原。佛像的身體部分，則因二戰時期軍方需要金屬而被徵收，據說大佛像原本有6公尺高。
最後要介紹的是古墳。在上野公園內竟然有一座前方後圓墳，名為摺缽山古墳，自車站公園出口步行2分鐘，位於東京文化會館旁。
由於這座古墳迄今尚未進行過正式挖掘及調查，因此下葬者身份不明，但可推測出古墳約建造於距今1500年前，現存墳長70公尺、後圓部份43公尺、前方部分最寬為23公尺，後圓部比道路高約5公尺。從過去的紀錄來看，現場曾採集到彌生式土器和陶俑碎片，而考古學家甘粕健也致力收集陶俑碎片（《都心部的遺跡》，東京都教育委員會）。
沿著後圓部的階梯登上古墳頂，有個被樹木環繞、設有長椅的小公園。這是一個位於都會區中央，卻能體驗在古代統治者古墳上悠閒休憩的難得之地。深秋時節，落葉如絨毯般美麗多彩，更添風韻。
「上野之山」原本即位於寬永寺境內，而寬永寺乃參考比叡山延曆寺建造而成。比叡山創建寺院之際為延曆年間（782至806），因此命名為延曆寺，依循此例，東方的比叡山於寬永年間（1624至1644）創建寺院，故命名為東叡山（東邊的比叡山）寬永寺。
延曆寺位於京都東北方，寬永寺亦位於江戶城東北方。東北在風水上屬於「鬼門」（不吉方位），兩者皆擔任鎮守鬼門之重要任務。祈願上野之山能守護首都免於災厄，永世平安。
【關於上野車站】
- 正式營運日：1983（明治16）年7月28日
- 每日平均乘客數：14萬7777人（在30個車站中排名第9位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：東京地下鐵銀座線、日比谷線、京成本線（至京成上野站步行約1分）、JR京濱東北線、常磐線、高崎線、東北本線、上野東京線、及東北、上越、北陸新幹線等。
