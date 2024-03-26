「大地震罹難者供養塔」「關東大地震罹難碑」：小田原市根府川的土砂災害導致車站與列車一同墜入海中

土石流與走山同時發生

土石流的自然災害傳承碑位於神奈川縣小田原市根府川的岩泉寺，碑名為「大地震罹難者供養塔」。碑上記載著大正12年9月1日上午11點58分時發生大地震，其引發的土石流導致男女老少超過200人喪命。有調查報告指出死者數為289人，也有報告指出為406人，無論哪一個數據正確，可確定的是根府川的村落幾乎因而呈現毀滅狀態。

進一步查閱日本政府中央防災會議的《1923年關東大地震報告書【第2篇】》等相關資料，可以得知當時土石流發生在距離白糸川河口約4公里上游的大洞山，以時速約50公里的速度沿著白糸川的山谷順勢而下，最終吞噬了根府川的村落。同時，白糸川河口北邊的根府川車站西側的斜坡也發生了走山，直接襲擊了位於下方的車站。

就在那時，從東京開往真鶴的下行列車正駛進根府川站。駕駛感受到強烈搖晃後立即緊急剎車，但仍然發生了脫軌事故。隨後，月臺和車站被土砂沖走，除了部分車廂，其他的車廂都墜入距離地面45公尺的海中。據估計當時列車裡約有150人，另外約有20人在根府川站等，最後僅有約50人獲救。總計在這個地點約有120人不幸喪生。



從根府川站墜落的部分車廂。照片來源「大正十二年九月一日大地震紀念寫真帖」（國立國會圖書館數位典藏）

此外，往東京的上行列車原本預定與下行列車在根府川站交會，但是在通過根府川站南方的白糸川鐵橋附近的塞之目山隧道時遇到地震。列車在從通往東京方向的隧道口出來時，遭遇土石崩塌而被埋沒，駕駛不幸罹難。

隧道內的客車和乘客平安無事，但在試圖撤離到隧道另一側時，發生了第二次的土石崩塌，造成數人不幸犧牲。若當時再早個幾十秒，整臺列車可能就會在地震時與崩塌的白糸川鐵橋一同墜落至谷底，造成更多的傷亡。



被土石流沖刷的白糸川與鐵橋

在根府川站的驗票口旁，設有「關東大地震罹難碑」，以悼念這些鐵道事故的犧牲者。背面刻有「昭和四十八年九月壹日 根府川站職員一同建之」的字樣。



關東大地震罹難碑



根府川站站內。最左邊是舊站的1號月臺。



從海邊仰望根府川站月臺。