不知為何，複數淨水場停止運作的「最糟情況」被排除在外　發生大地震時「意料之外」事況不再被容許：被置之不理的淨水場耐震強度不足問題（3）

首都直下型地震：應如何避免爆發大規模「水難民」

前兩篇提到，供給東京都用水的「中樞」──也就是主要淨水場的耐震強度不足。而且耐震補強工程在2030年度的時間點仍然沒有完成的預定。如果未來發生首都直下型地震，釀成複數淨水場停擺的「最糟事態」，都民的供水問題該如何是好呢？

「軟體和硬體兩方面」的供水對策能否運作？ 如前面兩篇文章所述，利根川、荒川水系的淨水場含括了東京都內八成的供水，其中朝霞、金町、三鄉、東村山（部分屬多摩川水系）這四個大型淨水場，已經確定耐震性不足。倘若發生大規模首都直下型地震，致使這些淨水場設備毀壞，甚至停止運作，到時候有什麼對策呢？接受我們採訪的東京都水道局負責規劃設施和維持、管理淨水場的總務部與淨水部的課長們的回答如下： 「我們的想法是，如果某個淨水場機能降低，就利用水網，從其他淨水場接水。如果這樣還是不夠，還有災害時期供水站的應急用水。也有跟其他行政區訂定協議，如果東京都的淨水場無法應付全區供水，這些地區會開供水車過來。水道局的做法是，從硬體、軟體兩方面著手，盡可能確保供水。」

災害時期的供水站（台東區．隅田公園山野堀廣場） 「利用水網」是什麼意思呢？其實東京都水道局已經建立起將淨水場處理好的水，送到供水所後，再分給都民使用的系統。各個供水所與好幾座淨水場相連，這些淨水場之間的送水管路因此構成一種水網。另外，朝霞和東村山兩座淨水場之間，也設有原水聯絡管，可以互相流通原水，這也是水網的一種。因此，即使有某個淨水場失能，也可利用其他淨水場的供水來補救。」 但曾經任職水道局，而且很清楚淨水場構造的前東京都幹部員工，針對此說法提出回應：「雖說可以補救，卻不代表可以長期應付必要的水量。」 舉例來說，水道局的負責人解釋，如果利根川、荒川水系的朝霞淨水場的原水幫浦所毀壞，可以從東村山淨水場透過原水聯絡管這個水網，讓朝霞淨水場獲得多摩川水系的原水。但前幹部員工如此反駁： 「就理論上而言，東村山一天確實可以輸出80萬m3的多摩川水系原水到朝霞。朝霞的處理能力是170萬m3，80萬m3的水可說是綽綽有餘。但問題在於原水能持續供給多久。多摩川水系的水源是利用小河內等地的蓄水池，相較於利根川、荒川水系，總量限制要大得多。能持續輸出原水的期間，也要依蓄水池的殘水量、包含東村山在內的其他多摩川水系淨水場的處理量，還有震災發生後的用水量而定。但如果各淨水場持續輸出原水，蓄水池十天左右就會無水可用。即使有水網連接各地，假設要輸出的水見底了，那也沒有意義。」

複數淨水場停擺被排除在假設之外 即使動用水道局負責人所說的其他行政區的支援，不只應急供水車的運量有限，道路網也有可能因為災害，已經中斷。 連災害時期供水站這個應急供水的依靠，也只有三週左右的儲水量。然而東京都自己都預測出淨水場的修復，有可能會耗費三週以上的時間。

能登半島地震 石川縣志賀町的應急供水情形，2024年1月15日（時事） 此系列報導的第一篇已經寫道，東京都防災會議在2022年5月公布的〈東京因首都直下型地震等災害的損害預測〉中明記，因自來水管線斷裂引起的停水，預估能在17天內修復。但如果是淨水場受到災害，「根據災害狀況，受害情況很可能大幅提升，修復時間也會因此長期化」。 光看一月發生的能登半島地震的應對情形，就知道復原不是一件易事。 水道局的主張還有一個重大的「盲點」。那就是他們屏除了同時有兩個以上的主要淨水場停擺的狀況。 根據負責人所說，主要計畫是以「過去發生的重大風險」為基礎，擬定出非常時期的供水對策。此處說的「過去發生的重大風險」，具體事例是2002年發生在朝霞淨水場（處理能力170萬m3／日）場區內的藥品洩漏事故，使得該淨水場完全停擺45個小時。換言之，是以每天喪失170萬m3供水的事態為基準訂定。 根據東京都水道局的主要計畫，是確保都內所有淨水場相加，具有一天製造約660萬m3自來水的能力。即使朝霞淨水場停止運作，損失170萬m3／日的水量，也還有490萬m3的供水能力。這個計畫當中，一天的平均配水量約440萬m3，即使再加上其他淨水場因修補工程導致的產能下降，也還綽綽有餘。 只不過，這個假設頂多是建立在一個主要淨水場無法使用的情況。他們似乎沒有設想到兩個以上的主要淨水場同時損壞的「最糟事態」，這樣真的沒問題嗎？當我們指出這點，負責人這麼反駁： 「根據東日本大地震（2011年）的經驗，土木設施並未全毀。絕大多數的損害都只有龜裂。像阪神大地震那樣，高速公路倒下的災情很少見。東日本大地震後，19個都道縣中，約有257萬戶停水。最嚴重時，約有80萬m3的供水停止長達兩天時間，可是都在一個月後大致修復了。希望大眾能理解，我們是基於這個實績在思量對策。」