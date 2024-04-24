不知為何，複數淨水場停止運作的「最糟情況」被排除在外 發生大地震時「意料之外」事況不再被容許：被置之不理的淨水場耐震強度不足問題（3）防災 社會 生活
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「軟體和硬體兩方面」的供水對策能否運作？
如前面兩篇文章所述，利根川、荒川水系的淨水場含括了東京都內八成的供水，其中朝霞、金町、三鄉、東村山（部分屬多摩川水系）這四個大型淨水場，已經確定耐震性不足。倘若發生大規模首都直下型地震，致使這些淨水場設備毀壞，甚至停止運作，到時候有什麼對策呢？接受我們採訪的東京都水道局負責規劃設施和維持、管理淨水場的總務部與淨水部的課長們的回答如下：
「我們的想法是，如果某個淨水場機能降低，就利用水網，從其他淨水場接水。如果這樣還是不夠，還有災害時期供水站的應急用水。也有跟其他行政區訂定協議，如果東京都的淨水場無法應付全區供水，這些地區會開供水車過來。水道局的做法是，從硬體、軟體兩方面著手，盡可能確保供水。」
「利用水網」是什麼意思呢？其實東京都水道局已經建立起將淨水場處理好的水，送到供水所後，再分給都民使用的系統。各個供水所與好幾座淨水場相連，這些淨水場之間的送水管路因此構成一種水網。另外，朝霞和東村山兩座淨水場之間，也設有原水聯絡管，可以互相流通原水，這也是水網的一種。因此，即使有某個淨水場失能，也可利用其他淨水場的供水來補救。」
但曾經任職水道局，而且很清楚淨水場構造的前東京都幹部員工，針對此說法提出回應：「雖說可以補救，卻不代表可以長期應付必要的水量。」
舉例來說，水道局的負責人解釋，如果利根川、荒川水系的朝霞淨水場的原水幫浦所毀壞，可以從東村山淨水場透過原水聯絡管這個水網，讓朝霞淨水場獲得多摩川水系的原水。但前幹部員工如此反駁：
「就理論上而言，東村山一天確實可以輸出80萬m3的多摩川水系原水到朝霞。朝霞的處理能力是170萬m3，80萬m3的水可說是綽綽有餘。但問題在於原水能持續供給多久。多摩川水系的水源是利用小河內等地的蓄水池，相較於利根川、荒川水系，總量限制要大得多。能持續輸出原水的期間，也要依蓄水池的殘水量、包含東村山在內的其他多摩川水系淨水場的處理量，還有震災發生後的用水量而定。但如果各淨水場持續輸出原水，蓄水池十天左右就會無水可用。即使有水網連接各地，假設要輸出的水見底了，那也沒有意義。」
複數淨水場停擺被排除在假設之外
即使動用水道局負責人所說的其他行政區的支援，不只應急供水車的運量有限，道路網也有可能因為災害，已經中斷。
連災害時期供水站這個應急供水的依靠，也只有三週左右的儲水量。然而東京都自己都預測出淨水場的修復，有可能會耗費三週以上的時間。
此系列報導的第一篇已經寫道，東京都防災會議在2022年5月公布的〈東京因首都直下型地震等災害的損害預測〉中明記，因自來水管線斷裂引起的停水，預估能在17天內修復。但如果是淨水場受到災害，「根據災害狀況，受害情況很可能大幅提升，修復時間也會因此長期化」。
光看一月發生的能登半島地震的應對情形，就知道復原不是一件易事。
水道局的主張還有一個重大的「盲點」。那就是他們屏除了同時有兩個以上的主要淨水場停擺的狀況。
根據負責人所說，主要計畫是以「過去發生的重大風險」為基礎，擬定出非常時期的供水對策。此處說的「過去發生的重大風險」，具體事例是2002年發生在朝霞淨水場（處理能力170萬m3／日）場區內的藥品洩漏事故，使得該淨水場完全停擺45個小時。換言之，是以每天喪失170萬m3供水的事態為基準訂定。
根據東京都水道局的主要計畫，是確保都內所有淨水場相加，具有一天製造約660萬m3自來水的能力。即使朝霞淨水場停止運作，損失170萬m3／日的水量，也還有490萬m3的供水能力。這個計畫當中，一天的平均配水量約440萬m3，即使再加上其他淨水場因修補工程導致的產能下降，也還綽綽有餘。
只不過，這個假設頂多是建立在一個主要淨水場無法使用的情況。他們似乎沒有設想到兩個以上的主要淨水場同時損壞的「最糟事態」，這樣真的沒問題嗎？當我們指出這點，負責人這麼反駁：
「根據東日本大地震（2011年）的經驗，土木設施並未全毀。絕大多數的損害都只有龜裂。像阪神大地震那樣，高速公路倒下的災情很少見。東日本大地震後，19個都道縣中，約有257萬戶停水。最嚴重時，約有80萬m3的供水停止長達兩天時間，可是都在一個月後大致修復了。希望大眾能理解，我們是基於這個實績在思量對策。」
「說這些『假設性』話題，也毫無進展…」
但是，東日本大地震的震源位在離陸地100公里以上的外海。停水主要也是因為自來水管破裂，各淨水場並沒有受到重大的損害。即使擁有當時相較之下早期復原的「實績」，就代表做好了萬全的準備，能夠面對往後可能發生的首都直下型地震了嗎？畢竟目前已經有資料顯示，有多個主要淨水場的耐震性能不足，那麼兩個以上的淨水場同時毀壞，也不足為奇吧？面對此疑問，水道局的負責人並未正面回答。
「一談到兩處、三處淨水場毀壞，我們所想的震災話題和論點好像就慢慢脫節了。」
「畢竟說這些『假設性』話題，也毫無用處啊。」
事關防災，卻不能談「假設性」話題，這樣的態度能算健全嗎？明白這位負責人的態度，不得不想起東日本大地震引發的福島第一核電廠的事故。設施遭到最高超過13公尺的海嘯襲擊，導致位在地下的緊急電源泡水損壞。後來因此喪失所有電源，促成爐心熔毀。
由於福島第一核電廠的防波堤是假定海嘯最高只到6.1公尺而設置，大家一開始都認為是「預料之外」的巨大海嘯導致災害，沒想到後來才發現驚人的實情。
東京電力公司2008年試算過，福島第一核電廠廠區內有可能遭遇最高15.7公尺的海嘯襲擊，這件事也有向經營幹部報告。然而高層卻以預測的可信度為由，未能實行海嘯應對策略，結果導致前所未有的核電廠事故發生。
在這次的採訪當中，某個水道局的幹部承認：「如果（主要淨水場）有兩處失能（毀壞），確實有可能演變成大事。」同時也參雜真心話：「要是一直計較『如果兩處毀壞』，那（對策）永遠擬定不完。」
但如果以「因為過去有實績」或是「這種策略成本過大」為由，打從一開始就不考慮「最糟事態」，等到災害實際發生，才主張「這是意料之外」，那我們豈不是根本沒有從那場核電廠事故當中，學習到任何事情嗎？
儘管我方不斷詢問：「如果真的有兩處以上的淨水場毀壞，那該怎麼辦？」負責人也只是重複強調：「我們會盡可能確保供水，如此而已。」
以「維安對策」為由，隱匿耐震診斷結果
幾天後，當我們請水道局提供各淨水場進行的耐震診斷結果的詳細資料。電子郵件的回答如下：
「倘若情報公開，設施的內部構造（比如樑柱的材料、樣式等）將會公諸於世。如果設施之間的強度受到比較，恐助長針對強度低的設施進行的恐怖攻擊。
因此，基於維安對策，恕本局無法提供耐震診斷基準到達什麼程度化為數值的資料。」
嘴上說是有助長恐攻的疑慮，但反而有種想防止都民得知實情後，心生動搖的意圖。
後來，我們重新試著要求都政府公開情報，但他們拿出來的資料，卻是將大部分顯示耐震診斷結果的數值塗黑的「狗皮膏」文件。
不只必須的耐震強化工程沒做完，耐震診斷結果也不願公開，這樣未免也太奇怪了吧？將耐震診斷結果封在黑盒子中，不只無法得知實際上多麼沒有耐震性，都民也沒有足夠的資訊，客觀判斷是否該盡早實施耐震化工程。如果兩處以上的淨水場真的因為大地震停擺，儘管水道局再三強調「會盡可能確保供水」，但供水量卻有極限，到頭來豈不是會陷入威脅都民生命與安全生活的局面嗎？
水道局在診斷後，沒有立即著手進行耐震化工程，這已經無法挽回，至少應該盡可能公開多一點情報，讓都民知道自己住的地方有什麼潛在的安全上的風險，並與都民一起思考最佳應對方式，這才是行政原本該有的面貌吧？
另外，前面提及東京都防災會議製作出「東京因首都直下型地震等災害的損害預測」，我們也去採訪了該會議負責事務局機能的東京都總務局綜合防災部。
「在東京都地區防災計畫中，已闡明實施導水設施雙重化、進行廣域送水管網路化、強化整體水道設施的後備機能，好讓各設施即使因地震等災害失能，也能持續供水。」
但他們卻和水道局一樣，重複同樣的主張，並未針對「最糟事態」直接給予答案。順帶一提，這個綜合防災部和水道局不同，是隸屬名為知事部局的都知事的指揮監督下。因此，這代表知事部局也同意水道局的方針。
往後即使發生首都直下型地震，淨水場受到巨大損害，演變成嚴重的缺水問題，東京都也應該謹記不能說出「意料之外」四個字。
而都民也不要將「打開水龍頭就會有水」視為理所當然。必須將災害時，該如何維持基礎設施這個議題當作與自己「息息相關」，主動關切。即使要犧牲一時的便利，是否也該優先防災──這個問題最終還是要回歸都民的判斷。
採訪、文章：POWER NEWS編輯部
標題圖片：東京都水道局的供水車也加入救災行列，兵庫縣神戶市東灘區的住吉國小，1995年1月25日（時事）