御徒町（JY04）：以江戶時代下級武士職位命名之罕見車站

御徒町（JY04）：以江戶時代下級武士職位命名之罕見車站歷史 文化 社會 生活
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御徒町是阿美橫町入口，也是珠寶街
御徒町車站正式營運日為西元1925（大正14）年11月1日，是繼2020（令和2）年高輪Gateway與1971（昭和46）年西日暮里之後，第3新的車站。
當東京至上野區段完成高架化連接，上野至秋葉原間設置的「高架車站」即是御徒町站，山手線得以順利完成，成為繞行東京都心一圈的環狀線。11月1日清晨4點24分，值得紀念的首班列車自品川站發車，途中並停靠御徒町站。
標題圖片為1930（昭和5）年的御徒町站月台，橫跨於春日通上。下圖為從相同角度拍攝的現今樣貌。此高架橋被稱為「切通橋架道橋」。
「切通」係指將小山丘開鑿整地後興建的道路，表示過去周圍地勢較高。實際上，從御徒町往西約900公尺有一條「切通坂」，一般稱為「湯島的切通」。這條坡道是為了連接湯島地區高地與御徒町一帶低地而開闢的道路。
根據江戶時代地理刊物《御府內備考》記載，「位於天神社（湯島天滿宮）與根生院之間的坡道（中略），為自本鄉通往池之端、仲町之道路」。池之端、仲町位於御徒町西北方約400公尺處。附近坡道名稱則成為高架橋的名字，沿用至今。
高架橋左側為阿美橫町，右側則是開了滿滿珠寶店的區域。
阿美（Ame）橫町正式名稱為「糖果屋（Ameya）橫丁」，原本是第二次世界大戰後高架橋下的黑市，販售食品、鍋具、鞋子等生活用品。不知何時開始出現了糖果店，賣給那些從上野及御徒町兩車站上車的乘客，也因此有「糖果屋橫丁」之名。另有一說認為「阿美」（Ame）一詞源自美國（America），因為當時該區販售駐守美軍的各種物資（出自《角川地名大辭典》）。
另一方面，珠寶店的歷史則更加悠久。御徒町自江戶時代起，即為金屬工藝職人聚集之地，這些工匠奉納金屬佛具給以寬永寺和淺草寺為首的各大寺院。到了明治時代，他們開始從事飾品的製作與加工，風光迎來飾品業鼎盛時期。1987（昭和62）年，成立珠寶店交流推廣組織「JTO（珠寶之城御徒町）」，使御徒町成長為日本國內規模最大的珠寶專業街區。
原為防禦東北方敵人之軍事據點
御徒町的地名由來，可追溯至江戶時代的武士「御徒」。
根據《正保年中江戶繪圖》記載，御徒亦稱「御士」，也可寫作「步行眾」，意指不被允許騎馬的下級武士。身份為「御家人（階級較低的直屬家臣）」，主要工作是擔任將軍外出時的隊伍前導與護衛、以及執行江戶城內各種雜務。
御徒武士有各自所屬的「組」，這種編制稱為「御徒組」。江戶城本丸配置15組、西之丸配置5組，每組設有組頭2名、御徒28名，皆聽命於更高層的「頭（かしら）」，並以組為單位分配居住處所（出自《從車站名認識江戶・東京歷史》）。正因此地曾設置御徒組住所，後來便被稱為「御徒町」。
御徒組住所之所以會設置在這一帶，是由於此地距離日光街道的第一個宿場（休息站、驛站）千住僅約1里（4公里）。
日光街道經奧州街道通往東北地區。萬一敵人從東北方進攻江戶時，御徒即是守衛江戶城的防線。換句話說，他們的居所本質上便是軍事據點（出自《台東區史》）。御徒的聚居地也分布於本所、深川等地，同樣可以防禦來自北方的敵人。
然而，到了江戶時代第四代將軍德川家綱（在位1651至1680年），進入以文治為主的政治時代，江戶發生戰爭的可能性幾乎消失，御徒不再需要抵禦外敵，其職責僅剩隊伍前導等象徵性工作。
御徒俸祿微薄，為「藏米知行（領米為薪）」階級，年俸僅70俵5人扶持(*1)。御家人會透過「札差（替武士處理米與金錢兌換的金融商人）」將米糧變現。
70俵5人扶持換算為現代價值如下：
- 70俵＝24.5石（一石換算一兩）＝24.5兩
- 5人扶持＝8.9石＝8.9兩
- 一兩以十萬日圓計算
- 共計334萬日圓
歷史學家山本博文在《江戶收支帳》中，以一家五口為例（包含夫妻、小孩、與兩名僕人），試算其家庭支出。
- 五人家庭每年食用米量為3.75兩＝37萬5000日圓
- 治裝費與生活費等各項支出為每年23兩＝230萬日圓
- 共計267萬5000日圓
將收入減去支出，應有盈餘66萬5000日圓，但隨著孩子成長，教育費增加，物價也會變動，實際生活費往往相當吃緊，僅能勉強度日。
因此，他們努力經營副業。江戶時代下級武士普遍會從事副業補貼收入，例如製作紙傘、竹藝編織、金魚養殖、盆栽培育等，種類多元。在御徒一帶，最受歡迎的副業是栽培牽牛花。
1806年「文化大火」後，江戶市區出現許多空地，園藝職人開始活用空地進行牽牛花品種改良與栽培。其中有「變化朝顏（百變牽牛花）」之稱的特殊品種特別受到大眾青睞，其花瓣形狀有如風車或營火般綻放，為其特徵。
這項栽培技術傳入御徒武士之間，他們開始在宅邸中庭種植牽牛花並出售。後來，每當兩公里外的入谷鬼子母神（真源寺）舉辦朝顏市集時，御徒便將栽培的盆栽擺攤販售。每年約可獲得3兩（30萬日圓）的副業收入。
(*1) ^ 【譯註】70俵5人扶持：1俵約為60公斤、1人扶持指1天發給5合米（約0.75公斤）。
以春日局命名的「春日通」
御徒町站前的道路「春日通」，其名源自德川家第三代將軍家光的乳母春日局。
春日局原名「阿福」，是本能寺之變中討伐織田信長的武將明智光秀的家臣齋藤利三的女兒，在動盪的戰國時代中存活下來，受到德川家康提拔，成為家光的乳母，之後被賜予「春日局」稱號，廣爲人知。
她深受家光信賴，其長眠之地為臨濟宗寺院「麟祥院」，位於車站以西約一公里處，寺院名稱取自春日局逝世後的法號，寺前公園也設有銅像。
距麟祥院400公尺、步行約5分鐘，來到供奉菅原道真的湯島天滿宮。每逢考季，就有許多學生前來參拜。在此想為大家介紹它鮮為人知的另一面，那就是「講談高座發祥地」紀念碑。
江戶時代，神社境內設有戲棚等表演場所，是民眾重要的娛樂空間。湯島天滿宮也曾舉辦過「講談（傳統說書藝術）」和落語表演。
講談多以戰國時代的戰役為題材，例如德川家康參與的三方原之戰（1573年）、大阪之陣（1614至1615年）等歷史故事，皆相當受歡迎。不過，當說書人講述家康豐功偉業時，平民百姓若與說書人位處同一高度聆聽，顯得對將軍不敬，因此特別設置高座（加高舞台）用以區別。
碑文如下：
「文化四年（1807），說書人伊東燕晉居住於湯島天滿宮境內並以此為表演場地，每當他講述德川家康公偉業時，以『庶民與其同高度恐有不敬』為由，向北町奉行小田切土佐守申請常設一座長寬約180公分、高約90公分的舞台，順利獲得批准。此即歷史上『高座』之由來」
這段文字描述了江戶時代統御民間的「神君」家康擁有的威望。
自御徒町車站步行兩分鐘，穿過阿美橫町商店街熙來攘往的人潮，即可抵達德大寺。該寺創建於1653（承應2）年，以供奉開運的摩利支天而聞名，相傳由聖德太子所作的「摩利支天」神像鎮守於此。
傳聞摩利支天是侍奉武田信玄的山本勘助隨身攜帶的守護佛像，也有人說率領赤穗浪士的大石藏之助在討伐吉良宅邸時，也隨身攜帶摩利支天，因此，在武士之間，摩利支天被視為軍神。這些傳說在民間流傳開來，成為當地居民的信仰中心，祈求開運招福、闔家平安、商業繁盛等，至今仍是城下町中無可取代的精神寄託。
御徒町一帶，仍保留許多充滿江戶風情的神社與佛寺，且大多集中在車站方圓一公里範圍內，是相當適合散步的街區。
【關於御徒町車站】
- 正式營運日：1925（大正14）年11月1日
- 每日平均乘客數：5萬5871人（在30個車站中排名第22位／2022年度JR東日本調查）
- 轉乘路線：無，但步行可達周邊多個車站。至東京地下鐵日比谷線仲御徒町站約3分鐘、銀座線上野廣小路站約2分鐘、都營地下鐵上野御徒町站約1分鐘
【參考文獻】
- 《角川地名大辭典》竹內理三編，角川書店
- 《台東區史》台東區編纂
- 《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學，PHP新書
- 《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版
- 《江戶收支帳》山本博文，洋泉社
標題圖片：1930（昭和5）年的御徒町車站。春日通上仍可見路面電車軌道（鐵道博物館館藏）