即便到了2030年也無法完成…採訪東京都「為何淨水場的耐震補強工程進展緩慢？」：被忽視的淨水場耐震強度不足問題（2）

首都直下型地震：應如何避免爆發大規模「水難民」

上一篇揭露了東京部分淨水場的驚人真相，這些供應水源的「關鍵」設施竟然面臨耐震強度不足的問題，如果發生大地震時遭受損壞，恐怕難以供水給都民。實際上，早在20多年前已得知淨水場某些設備存在耐震性不足的問題。那麼，為何到現在耐震補強工程還未完成呢？我們採訪了東京都水道局的負責人。

有些淨水場的耐震工程要「等到2030年代以後才會處理」 在這次的採訪過程中浮現出的主要疑問是，儘管早在很久之前已經確定了幾個淨水場有耐震度不足的情況，但東京都的應對卻出奇地緩慢。 透過2021年制定的〈東京水道設施整備總體規劃〉（以下簡稱總體規劃）與〈東京水道經營計畫2021〉等文件，可以查閱東京都正在進行的淨水場耐震補強工程的部分資訊。根據總體規劃的內容，該工程的目標是在2019會計年度結束時，將淨水設施整體的耐震補強比例從14%提升至2030會計年度結束時的69%。令人驚訝的是，即便在東日本大震災（311大地震）發生8年後，耐震補強的比例仍舊維持在14%。更加令人擔心的是，從現在起6年後，也就是東日本大震災發生19年後的2030年，耐震補強的比例預計仍未達70%。 總體規劃中刊登了各淨水場耐震補強工程的進度計畫表。從該表格來看，利根川與荒川水系的四個大型淨水場中，有三個（朝霞、金町、三郷）的工程目前還沒有完成。而且，這些工程預計會延續到2030會計年度，甚至有些地方還沒有明確標出預計完工的時間。 至於第四個東村山淨水場，在總體規劃裡的耐震補強工程進度計畫表中甚至找不到與之相關的工程計畫。然而，在後續採訪東京都水道局的過程中，發現這個淨水場也存在許多耐震不足的問題。預計這些耐震補強工程會在兩個替代淨水場（暫定名稱為境淨水場和上游部淨水場）完工之後，在2030年代以後才開始進行，這意味著耐震不足的狀態將持續一段相當長的時間。

東村山淨水場 正如我們在第一篇報導時所提到的，日本政府的地震調查研究推進總部之地震調查委員會預測，未來30年內發生規模7級的首都直下型地震的機率約為70%。真的可以用如此悠哉的步調來應對嗎？

東京都水道局主張「是基於綜合判斷」 針對這些疑問，我們到東京都廳直接拜訪了水道局的負責人兩次，並在之後透過書信形式追加提出了三次問題，也收到了回覆。由負責水道局總務部和淨水部的設施規劃以及淨水場維護管理的課長們接受我們的採訪。 首先，關於數個淨水場的耐震強度不足問題，他們承認「在總體規劃等文件中，有列出耐震補強工程計畫的地方，可以視為已經進行耐震診斷且結果顯示不理想的地方。」 淨水場的耐震診斷從1998會計年度開始斷續地進行，這是因為在阪神淡路大地震後，日本政府在1997財政年度修訂了水道設施的耐震標準。根據這次的採訪了解到，至少在2001到2004會計年度以及2013到2016會計年度期間，進行了耐震診斷。 這表示，至少在大約10年前，有些地方甚至在大約20年前，就已經確認到耐震度不足的問題。然而，占了東京都整體淨水設施能力八成的朝霞、金町、東村山、三郷這四大淨水場，到2030會計年度時耐震補強工程仍然無法完成，甚至有些地方連預計完工的時間都不明確。從進行耐震診斷到現在已經過了10年、20年…這種拖延的情況令人無法置信。 當詢問組織內部是否已經決定完工預定時期時，負責人僅以「無法回答」來閉口不談。為什麼無法加快耐震補強工程完成的速度呢？ 面對這個疑問，負責人說明如下： 「正如您所指出的，我們確實了解到進行耐震補強的重要性，目前也正在處理中，但工程本身不可避免地需要一定的時間。同時，我們也在引進高度淨水處理技術，在地震防範措施方面，我們依照優先順序進行了配水池的耐震補強和使用耐震配水管接頭等工程。財務方面的問題同樣是我們需要考量的一環，這些都是基於綜合考量而決定的。」 負責人提及的高度淨水處理，是指在一般的淨水處理過程中加入臭氧處理或生物活性炭處理等步驟，藉此去除水中殘留的化學物質或異味，從而提供「安全且美味的水」。此工程從1989年開始實施，在經過約四分之一個世紀後的2013年，利根川及荒川水系的所有淨水場均已引進此技術。儘管這本身是一件值得肯定的事情，但並不代表我們可以接受淨水廠耐震補強工程的延宕，畢竟這關係到都民的生命安全。

朝霞淨水場 高度淨水處理宣傳看板 即便如此，正如該位水道局的負責人所回答，目前已優先實施暫時儲存從淨水場送出的水的配水池耐震補強工程。同時，為了防止遍布於東京都地下的配水管接頭脫落，陸續進行配水管耐震接頭的替換，並優先針對避難所、醫院等重點設施的供水路線進行，目前完成度約50%。暫且不評價50%這個數字的意義，目前的確正在著手這樣的應對措施。然而，如果不先改善供給水源的淨水場的耐震強度，實在是本末倒置。