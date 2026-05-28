御徒町（JY04）：以江戶時代下級武士職位命名之罕見車站

御徒町是阿美橫町入口，也是珠寶街

御徒町車站正式營運日為西元1925（大正14）年11月1日，是繼2020（令和2）年高輪Gateway與1971（昭和46）年西日暮里之後，第3新的車站。

當東京至上野區段完成高架化連接，上野至秋葉原間設置的「高架車站」即是御徒町站，山手線得以順利完成，成為繞行東京都心一圈的環狀線。11月1日清晨4點24分，值得紀念的首班列車自品川站發車，途中並停靠御徒町站。

標題圖片為1930（昭和5）年的御徒町站月台，橫跨於春日通上。下圖為從相同角度拍攝的現今樣貌。此高架橋被稱為「切通橋架道橋」。



2014年與標題圖片相同角度拍攝的風景（Photo Library）

「切通」係指將小山丘開鑿整地後興建的道路，表示過去周圍地勢較高。實際上，從御徒町往西約900公尺有一條「切通坂」，一般稱為「湯島的切通」。這條坡道是為了連接湯島地區高地與御徒町一帶低地而開闢的道路。

根據江戶時代地理刊物《御府內備考》記載，「位於天神社（湯島天滿宮）與根生院之間的坡道（中略），為自本鄉通往池之端、仲町之道路」。池之端、仲町位於御徒町西北方約400公尺處。附近坡道名稱則成為高架橋的名字，沿用至今。

高架橋左側為阿美橫町，右側則是開了滿滿珠寶店的區域。

阿美（Ame）橫町正式名稱為「糖果屋（Ameya）橫丁」，原本是第二次世界大戰後高架橋下的黑市，販售食品、鍋具、鞋子等生活用品。不知何時開始出現了糖果店，賣給那些從上野及御徒町兩車站上車的乘客，也因此有「糖果屋橫丁」之名。另有一說認為「阿美」（Ame）一詞源自美國（America），因為當時該區販售駐守美軍的各種物資（出自《角川地名大辭典》）。

另一方面，珠寶店的歷史則更加悠久。御徒町自江戶時代起，即為金屬工藝職人聚集之地，這些工匠奉納金屬佛具給以寬永寺和淺草寺為首的各大寺院。到了明治時代，他們開始從事飾品的製作與加工，風光迎來飾品業鼎盛時期。1987（昭和62）年，成立珠寶店交流推廣組織「JTO（珠寶之城御徒町）」，使御徒町成長為日本國內規模最大的珠寶專業街區。